Përse fitoi Edi Rama dhe çfarë do të bëjë me timonin

Nga Bedri Islami

Shumë ditë më parë, në Forumin 71+, organizuar nga DITA, kam shkruar se nuk është e pamundur që PS si strukturë, Rilindja si koncept dhe Edi Rama si lider të fitojnë 73 mandate në zgjedhjet e 25 qershorit. Isha nisur nga fakti: nëse zgjedhjet e vitit 2013 do të ishin bërë sipas të njëjtit parim si kësaj here, pra secili për vete e Zoti për të gjithë, edhe atë qershor të para katër viteve, do të kishin pasur 73 mandate. Pra, nuk do të ndodhte asgjë e jashtëzakonshme.

Megjithatë ndodhia e 25 qershorit ishte e beftë për shumë kënd, edhe për mua, pasi, pas katër viteve në pushtet, do të ishte logjike që raporti të shballancohej në dëm të qeverisjes dhe në dobi të opozitës. Nëse nuk ndodhi kështu dhe nëse PS dhe Rama u konsoliduan në pushtetin e tyre krejtësisht të vetëm, kjo ka disa shkaqe, të cilat janë madhore dhe nuk kanë të bëjnë edhe aq me pengjet e hedhura në pazarin e disa mediave dhe në spekulimet politike.

Si e ceka, edhe në vitin 2013 socialistët do të kishin të njëjtën rezultat nëse do të ishte vepruar si tani. Asaj vere ata nuk e kishin as pushtetin, nuk mund të shfrytëzonin as administratën, nuk mund të vinin në lëvizje policinë dhe strukturat e tjera të shërbimeve, nuk e kishin pas vetes as sistemin e drejtësisë që nuk e kanë as sot, e për më tepër droga, në të gjitha format, nuk ishte në asetet e saj, por të qeverisjes së asaj kohe. Lazarati si praktikë dhe si koncept politik ishte kjethim i PD-së dhe i liderit të saj Berisha, po aq sa ishte edhe pjese e strukturave të krimit e të bandave.

E përsëri do të kishim të njëjtin rezultat. Kjo të çon në mendimin se edhe kësaj here, të gjithë faktorët e cituar më sipër nuk do të ishin përcaktues të rezultatit final, megjithëse ato gjithëherë, sidomos pushteti, kanë ndikimin e tyre, herë pas here, të fuqishëm. Nuk është e mundur të mohosh se fakti i pushtetit ndikon tek punëmarrësit; jep ngarkesë tek rendi dhe tek mendimi qytetar. Aktualisht janë hedhur akuzat, por nuk janë dhënë provat. Ato ekzistojnë, por nuk janë të rendit që përmbysin gjërat. Alibia e Ramës për një qeveri “treshe” ishte njëra ndër gjetjet që sheshoi në konceptin politik mundësinë e mbipeshës së administratës, por edhe krijoi një ndjenjë tjetër: besimin tek të lëkundurit se ky njeri, në këtë rast Rama, ndjehet aq i fuqishëm, sa që mund të bëjë atë që nuk e kishte bërë e nuk do e bënte askush tjetër, e përsëri do të fitojë.

Ky perceptim politik, ngritur mbi bazën e një marrëveshje që ende nuk dihet se çfarë është, përshtatur në një formë të padëgjuar: qeveri stabël e ministra teknikë, ndërkohë ministra të pushtetit në të njëjtin kabinet me ministrat teknikë të opozitës dhe me ministrat e pushtetit që u bënë opozitë, nuk dëshmoi dobësi tek njerëzit. Ai, edhe nëse nuk është menduar si tillë, përçoi forcën.

Ka disa faktorë, të brendshëm dhe të jashtëm, që kanë rolin e tyre në fitoren e PS dhe të Edi Ramës në këto zgjedhje. Ata nuk kanë të bëjnë as me veshjen e çuditshme për një fushatë politike të Ramës, as me kalimin e sipërfaqtë të programeve, sepse, edhe po të shtrosh me forcë programin më të ndjeshëm ekonomik pak kush të dëgjon në një miting elektoral, as me bredhjen e pandërprerë të liderit nga njëri ekran në tjetrin, edhë ku i kishte bërë dhe e kishin bërë “hasha”, me batutat e hedhura si pa të keq, por që në fakt këto mbahen mend më gjatë.

Rama kapi në momentin e duhur atu-në e tij politike: si e bëmë Vettingun, ashtu do të bëjmë edhe reformat e tjera. Ky ishte kryemotivi dhe kryelajmi i ditës dhe i gjithë fushatës. E thoshte kudo, e shfaqte kudo, e afishonte kudo. Ai arriti që të gjithë mundin dhe suksesin e reformës ta njësonte me PS dhe sidomos me veten, pra, ta lidhte një perspektivë të re në jetën e vendit me strukturën që përfaqësonte, por njëkohësisht edhe më shumë me veten.

Dy forcat e tjera përballë tij gabuan; njëra kishte gabuar që në fillim, tjetra gaboi në etapën e fundit të garës.

PD kishte gabuar rëndë për Vettingun që kur ishte shtruar për herë të parë. Droja nga ai dhe rrjedhimet që mund të kishin prej tij paraqitën një klasë politike që trembet për vdekje për fatin e saj, por nuk i bëhet vonë për fatin e vendit. Momenti kur ata ngritën dorën në parlament, por ulën sytë, si diçka që e bënin jashtë vetes, shfaqi, ashtu si duhej të shfaqte edhe më pas, një paraklasë politike të rënduar nga mëkati i gjithanshëm.

LSI, edhe pse ishte pjesë e rëndësishme e Vettingut, e sulmoi atë, sidomos fillimet e tij, pikërisht në kohën e gabuar, e sulmoi tek njeriu i gabuar, që gjatë gjithë miratimit të tij kishte qenë pjesa hije e një mendimi të ardhur nga jashtë Shqipërisë. LSI nxori mllefin në radhë të parë dhe largoi të vërtetën; të vërtetën se kishin qenë aty dhe se përmes tyre ishte edhe arritja e Ramës. Duke dashur të ndahen përfundimisht nga Rama, ata, pas 17 majit, gabimisht u bënë pjesë e një loje që ishte kundër tyre.

Në perceptimin e të gjithëve në Shqipëri Vettingu nuk është një produkt shqiptar: ai, aq sa është amerikan, aq është edhe i Bashkësisë Evropiane. Ndarja prej tij është ndarje prej këtij koncepti, ndërsa mbrojtja e tij është mbrojtje e këtij koncepti. Të zakonshmit e kanë më të lehtë ta perceptojnë drejtë, pasi nuk kanë gjë tjetër veçse viktimë e sistemit të drejtësisë. Kanë qenë objekt i tij, kurrë subjekt, ndryshe nga sa ishte e është klasa qeverisëse.

Socialistët ditën mjeshtërisht ta paraqesin veten si e vetmja forcë politike thellësisht pro evro-atlantike dhe në fakt, në këtë moment ata kishin besimin e tyre më shumë se çdo gjë tjetër në Shqipëri. Të lodhur me cic-micet e politikës shqiptare, me kundërvëniet e sistemit të drejtësisë ndaj perceptimit politik e juridik evro-atlantik, pa droje nga shantazhimi që mund t’i bëhej e që mund të bënin, por edhe nga mbrojtësit e tyre, si hyri gabimisht në këtë lojë edhe një politikan pragmatik si Meta, mesazhi i botës perëndimore ishte pro Ramës. As fotot e Bashës me presidentin Trump, as senatorët e ardhur nga një ftesë çadrore, nuk e zbehën këtë perceptim, që socialistët, si një verë të trashë e holluan me ujë dhe e bënë pije për të gjithë.

Tri javë para zgjedhjeve njëri ndër institutet e rëndësishme evropiane të politikës së sigurisë dhe të stabilitetit kishte në parashikimin e tij pamundësinë e qeverisjes së vetme të socialistëve dhe parashikonte se do të ishte e domosdoshme një bashkëjetesë e së majtës në vazhdimin e qeverisjes së vendit. Të dhënat e institutit parashikonin rritje të ndjeshme të forcës së LSI-së, duke e ditur shtrirjen e saj, forcën organizative dhe përqindjen që kishte në pushtet. Por njihte edhe perceptimin popullor se LSI do të thotë pushtet e punë.

Kjo parandjenjë u shprish pas 17 e 18 majit kur ajo e ndjeu veten jashtë një loje ku kishte qenë pjesë, të cilën e kishte përgatitë për të patur një pjesë më të madhe të pushtetit dhe për të zënë në pozicionin më të rëndë të mundshëm shefin e qeverisë. Ky i fundit, në një lojë më të madhe se kufiri i vendit, po bëhej gati të nxirrte jashtë lojës politike një aleat të frikshëm dhe, duke e ditur se dora që nuk kafshohet, puthet, e dërgoi në presidencë.

LSI u bë opozita e paparë e vendit, duke marrë mbi vete një faj të ndjeshëm: mohimin e saj në qeverisjen e vendit në katër vite. Ajo mohoi gjithçka, për të pasur gjithçka, por hesapet e shtëpisë, nuk i dolën në pazarin e politikës. Megjithëse mori më shumë se katër vite më parë, ajo nuk arriti atë që deshi; nuk u bë i treti i domosdoshëm dhe, synimi i saj për të qenë i pari, ishte ireal.

Socialistët kanë një veti të tyre politike: ata mund të zihen deri në mbrëmjen e 24 qershorit, por me 25 bëhen përsëri bashkë. Ata të durojnë të hedhësh vickla, por nuk të lejojnë të prishësh themelin. Synimi i LSI për të prishur themelin dhe për të bërë një ndarje mes trupës drejtuese, Rilindja dhe masës së madhe, PS, ishte gjetja më e gabuar, thellësisht naive dhe që nuk i lejohej liderëve që vinin, po ashtu, nga elita drejtuese e socialistëve.

Edhe ata që ishin prishur me të vetët, u bënë përsëri bashkë, pasi po i sulmonin të larguarit prej tyre.

Socialistët mund të duronin dhe të përqeshnin sharjet, mllefet dhe gjuajtjet e PD-së, por, kur ata vinin nga pjesa tjetër e pushtetit, nuk e shihnin se si mund të përuleshin.

Mohimi nga LSI e katër viteve pushtet dhe shenjat bredharake të një dashurie të re me PD, kur të ishte e gatshme kjo e fundit, sollën një përmbysje të raporteve të së majtës dhe, çuditërisht, në një anketim të bërë një javë para zgjedhjeve, 59 për qind e socialistëve e shihnin më të pranueshëm një koalicion të tyre me demokratët, ndërkohë kur tri javë më parë, thuajse e njëjta përqindje e shihte të domosdoshme këtë lidhje me LSI-në.

Edi Rama e mori timonin, mund ta mbajë edhe krejt vetëm, por do të ishte një gjetje e nxituar. Ai ka para vetes dy mundësi, njërën brenda parlamentit dhe tjetrën jashtë saj.

Brenda parlamentit ai mund të bëjë një qeveri të përbashkët edhe me PDIU, e cila nuk mund të diktojë me “gjetjet” e saj, çka i shton vetëm tre mandate, edhe këto jashtë kupolës drejtuese të partisë: ose, çka është më e mirë, mund të bëjë koalicion me njerëzit, dhe përmes tyre, të tërheqë në qeverisjen e vendit jo thjeshtë partiakë që rendin pas shijes së kryetarit, por njerëz të dinjitetshëm, që nuk do e kenë drojën të kenë vullnetin dhe personalitetin e tyre.

Edi Ramës do i duhet zgjidhja më e drejtë: të thërrasë në qeveri njerëz që nuk lakmojnë pozita dhe që e dinë se ai vetë, Rama, nuk ka forcë tjetër mbi to, veç arsyes dhe vizionit. I duhen qeveritarë të të gjitha niveleve që nuk influencohen as nga joshjet, as nga frikësimet, që ushtrojnë me kryelartësi privilegjin, sidomos parlamentar brenda vetes, për të kritikuar administratën, të lirë të thonë çfarë mendojnë për kryeministrin, qeverinë e tij dhe, të cilët, kur të lënë pushtetin, të jenë po ata që ishin kur e morën, sidomos financiarisht.

Atij i duhen miq jashtë qeverisë, por kundërshtarë të mendimit brenda qeverisë.

A mund t’i gjejë?

Nëse jo, atëherë ai vend nuk mund të bëhet nga një njeri i vetëm.

Edi Rama e di këtë, nëse nuk e di, është koha ta mësojë.

Timoni është i lehtë të merret, por pushteti është më shumë se kaq.