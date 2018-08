Përplasen dy mjete në Novoselë, 3 të lënduar

Arrestohet në flagrancë Eridjon Qarri, 29 vjeç, banues në Novoselë.

Arrestimi i këtij personi u bë, pasi mbrëmjen e djeshme, 29-vjeçari duke udhëtuar me mjetin e tij tip “Renault” me targë AA 497 LF, është përplasur me mjetin tip “Alfa” me targë AA 849 HF, me drejtues O.N, 28 vjeç, banues në Novoselë. Ngjarja ndodhi në fshatin Novoselë.

Si rezultat i përplasjes kanë mbetur të plagosur tre shtetaset: A.N, 24 vjeçe; S.A, 44 vjeçe; V.H, 43 vjeçe.

Të 3-ja të lënduarat ndodhen me banim në Novoselë. Të dëmtuarat ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa materialet u referuan në Prokurori për veprime të mëtejshme proceduriale.

o.j/dita