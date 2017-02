Përrallat që bëjnë qesharake viktimat e diktaturës

Kanë kaluar 26 vjet qëkurse u shëmb diktatura dhe nuk kalon ditë që në faqet e gazetave shqiptare të mos gjesh rrëfime për masakrat dhe terrorin e asaj kohe. Kjo do të ishte e arsyeshme në se rrëfimet e “gazetarëve” që nuk kanë qënë vetë viktima, të kishin tregime reale nga vetë viktimat.

Nuk mund të mos ndiesh dhimbje për M. Kokalarin e cila njohu nga afër terrorin e një sistemit çnjerëzor, por nuk mund të mos habitesh nga ana tjetër pse kaq publikim për një person të vetëm kur dihet se me mijra gra shqiptare njohën internimin dhe izolimin e regjimit pse dikush nga familja e tyre ishte arratisur,ose ishte cilësuar armik i pushtetit.

Familja e shkruesit të këtyre radhëve ishte një nga ato familje që u përndoq egërsisht pa mëshirë por kurrë nuk do të arrinte të tregonte gjëra ekstreme të pabesueshme që e bëjnë “personin e nderuar” domethënë viktimën pak qesharak dhe gënjeshtar jo për faj të vetë,por përarsye se fantazia gazetareske nuk njeh kufi.

Nuk do të paraqes këtu vuajtjet e familjes sime që njohu burgun, vdekjen dhe internimin 45vjeçar se nuk dua të bëhem objekt “studimi” nga disa gazetarë të çuditëshëm. Parado kohe një gazetar ish komunist shkruante për “Kampin” e tmerrëshëm të Shtyllasit të Levanit (Fier) dhe mbeta i zhghënjyer dhe i hidhëruar se sa gënjeshtra shkruante përderisa vetë e kisha njohur internimin (ose shpërnguljen si thoshin gjë që bëri të qeshte me hidhërim Sejfulla Maleshova) të Shtyllasit.

Konstatova pra se me smadhimet e qëllimshme ky gazetar nuk bënte gjë tjetër veçse na bënte qesharakë dhe të kishim turp se kishim qënë në Shtyllas. Të njëjtë gjë bëjnë dhe me gruan e nderuar M.Kokallarin duke mos respektuar kujtimin dhe vuajtjet e saj me smadhimet dhe rrëfimet e rreme.

P.sh. një gazetë kishte një titull bombastik: Enveri kishte kërkuar për grua Musinenë?” dhe duke lexuar shkrimin konstatojmë se ata ishin kushërinj dhe askurrë Enver Hoxha nuk kishte kërkuar të martohej me armiken e tij politike.

Por fantazia e treguesit nuk ka të mbaruar. Diku thotë se Musinesë i vinin në…çitjane një mace dhe e qëllonin me..dru (macen)? Këtu duket qartë se bëhet përpjekje tërthorazi të ofendojnë gruan martire.

Këtë histori me mace në çitjane e kishim dëgjuar vite më pare nga greket e dëbuara nga Turqia. Thoshin se turqit u vinin grave greke mace në çitjane që t’i poshtëronin e masakronin. Por kur pyesinim se si bëhej kjo kur dihej se grate greke dhe të krishtera nuk visheshin me çitjane, nuk kishin si të na përgjigjeshin dhe bënin sikur nuk kuptonin.

Këtë pyetje mund ta bëjë çdo lexues i thjeshtë për Musine Kokalarin: kjo grua e re që kishte shkuar dhe kishte mbaruar universitetin në Itali, vishej akoma me çitjane? Këtë soj veshje e bënin grate e moshuara dhe vajzat “shtëpiake” (Musineja nuk mund të quhet shtëpiake me atë kulturë që kishte, madje diku thotë se mund të ketë qënë dhe bashkënxënëse e Nexhmie Hoxhës, edhe në këtë shkollë vajzat shqiptare visheshin me çitjane…?

Nga fotografitë që kemi pare vërejmë se ato ishin po aq moderne sa edhe evropiankat e asaj kohe. Kujt i shërbejnë pra gënjeshtrat kur vetë sistemi komunisat na ka dhënë kaq terror realist me të cilin mund ta akuzojmë sa të duam?

Nuk e di pse bëhet kaq zhurmë për këtë grua martire kur dihet se si ajo -e përsëris- vuajtën mijra e mijra gra të reja. E meriton ta nderojmë sigurisht si duhet të nderojmë dhe grate e reja me fëmijë që për faj të burrit të arratisur syrgjynoseshin andej nga Rrësheni, Sukthi e gjetkë. Por kjo të bëhet me karar se me zmadhime të kota sjellim rezultate të kundërta.

Nuk mund të na besojnë ata që njohin realitetin kur lexojnë teprime të tilla për torturat e asaj kohe. E bëjnë që të besojnë ata që nuk e jetuan diktaturën dhe torrturat e saj? Kjo quhet propaganda gebelsiane ose zhdanoviane. Por gjirokastritët kanë një aftësi të habitëshme për të adoptuar gjithëçka, akoma dhe vuajtjet.

Një rast tjetër që më ka trishtuar ështe se…”Babai i prokurorit të përgjithëshëm Adriatik Llalla u dënua në vitin 1947 me burgim të përjetëshëm…”.

Mua sikur nuk me del hesapi. Ishte lindur aso kohe Prokurori i sotëm? Në se po, sa vjeç është sot Adriatik Llalla? I paska kaluar të shtatëdhjetat? Nuk duket aspak në fotografi. Duket më pak se pesëdhjetë, ose dyzetepesë përderisa tani po lind fëmijë në SHBA.

Mund ta ketë lindur pasi ishte liruar i ati. Kur u lirua dhe si? Le të pranojmë dhe këtë variant: i ati i Prokurorit u lirua andej nga viti gjashtëdhjetë (pse jo?) dhe atëhere na lindi dhe Adriatiku. Sipas të gjitha gjasave i ati duhej të ishte rreth të pesëdhjetave-ose dhe më shumë-kur u lirua në se u lirua në vitin gjashtëdhjetë. U martua me një grua tëe re (apo ishte i martuar kur u dënua? E atëhere si zor të lindte fëmijë e shoqja…Ppor e lëmë këtë dhe pranojmë variantin se Adriatika Llalla lindi në vitin 1962-63-64… Por tani na dalin pyetje të tjera: në ç’shkollë vajti dhe kur e mbaroi? Një fëmijë me një baba të dënuar për armik sigurisht nuk mund të hynte as të mbaronte ndonjë shkollë të lartë në Shqipërinë komuniste…çka shkrojtësi i këtyre radhëve e ka provuar në kurrizin e vet!

Kur dhe ku mbaroi juridikun që të bëhej prokuror Adriatik Llalla? Mos më thoni se e mbaroi pasi u shëmb diktatura dhe arriti brënda pak viteve të bëhej Prokuror të Përgjithëshëm, as se mund të më bindni se mbaroi ndonjë Universitet në Kanada ose SHBA… Unë pyetje bëj dhe do të doja një përgjigje bindëse.

Kristo Zharkalliu