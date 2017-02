Përpjekjet për helenizimin e Shqipërisë së jugut

Fitim Çaushi

Himara konsiderohej faktor i rëndësishëm nga Venediku, sidomos në funksion të Korfuzit venecian. Himara e furnizonte me drithëra dhe produkte të tjera. Drithërat vinin nga fusha e Beratit dhe ajo e derdhjes së poshtme të Vjosës. Në 1559, Proveditori venecian i Korfuzit, Mark Mishiel, vinte në dukje se anijet veneciane furnizoheshin në Himarë me ushqime e ujë. Raporti përfundimtar theksonte se duhej mbajtur me çdo kusht miqësia me himariotët, pavarësisht se me bëmat e tyre ata i dëmtonin shpesh herë interesat veneciane. Nëpërmjet Himarës qeveritarët venecian mund të informoheshin për lëvizjet e turqve të Vlorës e të bregdetit të Shqipërisë.

Kryengritjet e vazhdueshme e kishin kthyer Himarën dhe krejt trevën në një zonë të lirë, ku turqit nuk mund të afroheshin. Për herë të parë Himarën e nënshtroi një shqiptar me kombësi shqiptare nga fshatrat e Himarës, gjenerali i konvertuar në Ajaz Pasha. Pas kësaj Himara ishte lëkundur në lirinë e dikurshme, vizita e sanxhakbeut të Delvinës në Himarë në 1558, dëshmon nënshtrimin e tyre, prandaj Himariotët iu përgjigjën thirrjes së sanxhakbeut të për të goditur disa fshatra kryengritëse, rivale të tyre. Konfliktet e brendshme që përgjaknin popullsinë, si dhe konfliktet me fqinjët myslimanë të Labërisë, e lehtësuan punën e Portës. Gjakmarrja mes himariotëve, i dobësoi shumë ata dhe i detyroi t’i nënshtroheshin Turqve, duke u paguar haraçin e përvitshëm. Në këto situata të vështira, shumë himariotë u shpërngulën në Korfuz, sikundër ndodhte në pragun e çdo beteje me turqit, ku shpesh shpërnguleshin familjarët, ndërsa burrat shkonin në front për të luftuar.

Në 1602, përfaqësues të fshatrave Himarë dhe Vuno, takuan sanxhakbeun e Delvinës, dhe i kërkuan ndihmë për të fortifikuar kështjellat, duke i dhënë 40 e 30 djem si shenjë besnikërie. Këta kaluan në fenë myslimane. Pas vitit 1668, Republika e Venedikut ishte kthyer kundër himariotëve dhe Labërisë, dhe për herë të parë në gjuhën e qeveritarëve venecianë, Himara quhej “vend armik”.

Në punimin e prof. Xhufit për “Arbërit e Jonit”, citohen dokumente të pafund, ku himariotët, si individ apo si komunitet, përcaktohen nga bashkëkohësit e huaj të shek. të XV-XVIII, si “shqiptarë”. Si të tillë përcaktohen edhe vetë individë apo komunitete himariote, sa herë që prezantoheshin tek të huajt, madje kartëvizita e tyre për t’u prezantuar tek Papa katolik i Romës, tek Perandori protestant i Gjermanisë apo tek caresha ortodokse e Rusisë, ishte Gjergj Kastrioti Skënderbeu, “mbret i tyre”.

Këtë të vërtetë, thekson autori, e dëshmon edhe letra që kleri dhe pleqësia e Himarës i dërguan më 4 dhjetor 1635 dogjit të Venedikut, për t’u ofruar venecianëve besnikërinë e tyre kundrejt disa favorëve që kishin të bënin me furnizimin me armë kundër turqve: “banorë nga Himara dhe gjithë Arbëri”, kishin refuzuar propozimet e mbretit të Napolit. Shkruesit informojnë se arbërit u dorëzuan përballë premtimeve të Mbretit të Napolit, “por Himara nuk u dha, më në fund edhe arbërit iu bashkuan himariotëve, në vendimin për të refuzuar napolitanët e për t’u lidhur me Republikën e Venedikut”. Në këtë letër himariotët shkruajnë: “I gjithë Arbëri është në bindjen tonë, sepse Himara është atdheu i Arbërit dhe po të na keni ne me vete, do të keni edhe të gjithë Arbërinë”.

Madje këtë, ia kanë dërguar edhe careshës, Elisabeta Petrovna, më 1759, ku deklaronin se gjuha e tyre ishte shqipja, pavarësisht se kishte ndër ta që flisnin edhe greqishten, e madje edhe italishten, si gjuhë tregtie e gjuhë kulture. Po aty shkruajnë: “Besimi ynë është ortodoks; ne na drejton një peshkop dhe kishtarisht jemi nën Patrikun e Kostandinopojës. Flasim gjuhën shqipe, ashtu si në Arbërin fqinj. Por në vende të ndryshme, njerëzit e mësuar flasin greqisht e familjet më të shquara përdorin edhe italishten për shkak të oficerëve të shumtë që shërbejnë në shtetet e huaja dhe të djemve të rinj që dërgohen në seminaret e Padovës e të Napolit”. Qysh në letrën e vitit 1566, drejtuar Mëkëmbësit të Napolit nga himariotët, ata bënin fjalë “për vendet fqinjë të lidhura në konfederatë me himariotët”. Përtej njësisë administrative osmane, tek popullsia e asaj treve, ekzistonte bindja e të qenit një unitet etnogjeografik, përveç administrativ. Vetë himariotët flisnin për “Arbërin”, ku përfshinin edhe Himarën dhe e quanin veten “kreu i Arbërit”.

Brenda punimit të prof. Xhufit, gjenden letra dërguar mes shek. XVI-XVIII sovranëve të Spanjës, Napolit, Venedikut, nga bashkësitë e Himarës, Çamërisë e Labërisë, të shkruara në gjuhën greke, sepse kjo ishte gjuha që njihnin klerikët e vendit, të cilët bënin dhe rolin e shkruesit dhe ambasadorit, duke përfaqësuar komunitetet e tyre në marrëdhëniet me botën e jashtme. Këto nuk shkruheshin nga pleqtë e Himarës, që shfaqen si institucion drejtues.

Në nëntor 1532 niset drejt Puljes një delegacionin me përfaqësues të fshatrave të Himarës, dhe “atyre të maleve”, Në letrën dërguar më vonë Mëkëmbësit të Napolit, himariotët pohojnë se delegacioni përbëhej nga “pleqtë e Arbërit dhe të Himarës”. Në vitin 1583, Nicolo Suriano, Proveditor i Flotës veneciane, me bazë në Korfuz, rekomandonte që në luftë kundër piratëve të Himarës, që sulmonin e plaçkisnin brigjet e ishullit, të angazhohej kapiteni Gjergj Deda, i cili ishte trim dhe i vendosur dhe, mbi të gjitha zotëronte edhe gjuhën shqipe. Dokumente veneciane të shek XVI-XVIII provojnë se ishin të shumtë himariotët që në letërkëmbimin e tyre përdornin jo gjuhën greke por atë italiane.

Sipas regjistrit të vitit 1551 dhe 1583, nahija e Kurveleshit kishte 30 fshatra, brenda edhe Himarën. Kjo tregon se turqit e njohën unitetin e arbërit, të sistemit Himarë-Labëri., duke i bashkuar në një kaza të vetme.

Emigracioni nga Epiri

Në vitin 1358, Niqifori i II vendosi të rikthejë në pushtet aristokracinë e vjetër bizantine, por kjo nuk mund të ndodhte, siç thekson autori i “Kronikës së Janinës”, “pa dëbuar përfundimisht shqiptarët nga ato vende”. Do të mjaftonte kjo dëshmi historike, që të bindemi se afërsisht 700 vjet më parë në territorin e Epirit banonin shqiptarë, kundër të cilëve historia shënon një ikje të detyruar. Prof. Xhufi konkludon se studimet historike dhe ato gjuhësore e etnografike, kanë provuar se ngulimet shqiptare në drejtim të jugut dhe të ishujve të Jonit, vijnë kryesisht nga Epiri në shek. XIV prej nga filloi një emigracion i madh shqiptar që u drejtua fillimisht drejt Greqisë, e më vonë drejt Italisë së Jugut e Sicilisë, për shkak të shtypjes së kryengritjeve të shqiptarëve të Shqipërisë së Jugut, më 1336, nga perandori bizantin Androniku i III Paleolog.

Deri në mesin e shek të XV, territoret shqiptare përbënin një bashkësi të qëndrueshme dhe të dallueshme duke formuar një territor etnik të një kombësie të caktuar që shtrihej prej Çamërisë mbi Bregdetin Jonian. Emigracionet e shek të XV nga Epiri në ishujt e Jonit, u shkaktuan nga inkursionet shkatërrimtare të turqve, nga pushtimi shkallë-shkallë i Epirit. Shpërnguljet e shqiptarëve nga inkursionet turke, i referohen burimet e fillimit të shek. XV, të cilat e përshkruajnë Epirin si një “provincë të rrënuar”. Ishte një emigracion i shkaktuar nga përmbysjet e mëdha politiko-ushtarake dhe nga pasiguritë e mëdha ekonomike e sociale që rridhnin prej tyre.

Mes shek XIII-XVIII konstatohen emigrime masive të popullsisë, nga krahinat fushore në ato malore, ose përtej detit, rënia dhe, në disa raste, zhdukja e qyteteve. Për shkak të islamizimit të disa fshtarëve të Labërisë, përvijohet një ndarje brenda Arbërit të jugut. Midis fshatrave të bregut dhe fshatrave të Labërisë së sotme, u krijua një ndarje kulturore. Më 1732 në Himarë kishin mbetur vetëm 15 fshatra të krishtera, që do të ishin kthyer edhe ato, po të mos ishte vepra e misioneve baziliane që frenoi procesin e islamizimit në fshatrat e bregut. Diferencimi fetar krijoi një perceptim psikologjik e fetar më shumë tek të huajt. Për këta, myslimanët e Adriatikut ishin “turq”.

Proveditor-Kapiteni i Korfuzit Daniel Gradenigo, në vitin 1618, njoftonte se kishte arritur të rekrutonte në Himarë një duzinë “djemsh të fortë turq”, të cilët nuk mund të ishin veçse djem himariotë, shtetas turq. Edhe nunci apostolik në Venedik, më 27 korrik 1596, pasi e vendos Himarën në “territorin turk”, flet për himariotë e popuj të tjerë turq. Në kuptimin e shtetasve turq, i quan një korfiot në korrik 1558 dy banorë të krishterë të Delvinës, Stamati Psarin dhe xhaxhain e tij Koçin. E njëjta praktikë edhe më vonë për disa “shtetas turq të krishterë” të Vlorës, ndonëse ishin vlonjat të besimit të krishterë, pra përdoret në kuptimin politik. Më 1625, qeveritari i Korfuzit, Piero Marcello, cilësonte si turq edhe banorët e Himarës. Himariotët mund të konsideroheshin të tillë vetëm në bazë të statusit politik, sepse ishin shtetas “turq”. Mbizotërimi i kriterit fetar mbi atë etnik në përcaktimin e kombësisë, ka sjellë konfuzion të madh. Ngatërrimi i termave etnike e fetare shpesh lidhej me ritin ortodoks të besimit të tyre. Në Europë flitet për “ritin grek”, për rrjedhojë flitet për “grekë”! Shpesh në dokumentacionin historik, përkatësia kombëtare e banorëve të Epirit, jepet në mënyrë eksplicite, por ka pasur raste kur lindte nevoja për interpretimin e të dhënave, siç ndodh me dokumentacionin venecian e përgjithësisht perëndimor, pas procesit të islamizimit të një pjese të popullsive shqiptare.

Mënyra e prezantimit të pronarëve të tokave në Epir, pas islamizimit, ka qenë e komplikuar. Në një dokument të vitit 1558 shqiptari i krishterë Gjin Lekë Kali, nga Mazreku, në rrethinat e Pargës, në Arbërinë e Poshtme, gjendet i kthyer në mysliman me emrin Ahmet. Për guvernatorin venecian, Ahmeti – Gjini, ishte shqiptar për aq kohë sa ishte i krishterë. Tani që ishte kthyer mysliman, ai nuk figuronte më si shqiptar. Shqiptarët ishin një populli i krishterë dhe në rast se dikush konvertohej si mysliman ai nuk figuronte më si shqiptar. Për shkak të këtij arsyetimi në burimet veneciane, por edhe në ato papale, spanjolle, etj., shqiptarët myslimanë cilësohen përgjithësisht si “turq”. Termi fetar mysliman, që nuk implikon keqkuptime të karakterit etnik, nuk ndeshet, ose ndeshet fare rrallë.

Procesi i Helenizimit

Këtë situatë emigracioni të epiriotëve pas pushtimit turk, historianë grekë e konsiderojnë si faktor përcaktues, i cili paska zgjidhur problemin e “helenizmit” të Epirit. Për të mbrojtur me çdo kusht këtë tezë, historianët grekë kanë shpikur zgjidhje marramendëse, shpesh duke kundërshtuar edhe njëri-tjetrin: L. Vranoussi shkruan se: “shfaqja e turqve i detyroi shqiptarët të braktisin Epirin e të emigrojnë drejt Peloponezit e Italisë… Në Epir nuk mbeti asnjë këmbë shqiptari”. Kur ndonjë autor europian flet për shqiptarë në Epir, dhe e quan Epirin Shqipëri e poshtme, autorë grekë shkruajnë se “në pikëpamje etimologjike kjo duhet kuptuar vetëm se në Epir ka edhe grekë që flasin gjuhën shqipe dhe se me fjalën shqiptar në Epir, duhet të nënkuptojmë grekun epiriot”. Kritika historiografike nuk ka munguar t’i vlerësojë qëndrime të tilla “mjerim intelektual”, sepse sado e madhe të ketë qenë shpërngulja e shqiptarëve epiriotë, Epiri mbeti përsëri pjesë e habitatit shqiptar.

Banimi i fshatrave me popullsi greqishtfolëse, i detyrohet proceseve, por ndonjëherë edhe politikave të asimilimit etnik të zbatuara nga kisha e shkolla greke, sidomos pas krijimit të shtetit të pavarur helen. Helenizimin e elementëve shqiptarë në Epir, e konstatojnë edhe shumë autorë grekë, mes të cilëve edhe historiani i njohur Spiridon Lambros, i cili ia atribuon atë aftësisë asimiluese “si një virtyt specifik grek”. Në treva periferike me antroponimi tipike shqiptare “të zbutur”, flet për procese me vazhdim asimilimi kulturor-etnik, procese që janë zhvilluar gjithnjë në drejtim të helenizmit të elementit shqiptar dhe jo anasjelltas. “Në kushtet kur elementi shqiptar i besimit ortodoks në këto treva – thekson prof. Xhufi – ka qenë nën trysninë shekullore të gjuhës e të kulturës mbizotëruese greke, të kishës e të shkollës greke, dhe duke filluar nga vitit 1821, të shtetit grek, nuk ka ndodhur e nuk mund të ndodhte që proceset e asimilimit të jenë zhvilluar në favor të elementit shqiptar dhe, më specifikisht, që në këto treva të kemi pasur një proces “shqiptarizimi” të emrave grekë. Domethënës është rasti i një tregtari të krishterë nga Berati, mbiemri i të cilit në një dokument venecian të vitit 1623 shfaqet në formën besnike, Gini (Gjini), ndërkohë që në një letër në gjuhën greke, ky mbiemër shfaqet në formën greke “Jani”. Format “Gjin” e “Jani” janë shfaqet shqipe e greke të të njëjtit emër”. Gjuha greke është futur edhe para vitit 1821, si rrjedhim i një veprimi intensiv të kishës dhe shkollës greke.

Pas formimit të shtetit grek dhe në vitet e Krizës Lindore, vihet re një shpërthim i botimeve greke me karakter manipulativ, që synonin të provonin “helenizmin” e kësaj ose asaj krahine, shpesh duke sajuar prova në kundërshtim me vërtetësinë historike. Prof. Xhufi referon autorë si Meliarakes, Nicol, Romanos, Thiriet, të cilët mjaftohen të flasin për “latinë” dhe “grekë”, si etnitete kulturore e fetare, duke shmangur konponentin e rëndësishëm gjuhësor e kombëtar. Për të realizuar manipulime nacionaliste, disa historianë grekë falsifikojnë edhe emrat në dokumentet historike, duke i përkthyer si emra grekë, dhe shpesh emrat shqiptarë përkthehen si të krishterë duke i hequr përkatësinë etnike, e duke e veshur me nocionin fetar. Studiuesi grek Hasiostes, ndonëse i referohet ekspeditës veneciane të vitit 1571, i vendos arbitrarisht kështjellat e Sopotit (Borsh) dhe të Margëlliçit, në “stera greke”! “Kjo “kirurgji” termash – thekson autori – është rezultante e paragjykimeve nacionaliste, sipas tyre Epir dhe epiriot, duhet të thonë automatikisht Greqi dhe grekë me të cilat disa historianë grekë sulmuan edhe në konferencat e Versajës më 1919 dhe 1946, për të furnizuar politikanët me pseudo argumente”.

Antroponimia

Regjistrimet e popullsisë të bëra prej turqve osmanë pas pushtimit të Epirit, janë dëshmi e pakundërshtueshme për përcaktimet etnike të popullsisë në Epir. Ato zhvleftësojnë krejt legjendat për të ashtuquajturin “deshqiptarizim” të kësaj treve në fillim të shek XV, apo për shqiptarizimin e saj në shek. e XVII-XVIII, e sidomos në kohën e Ali Pashës. Këto regjistra provojnë se Epiri doli nga Mesjeta dhe hyri në Kohën e Re si një trevë thellësisht shqiptare, pavarësisht nga dukuritë e emigrimit shqiptar dhe të emigrimit të popullsive vllahe e greke, që sollën helenizimin e vendeve të veçanta të tij. Edhe pse të gjitha këto regjistrime të popullsisë e të pasurisë u kryen pas një hemorragjie të madhe që preku rajonin e Epirit klasik, ato provojnë se sasia e vendbanimeve në Epir vazhdonte të ishte e madhe dhe popullsia e tyre të ishte e dendur, duke e kaluar ndonjëherë numrin e 300 shtëpive për fshat. Antroponimia që shfaqet në to flet për një mbizotërim absolut të elementit shqiptar në atë territor.

Prof. Xhufi riprodhon një listë të Himarës me emra të pleqve të fshatrave të dërguar në vitin 1616, Mbretit të Spanjës, nga prifti Joan Klosi nga Lukova dhe Dhimitër Basta nga Nivica. Kjo letër shpreh dëshirën e banorëve për t’u ndarë një herë e mirë nga Turqit, që “u kishin ngrënë mishin e tani po u hanin edhe kockat”, si dhe vendimin e tyre për t’u vënë nën mbrojtjen e mbretit të Spanjës. Antroponimia e nënshkruesve, emër mbiemër e himariotëve, dëshmojnë për banorë tipikë shqiptarë, që i shëmbëllen tërë emrave përreth Sanxhakut të Delvinës.

Në antroponiminë e fshatit Himarë mbizotërojnë emra si: Gjon, Dedë, Progon, (Progër), Lekë, Meksh, Dhimo, Kolë, Gjin, Zhupe, Todër, Vlash, Lalë, Belush, Nikë, Marin, Laskë, Muzhak, Palush, Mëhilli, Kondi, Belsh, Mingul, Gjinpjetri, Martin etj. Pak a shumë po këto emra gjenden edhe në Dhërmi, ku në regjistrin e vitit 1583, përmendet edhe familja e njohur e Bizhilëve. Ndërsa në regjistrin e vitit 1551, në fshatin Margëlliç të Çamërisë, gjejmë emra: Duka, Bruni, Spani, Deda, Gjon Ilia, Qesar Dhima, Gjin Jorga, Gjin Popa, Andrea Qesari Jani Nika, Gjon Shori, Tupe Todri, etj. Elementi shqiptar ishte propocionalisht i shtrirë deri në ekstremin jugor të Epirit. Regjistri i Livas në vitin 1583/4, shënon se nahija e Rogosit përfshinte edhe Prevezën me fshatrat e saj. Antroponimia e vendbanimeve si Shpata, Lëkurësi, Karula, Zalonga, Zermi, Poliofor, Nikolicë, Kravart, Libohovë, përmenden si lokalitete ende deri në fund të shek të kaluar. Prof. Xhufi citon listën e kryefamiljarëve të fshatrave periferike: Muriq e Flambur, të pasqyruar në regjistrin e madh të Janinës: Mekshe Marte, Tedor Mekshe, Lekë Nika, Lekë Meksha, Jani Çapari, Jani Kallgare, Jorgji Gjini, Dhimo Deda, Marko Jani, Gjin Akshemo etj. Prof. Xhufi thekson se një antroponimi e tillë shtrihet deri në nahijen e Zagorit, Malakasit e Grebenesë, edhe pse karakteri i antroponimisë së kësaj zone me simbiozë shqiptaro-vllahe, është përgjithësisht më i ndërlikuar.

Antroponimi shqiptare, ndeshim në shumë në zona të Sanxhakut të Janinës: Gjin, Gjon, Dedë, Dodë, Gjuro, Martin, Pal. Në nahijen e Konicës, fshati Katuna, ndryshe Leskovik, ka një antroponimi të artë shqiptare: Gjin Gjini, Gjin Nika, Dedë Nika, Gjon Deda, Gjin Kondi, Martin Gjini, Gjergj Dedeja, Koletho Leka etj. Kanë mbizotëruar emrat e tipit: Lekë, Martin, Dedë, Gjikë, Gjin.

I gjithë punimi i prof. Xhufit mbështetet mbi një metodologji të shëndosh shkencore, përmes tij, lexuesi sheh një territor, deri në shek e XV me një zhvillim të vazhdueshëm të forcave prodhuese, në bujqësi e në ekonominë qytetare, rritja e prodhimit, rritja e tregtisë. Me gjithë likuidimin plotësisht të regjimit të klasës së vjetër sunduese, nga pushuesit osman, duke e zëvendësuar me sundimin e vet, e duke sjellë gjakosje ekonomike e njerëzore, shkatërrim të forcave prodhuese në zhvillim e sipër që personifikoheshin nga masat e gjera punonjëse. Shqiptarët i përballuan rrethanat e stuhishme të kohës, për të mbrojtur ekzistencën, gjuhën e kulturën e vet. “Me një forcë jetësore e me një energji të pashembullt – sikundër ka shkruar prof Alek Buda – kundërshtuan çdo përpjekje të të huajve për t’i dëbuar nga tokat pjellore të fushave, nga vijat e mëdha të komunikacioneve, nga bregdeti, për t’i mbajtur ngujuar, si relike fosile, të një ekonomie e në shoqëri primitive, për t’i përdorur vetëm për të mbushur legjionet e cezarëve, të ushtrive të basileusve bizantin, të kralëve serbë. Me shpatë në dorë, i duhej të çante rrugën e vet drejt përparimit ekonomik e shoqëror, politik e kulturor, për të zënë vendin që i përkiste midis popujve të tjerë të gadishullit”. Këtë të vërtetë e gjejmë të pasqyruar edhe tek punimi monumental “Arbërit e Jonit” të prof. Pëllumb Xhufit.

