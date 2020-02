Personalitet i mendimit ekonomik shqiptar

Meditim për shkencëtarin Fiqiri Islami

Prof. Dr. Hulusi Hako

Para një dekade një student i mjekësisë, Gazi Buxheli, në shënimin kujtime dhe mbresa nga jeta e Fiqiri Islamit, i referohet përcaktimit të Sartr-it për ish kolegun dhe oponentin e tij, Camy, si bashkim i adhurueshëm i një njeriu, i një vepre, i një veprimi, dhe vazhdon: Fiqiriu është njeri me vlera të gjithanshme. Portreti i tij në tërësi, del i përkryer, ideal, si ndonjë protagonist letrar i qindisur përsosmërisht, i spikatur, aq sa bëhesh dhe i pabesueshëm për të tjerët. Njeriu që prodhon vetëm bujari e fisnikëri; intelektuali i kompletuar profesionalisht, tejet i qartë në shpjegim, kërkues pa tolerancë, komunikues e në raporte brilate, ma autoritet të natyrshëm, larg ligësive, shfaqjeve të cinizmit e shpirtligësisë. Hyn në grupin e pakët të njerëzve, që s’harrohen.

Këto fjalë-emblemë bëhen aktuale në këto ditë ngazëllimi prej festave kombëtare të Nëntorit, na motivon edhe më fuqishëm për këtë homazh të jetës dhe veprës së këtij intelektuali kalibri, me të cilat delë i lidhur organikisht e natyrshëm. Për 28 Nëntorin ka hedhur një urë solide me studimin Mendimi ekonomik i Rilindësve, ka ndriçuar epokën e lavdishme të Lëvizjes sonë Kombëtare, e cila u kurorëzua me shpalljen e Pavarësisë (1912); kontributi i tij për 29-n shprehet në vargjet: unë i vogël jam, fashizmit i bëj dam, sa një partizan, për të cilat thështe: janë shkruarr për mua. Respekti e mirënjohja burojnë natyrshëm për ish debatikasin 12 vjeçar, korrierin partizan, veteranin e LANÇ-it, i cili, me parimin në gjak: mendo ç’bën ti për kombin, jo kombi për ty, u ngrit në nivelin e një personaliteti të mendimit ekonomik. Fiqiri Islami (20.4.1930 – 19.I. 2008), biri i denjë i Pandalejmonit, i lauruar me sukses në Bukuresht; njeriu model, lektor i shkëlqyer i lëndës së Ekonomisë politike; erudit e vizionar, kërkues e krijues, me bilanc të pasur e cilësor në shkencë, aktivist shoqëror, u ngjit në këtë shkallë falë Çlirimit të Atdheut dhe asaj kthese historike drejt organizimit socialist të jetës, që çoi në shpërthimin e energjive dhe talenteve popullore. Se vetëm ato kushte të krijuara për arsimim masiv e gratis, bënë të mundur krijimin e asaj shtrese intelektualësh e specialistësh, që i dha tonin jetës dhe i ndryshoi imazhin vendit. Bash kjo kthesë e gjeti në kohë, si dhe mijëra bijë e bija të tjerë, një pjesë e të cilëve adoleshentë, sa kishin zbritur nga mali, ende me erë baruti, këmbyen pushkën me penën.

Edhe i lindur sikur të ish Fiqiriu për mision pedagogjik e hulumtim shkencor, nuk do të shfaqej kaq shembullor, virtuoz, me atë hobi e preferencë të spikatur, kaq i prirë e i prerë për më të mirën. I armatosur deri në dhëmbë me njohuri dhe metodologji pune, pas kthimit në Atdhe, i kish sugjestionuar vetes plot ëndrra, dëshira e objektiva, u tregua i vendosur e i paepur ndaj çdo sfide. E nisi karierën me Universitetin e Tiranës dhe u rrit bashkë me të. Në auditor u paraqit në mënyrën më dinjitoze të mundshme, me korrektësi e takt pedagogjik, me imazh veprues e krijues korekt, që jehon si një sfidë dërmuese ndaj realitetit të sotëm universitar të shëmtuar e zhgënjyes, me interesa e lakmi meskine. Detyrën e misionin e pedagogut e bëri një e të pandarë me hulumtimin shkencor, ashtu siç i ka hije çdo institucioni të lartë arsimor, gjë që kërkohej e insistohej në epokën socialiste. Si bletët punëtore, që thithin mjalt e nektar lule më lule, ashtu dhe Fiqiriu ynë, gjithnjë në hulumtim të thellë shkencor, me axhendën më të zakonshme: shtëpi-auditor-bibliotekë. Ku duhej aftësia dhe kompetenca shkencore, ku ishin materialet më të rëndësishme për botim, ku kërkohej punë e kualifikuar, përgatitje, shtjellim dhe redaktim i saktë i teksteve, fjalëve e termave, atje, natyrshëm, gjendej mendja dhe dora e tij. Ashtu iu besuan edhe disa detyra drejtuese në fakultet në Institutin e Studimeve Ekonomike e Akademinë e Shkencave. Nga pedagog i Parë; mori titullin Docen (1972), u nderua me Urdhërat Naim Frashëri kl. II e III, iu lidh edhe Pension i Posaçëm. Studimi do të ishte i denjë për tezë Doktoranture, pas së cilës, autori do të ishte shpallur, me siguri de jure, edhe Profesor.

Në ka kapje të demit për brirësh në dukuritë e jetës shoqërore, është studimi në fjalë. Duke qenë gjendja dhe ndriçimi i nivelit ekonomik, i mjeteve dhe rrugëve të ngritjes së jetesës së popullit, bazë dhe treguesi kryesor i çdo progresi për krejt njerëzimin, edhe Rilindësit iu përkushtuan pikërisht këtij aspekti më themelor të jetës së shqiptarëve, duke e vënë atë në shërbim të probleme ekzistenciale, më jetike: të arritjes së lirisë dhe sovranitetit; luftës për t’u çliruar nga pushtimi turk; afirmimimit, sigurimit dhe konsolidimit të identitetit kombëtar, përballjes së proceseve asimiluese, kaq kërcënuese, ruajtjes së integritetit territorial, përkundrejt gjeopolitkave të të mëdhenjve dhe lakmive shoviniste, coptuese të fqinjëve etj.

Protagonisti ynë qëmtoi me kujdes veprat e Zef Jubanit e të Pashko Vasës, të Sami Frashërit e Luigj Gurakuqit, kaloi në sitë edhe shtypin e kohës, bëri një skanjer të detajuar, dhe, gjendjen e epokës, na e ka dhënë atë si në pëllëmbë të dorës. Ky hulumtim i burimeve zanafillëse të mendimit ekonomik kombëtar, është hapje e themeleve dhe ndërtim i katit të e parë drejt hartimit të plotë të tij. Interpretoi e argumentoi shkencërisht epokën, sipas botëkuptimit materialist dhe metodologjisë marksiste, me një arsyetim bindës, të kthjellët dhe me një gjuhë brilante. Ky botëkuptim dhe metodologjia, që ka përdorur autori, nuk hyjnë fare në ideologjizime, sepse marksizmi mbetet i vetmet mjet, plotësisht shkencor dhe objektiv në studimin e historisë e të jetës shoqërore. Për më tepër, ky botëkuptim nuk kish mbetur ekskluzivitet e monopol i marksizmit. Mrekullisht edhe Rilindësit tanë, sidomos autorët e shumtë të shtypit të asaj kohe, qëndronin afërsisht po në këto pozita, Ata pohuan prapësitë e politikave sunduese, strukturën klasore të shoqërisë, polarizimin e thellë dhe shfrytëzimin e njeriut nga njeriu, nevojën e organizimit të të varfërve e të shfrytëzuarve për të drejtat e tyre; përmendën edhe teorinë socialiste, por pohuan se prapambetja fenomenale shqiptare, është pengesë për të arritur në atë nivel mendimi e organizimi. Duke iu referuar gjallërimit të lëvizjes punëtore në Evropë, Luigj Gurakuqi, përshembull, ka shprehur edhe idenë: Po frikësohet e po dridhet borgjezia! Punëtorët e të varfërit nuk do ta durojnë gjatë këtë gjendje e, për ta ndryshue atë, duhet me u organizue e me luftue! Dhe kjo nuk është pak. Madje, iu afruan edhe idesë marksiste: kur teoria përvetësohet nga masat, ajo kthehet në një forcë materiale.