Përse meshkujt janë më të prekur nga Covid-19? Nis sfida gjenetike për pandeminë

“Pse gratë janë më pak të ndjeshme ndaj Covid-19? Dhe pse ka nga ata që zhvillojnë një formë serioze ndërsa të tjerët janë asimptomatikë? Përpjekja për t’iu përgjigjur pyetjeve të shumta të krijuara fillon nga Italia, me partnerë europianë, kinezë dhe iranianë: një studim gjenetik, i cili mund të jetë baza e zgjidhjeve të reja diagnostikuese dhe terapeutike. Lajmin e bëri të ditur specialisti i gjenetikës në Universitetin “Tor Vergata”, Giuseppe Novelli, koordinator i konsorciumit që përfshin shumë vende europiane dhe partnerë iranianë e kinezë.

29 subjekte kanë bashkuar forcat për t’u dhënë përgjigje pyetjeve në lidhje me virusin Sars-CoV-2, i cili tani është përgjegjës për mbi 40 mijë vdekje në 192 vende, brenda një kohe të shkurtër.

Si sillet virusi? Cilët faktorë gjenetikë ndikojnë në reagimin imunitar të pacientëve? Me më shumë njohuri, më shumë informacion, më shumë prova shkencore, sfida ndaj pandemisë globale mund të përballohet me armë më pak të paqarta dhe të arrihet në zgjidhje të reja diagnostikuese e terapeutike, madje edhe ato të personalizuara, të afta të përballen me një armik për të cilin dihet shumë pak.

Projekti “Gefacovid” synon të shqyrtojë në detaje polimorfizmat gjenetikë dhe mekanizmat patogjenetikë të virusit, si dhe të dhënat gjenetike, gjenomike, metabolike, epidemiologjike dhe klinike, me qëllim të identifikimit të biomarkerëve që u japin subjekteve një ndjeshmëri të veçantë ndaj infeksionit, duke rritur rrezikun e komplikimeve potencialisht vdekjeprurëse. “Ky informacion – shpjegon Novelli – do të zhvillohet në një nivel që mund të shfrytëzohet për zhvillimin e terapive dhe diagnozave që do të përdoren si në laborator, ashtu edhe në fushë, me qëllimin përfundimtar të parandalimit të humbjeve të mëtejshme njerëzore. Duke punuar ngushtë me partnerët e biznesit dhe klinikët, ne do të ndjekim zgjidhje të shpejta dhe klinikisht të vlefshme që do të lehtësojnë qasje të reja parandaluese dhe ndërhyrje dinamike mjekësore”.

Një tjetër ndikim i madh në shëndetin e projektit do të përfshijë zhvillimin e një “qendër” të inovacionit: një sinergji shumë e specializuar midis institucioneve kryesore akademike, të afta për t’u zhvilluar në një rrjet virtual për kërkime shkencore të përparuara dhe strategji kontrolli për shpërthime në të ardhmen.

