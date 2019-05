Përse nuk e vini gishtin në plagë, o hipokritë të ndyrë?

Nga Arben Duka

Përbën një çudi të jashtëzakonshme që në një vend me sipërfaqe dhe popullsi kaq të vogël, janë mbledhur maskarenjtë, pisat, hipokritët, gënjeshtarët dhe manipulatorët më të mëdhenj të Planetit?!

Politikanë super hajdutë, super mashtrues, super demagogë, super gënjeshtarë dhe super mashtrues! Gazetarë me mjekër e pa mjekër me mendje sa të pulës, që ilaçin e vetëm të shërimit të Shqipërisë quajnë me një lehtësi të pabesueshme luftën civile!

Politikanët kanë emra konkretë,emra që i dimë të gjithë dhe që më të shumtit biem dakord me perversitetin e tyre. Gazetarë janë ndonjë dyzinë, po më të spikaturit janë Ylli Rakipi, Andi Bushati dhe Fatos Lubonja.

Këta malinjë të verbuar nga urrejtja personale që kanë për Edi Ramës, sot janë bërë frymëzuesit më të ethshëm të fillimit të një lufte civile në 30 Qershor të vitit 2019. Dhe përse?! Se nuk mund të bëhen zgjedhjet pa opozitën se rrezikojmë të kthehemi në një sistem monopartiak!

Sipas tyre më mirë një luftë civile, të shuhemi fare, se sa zgjedhje vendore pa opozitën?! Po mirë more diturakët , avokatë të opozitës së rrugës, pse shikoni vetëm serinë e fundit të zgjedhjeve të 3 Qershorit?!

Opozita iku vetë, apo e përzunë nga sistemi demokratik që erdhi kjo situatë aspak normale, po ku e ku më normale se një luftë civile. Këta të tre duan një luftë civile që ta bëjnë sehir nga studioja e Ylli Rakipit dhe ta komentojnë në komoditet e komfort, kurse unë në vazhdë të logjikës së tyre malinje dua një luftë civile, ku të parët që do vriten të jenë Ylli Rakipi, Andi Bushati dhe Fatos Lubonja…

Kjo qe për kundërvënie të logjikës së tyre se unë në 30 Qershor nuk dua asnjë lloj përplasjeje, nuk dua të vritet as një zog i vogël perëndie e jo koka kaq të mëdha si Rakipi, Bushati e Lubonja.

Nuk po diskutojmë korrupsionin e sotëm qeveritar, se të gjitha qeveritë tona kanë qenë njëlloj të korruptuara, por po diskutojmë thjesht për zgjedhjet vendore të 30 Qershorit. Po pse more hipokritë të ndyrë nuk e vini dorën drejt e në plagë, po i bini rreth e rrotull?!

Shkaktarë për këtë situatë është PD-ja dhe LSI-ja që u arratisën nga Kuvendi dhe dolën jashtë sistemit. Tani që s’janë kurrkush kërkojnë të vënë veton, kërcënojnë me përmbysje të Rendit Kushtetues, me përplasje të ashpra civile. Kërkojnë që me dhunë të ndryshojnë krejt sistemin, të përmbysin kushtetutën,të heqin kryeministrin,të shtyjnë datën e zgjedhjeve,të bëjnë një qeveri,qeveri që s’ka mundësi ta votojnë e miratojnë se nuk janë më në Kuvend!

Këtu duhet të fillojë të veprojë forca e ligjit mbi individë dhe grupime politike me prirje dhe aktivitet fashist. Propaganda dhe veprimtaria fashiste është e ndaluar me ligj në Europën Demokratike.

Si mund të trembemi ne, një popull i tërë nga kijameti 500 rrugaçë, apo gjuha rrugaçërore dhe kriminale e Berishës, Bashës e Kryemadhit! Nuk e kam idenë se si funksionon prokuroria me Kushtetutën e Re,por këta të tre dhe disa eksponentë të tjerë politikë duhet të qenë prapa hekurave,si frymëzues dhe udhëheqës të dhunës mbi institucione dhe mbi policinë e shtetit,si frymëzues të përmbysjes së Rendit Kushtetues.

Tok me këta duhet të qe dhe Ilir Meta, si frymëzues i shkeljes së Kushtetutës,ku paguhet të jetë gardiani i saj numër një. Në vitin 2019 nuk mund të sundohemi nga mentaliteti i një Tribuje, por i një Shteti Ligjor.

