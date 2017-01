(Nga fronti i dekorimeve të reja për ballistët)

Nuk ka të mbaruar,

thesi i Nishanit,

dekoratë të lartë,

i dha xha Uranit.

Dekoratë të lartë,

i dha xha Uranit,

që ju lezetua,

punë e historianit!

Bujua s’ka mësuar,

të hedhë vetëm gjyle,

se qënkish fiksuar,

pas Luftës Civile!

Një e tillë luftë,

këtu nuk ka ndodhur,

por tezën e mbron,

një Uran i lodhur!

Në mision i vetëm,

s’është Uran mavria,

se ka edhe Anën,

nga Akademia!

Ka dhe Ana Koten,

që pastë uratë,

që si trime Balli,

mori dekoratë!

Prej një xha Urani,

edhe prej një Ane,

mbeti Shqipëria,

pa luftë partizane!

Epope e Ballit,

që të shëron xhanin,

nuk e dimë përse,

e tërbon Nishanin?!

S’e dimë si në kohën,

e shokut Enver,

një ballist si Bujua,

u bë oficer?!

Se si oficer,

u bë një ballist,

dhe si ky ballisti,

qe dhe enverist?!

Vite edhe vite,

një mendim më bluan:

“Përse këta njerëz,

u shpërfytyruan?!”

S’e kam me Uranin,

s’kam ç’i them të shkretit,

se ai do mbrojë,

nderin e Safetit!

S’e kam me Uranin,

po me ca të tjerë,

që kanë qenë ushtarë,

të shokut Enver!

E kam me Nishanin,

dhe me Ana Lalën,

që me të rrëshqitur,

sfiduan dhe ngjalën!

Kur ne vetë mohojmë,

luftën titanike,

mendo ç’mund të shkruaj,

një penë armike?!

Mendo ç’mund të shkruaj,

një antishqiptar?!

Them asgjë më shumë,

se shoku Bujar!

Po unë i them vetes:

“Kot nxehesh-o burrë,

këto shkarravina,

nuk do ngjisin kurrë!”

Mal në këmbë do mbetet,

ajo Epope,

dhe Balli do jetë,

gjithmonë në hale!

Një flamur të shqyer,

Nishani ka tundur,

po mision’ i tij,

është i pamundur!

Luftën partizane,

topi nuk e lot,

ca palo dekrete,

s’e ndryshojnë dot!