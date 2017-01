Përse nuk çuditet askush nga BËMAT e Berishajve

Nga Bedri Islami

Afera e CEZ-it, njëra më të rëndat në historinë e viteve të fundit të politikës shqiptare tashmë ka një emër të njohur, i cili është ditur prej kohe dhe, pavarësisht se nuk është thënë haptas, ka qenë krejt i qartë: Familja Berisha.

Kushdo e ka pasur të qartë, edhe ata që nuk kanë dashur të ia thonë vetes, se njeriu, i cili, përgojon deri në brezin e tretë familjet e kundërshtarëve, që di se çfarë gjelle u është servirur në tryezë disa njerëzve që po rrinë për qejfin e tyre, që ka informatorë kamarierë dhe në vartësi të së cilit ishte një makineri e tërë përgjimi, ishte pjesë e botës së krimit financiar që lidhet pikërisht me emrin CEZ, ashtu si e dinin edhe se pas tij, apo më saktë, para tij, ishte i biri, peshkaqen në gllabwrimin e çdo gjëje që vinte erë para, vogëlushi me çantë që u kallte datën botës së biznesit.

Çështja CEZ është njëra ndër ato që kanë një emër pas vetes dhe një dëm qindra milionësh para vetes. I detajuar deri në sekuencën e fundit se si do të rridhte vazhdimi i kësaj masakre financiare, pra që nga momenti i parë dhe deri tek momenti i fundit, kur milicët e një farë Muli ministër hynin me kamera për të regjistruar përdhunimin e kësaj shoqërie, si dëshmi e dhunës së shtetit, që gjyqet të kishin fakte për të njomur edhe një herë botën e tyre të krimit.

Çështja CEZ sapo ka filluar të hapë fijet e saj. Është e përbindshme ajo që ka ndodhur, por çuditërisht nuk habit askënd që pas saj, si edhe është pritur, qëndron familja Berisha.

Do të kishte qenë një faj po aq i rëndë, nëse e gjithë kjo aferë e stërrëndë të shfaqet kështu thjeshtë se jemi në vitin elektoral dhe se pushtetit i duhet një kokë turku për të larë hesapet edhe një herë me njërin ndër pushtetarët më ogurzinj që ka pasur ky vend. Nëse edhe një herë pushteti i sotëm, si mos më keq, kërkon të përsëritë “marrëveshjet” e famshme për uljen e tensionit dhe pas qershorit të mbyllë dosjen CEZ, atëherë faji më i ndjeshëm do të bjerë mbi të, sepse, jo vetëm që nuk do të kenë mësuar asgjë nga e kaluara, por vetë ta do të bëhen pjesë e së keqes.

Një aferë e tillë, e cila është shtrirë në përmasa të pallogaritshme dhe ku familja, përmes një Nueli, edhe një herë mik i familjes, përfiton miliona euro, përsëri me çanta, nuk është më vetëm çështja e pushtetit dhe e drejtësisë; ajo është shumë më tepër se kaq dhe para vetes ka dy mundësi: ose të denoncohen, gjykohen e dënohen fajtorët; ose, nga e kundërta: ata që ngritën gjithë këtë tallaz të kenë të njëjtën rrugë, denoncimin, gjykimin e dënimin.

Përse nuk u habitën njerëzit:

Mos habia e parë:

Që nga viti 2005, kur Berisha rierdhi në pushtet dhe fëmijët e tij ishin të rritur tashmë, lakmia dhe kapja e shtetit u bë pjesë e familjes. Nëse deri në vitin 1997 shumë njerëz mendonin se “Berisha ishte i poshtër, por i ndershëm”, çka nuk mund ta mendoja se mund të përshtateshin me njëri-tjetrin dy nocione të tilla, pas vitit 2005 askush nuk e mendon më një të tillë.

Berisha dhe fëmijët e tij u gjendën, jo rastësisht, pjesë të shumë aferave financiare, edhe politike, nga më të rëndat. Nëse në fillim ishte habia, pastaj mosbesimi, tani është siguria se gjërat kanë ndodhur.

Një vazhdë e një pas njëshme e grabitjes së shtetit u bënë të pranishme dhe, dashje pa dashje, nga heshtja e sistemit të drejtësisë, ata morën të drejtën e qytetarisë.

I biri i Berishës deklaron pa të keq një fitim vjetor prej 300 mijë eurosh si sekser, ndërmjetës dhe askush nuk e di se cilat ishin ndërmjetësit e tij, por të gjithë e dinin se shifra e paraqitur ishte vetëm maja e ajsbergut të grabitjes së bërë.

Mos-habia e dytë:

Që nga viti 2005 Familja e ka vënë poshtë shtetin. Pra, e ka kthyer pushtetin ekzekutiv në një shtojcë të vetvetes dhe të grabitjeve që kanë bërë. Në të gjitha rastet kur ata kanë qenë të pranishëm, shteti është vënë nën këmbët e tyre. Vëreni rastin e Gërdecit. Ministri i Mbrojtjes ishte bërë sklllavi politik i djalit Berisha. Ai, biri, hynte e dilte në zyrat e ministrisë së mbrojtjes jo si mik, por si zot shtëpie. Përmes tij merreshin urdhërat, hidheshin telegrame, bëheshin kontrata, jepeshin urdhëra. Megjithëse dihej rreziku që ishte varur mbi Gërdec urdhrat ishin të një pas njëshme dhe moszbatimi i tyre do të kishte pasoja të rënda. Të gjithë e dinin se “ sy peshkaqeni” ishte në këtë aferë. E dinte ministri, që priste pjesën e tij, e dinte shefi i shtabit të përgjithshëm, që nuk dinte se vartës i kujt ishte; e dinin shefat e ndryshëm të ushtrisë, e dinin njerëzit që punonin në varrtoren e Gërdecit, e dinte opozita që u dëshmua “zemërgjerë” , duke rrahur krahët e njeriut që sapo kishte fshehur vrasjet.

Merrni rastin e biznesmenit që donte të investonte në Durrës, një park të madh energjetik. Nuk ishte e mjaftueshme firma e babait kryeministër, duhej edhe hisja e vajzës që ishte , në këtë botë, mbi kryeministrin.

Familja lëvizte gjithçka donte, ministra, shefa, qeveritarë, hipotekistë, avokatë, gjyqtarë, ushtarakë.

Edhe në rastin CEZ ndodh e njëjta gjë. Pa asnjë fantazi, si njerëz që ishin mësuar të vinin shtetin nën këmbët e tyre, pavarësisht se mund të linin gjurmët e tyre.

Njerëzit u mësuan me kapjen e shtetit nga Familja. Dikush hungëroi, dikush protestoi, dikush tha se qenkan të zotët, por askush nuk gjykoi. Gjykimi mungoi dhe si duket do të mungojë.

Vila e vajzës Berisha në Lalëz kushton disa milionë, aq më tepër se është ngritur dy herë. Nuk mjaftoi vila e parë, u shemb, u rindërtua, më e madhe, më e larta në plazhin e njohur, dhe, si ndodh rëndom, asksush nuk pyeti se me cilat para u ndërtua.

Kur nuk pyetet për të tjerët, afër ose anash saj, kujt dreqin ia mbante të[ pyeste vajzën e shefit të qeverisë.

Mos habia e tretë:

Kapja e sistemit të drejtësisë. Askush më parë nuk e ka kapur sistemin e drejtësisë si ndodh me Familjen. Si një oktopod i stërmadh, tentakulat e të cilit kanë kapur gjithçka. Gjingjonizmi u bë lejtmotiv i shërbimit duke përfituar, i heshtjes përballë krimit, por ajo ishte vetm maja që dukej. Përmes kapjes së drejtësisë do të ndodhte mos ndëshkimi. I askujt. Në të gjithë këto vite të rënda korrupsioni u gjet vetëm një ministër , gjysmë grek, i cili përmes disa aferave të cekta, krahasuar me të tjerët, u dëshmua se nuk e kishte pasur mike familjen. Si duket minoritarët i shërbejnë familjes për afera më të mëdha, si shitja e detit.

Në sistemin e drejtësisë Familja bëri gjithë të zezat e mundshme dhe ishte tejet e sigurtë se nuk do i ndodhte asgjë, ashtu si edhe nuk po i ndodh.

Le t’i kthehemi Gërdecit. Askush nuk kishte guximin të merrte në pyetje Berishën e vockël për telefonatën 25 minutëshe me Delijorgjin, menjëherë pas shpërthimit vrastar. Edhe ata që u mendua se mund të kishin një fillesë guximi u anatemuan në sallën e parlamentit nga shefi i qeverisë, Plaku i familjes, sikur të ishin njerëz të krimit dhe vetë ata të kishin bërë masakrën e Gërdecit.

Kthehemi në 21 janar. Shteti e përkuli drejtësinë deri në përqeshjen e saj. Drejtësia iu përul familjes deri në gjunjë. Në fakt kishte qenë e përulur edhe më herët, por tani përmasat ishin galopante.

Të mos e ndryshosh këtë sistem drejtësie, e cila, edhe për një rrudhje vetullash të Familjes , e rroitullon ligjin sipas oreksit të djalit ose bijës ish kryeministrore, do të thotë të jesh palë e krimit.

Të lësh këtë president edhe një mandat tjetër do të thotë t’i bësh “naftën” postit presidencial.

Të gjithë nën këmbët e familjes.

Mos habia e katërt:

Rruga që kanë ndjekur në aferën CEZ është e njëjtë me shumë nga aferat e tjera. Në aferën e tashme është gjetur një Nuel. Në aferën Gërdec është gjetur një baxhanak dhe një shok i Zenit. Në tokat e bregdetit është gjetur një dhëndër. Në aferën e Rrugës së Kombit është gjetur një Lul. Në vrasjet e 21 janarit është gjetur një Ndue. Në aferën e zgjedhjeve vendore është gjetur një Ristan.

Pas Gërdecit është gjendur i “vetvdekur” një Trebicka. Në mbetjen e aferave brenda familjes është “aksidentuar” një Olldash. Të dy me aksidentë automobilistikë. Nuk e kanë vrarë mendjen për një gjetje tjetër. Tani paralajmërojnë se do të ketë një vetvrasje, sepse denoncuesi i parë i CEZ paska qenë i çmendur. Dy rrugë ka për të: ose të vrasë veten ose tzë shkojë në çmendinë.

Kjo është “ meritë” e familjes, e cila, që më parë, të përcaktonm se ku do të përfundosh.

Një herë ia parathënë edhe edi Ramës, duke i premtuar fjalimin mortor më të bukur në histori.

Tani nuk habitet askush. Rruga është e njohur, përfundimi, po ashtu.

Mos-habia e fundit:

Njeriu me çantë.

Në të gjitha aferat është shfaqur një njeri me çantë. “Sy peshkaqeni” ishte njeriu me çantë. Tani është Nueli njeriu me çantë, i cili merr kesh 7 milionë euro dhe zhduket. Askush nuk e di se çfarë ka ndodhur me ato 7 milionë të shkreta. Sa njerëz me çantë janë shfaqur tek familja? Askush nuk e di! Taçi, njeriu fantazmë dhe i krimit, kur Berisha ishte në pushtet, u bë burrë i mirë dhe biznesmen i fortë kur çanta e tij trokiti tek Familja.

Të paktë janë biznesmenët që nuk kanë parë çantën para vetes ose nuk e kanë dorëzuar çantën e tyre tek të tjerët.

Të habitesh me Familjen nuk është njerëzore.

Në fakt edhe ata nuk janë njerëz.