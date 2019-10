Përse duhet?!

Zef Mazi diplomat i njohur, për shumë vite Shef i Misionit (ambasador) i Shqipërisë në OSBE, në OKB, në Britaninë e Madhe dhe në Republikën e Irlandës rikthehet në një intervistë për DITA, e cila botohet e plotë numrin e nesërm.

Ndër të tjera, zoti Mazi pyetet nga gazetari i DITA, Erjon Habilaj mbi nënshkrimin e të ashtuquajturit mini-shengen ballkanik.

Ai thotë:

Kjo është një histori e vjetër, një ide dhe synim që shkon larg në historinë e ish-Jugosllavisë apo të Serbisë. Dihet se çfarë është thënë dhe përse janë hedhur ide e propozime të tilla. Por të vijmë te ky gjoja mini-shengen: së pari, duhet ditur dhe kuptuar mirë nga kushdo se çfarë është shengeni, zona shengen, përse është krijuar, cilët janë parametrat e saj, anëtarët (shtete të BE-së dhe disa të tjerë jo në BE), si hyhet, si dhe sa qëndrohet dhe për çfarë në zonën e shengenit, përfitimet, detyrimet, etj.

Rinovimi i idesë për gjoja mini shengen, pikërisht në këtë kohë – koha ka shumë rëndësi – kur bëhej diskutimi në BE për hapjen ose jo të negociatave me vendin tonë, është menduar e planifikuar mirë nga ideatorët. Ai shkon totalisht dhe vetëm në ndihmë e në përfitim të shtetit ideator, Serbisë, jo në favor të shqiptarëve.

Së pari, serbët kanë nisur bisedimet për anëtarësim në BE dhe po avancojnë;

Së dyti, nga ky avancim, ata do përfitojnë nga politikat e tarifave dhe të taksave më të ulëta me BE-në, që rrjedhin nga këto bisedime për hyrje në BE;

Së treti, ata do përfitojnë tarifa e taksa të ulëta edhe prej vendeve në këtë të ashtu quajtur mini shengen, domethënë dy herë përfitim;

Së katërti, ndërsa serbët punojnë dhe afrohen me BE-në, nuk përjashtohet aspak që ne mund të na thuhet, “mirë e keni këtë mini shengen tani, përdoreni sa më mirë, bëhuni më të fortë përmes tij, ngrini nivelin tuaj dhe, kur të bëheni më të fortë përmes tij, të keni plotësuar edhe disa kushte të tjera, flasim përsëri për hapje negociatash; tani për tani nuk ka nevojë për më shumë”. Domethënë përsëri mbetemi jashtë, mbesim në klasë, humbasim, pavaresisht retorikës të lartë për lëvizjen e lirë dhe përfitimet.

Së pesti, kur ne lëvizim lirisht në zonën shengen, përse të mos bëhet kjo lëvizje lirisht edhe në këta dy vende, pa këtë të ashtuquajtur mini shengen?! Përse duhet ky mini shengen, kur kemi zonën shengen ku lëvizim lirisht?! Retorika me fjalë të mëdha se sa do të përfitohet nga kjo gjë është pritur me entuziazëm dhe është përshëndetur vetëm në Serbi! Ata e dinë mirë se vetëm ata përfitojnë në shumë plane.

Së gjashti, a janë konsultuar gjerësisht gjithë institucionet përkatës në vendin tonë për këtë hap? Cili ka qenë mendimi i tyre?

Së fundmi, përse është lënë jashtë Kosova në këtë bisedim apo të ashtuquajtur marrëveshje? A janë konsultuar institucionet legjitime përfaqësuese të Kosovës për këtë çështje? Përse është lënë jashtë Mali i Zi? A dihet nga qeveria jonë se Kosova, në Kushtetutën serbe, vazhdon të jetë pjesë e Serbisë? Nëse dihet dhe përsëri flitet e pranohet mini shengeni, mos bëhet qëllimshëm që ky mini shengen do të përfshijë Kosovën në të si pjesë të Serbisë, sipas kushtetutës serbe?

Të gjitha sa me lart duan përgjigje të qarta dhe sa më shpejt, ose gjithçka duhet pezulluar. Çdo gjë në lidhje me këtë hap duhej analizuar thellë më parë nga të gjitha institucionet tona, nga më i larti te më i ulëti në hierarkinë e institucioneve, të merrej mendimi i të gjithëve dhe të dilej me një qëndrim të unifikuar, të menduar mirë e të konsoliduar para se të merrej vendimi për të ecur në këtë apo në atë drejtim.

Ndërkohë, e gjitha kjo duket një arrogancë e pashembullt, një mospërfillje totale e raison d’etat. Asnjë shtet normal nuk do e lejonte këtë gjë. Sjellje, dhe qëndrime të tilla duhet të kishin mbaruar me kohë! Shteti mbahet nga institucionet, jo nga individët.

Intervista e plotë mund të lexohet nesër në DITA.

a.d. / dita