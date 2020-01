“Përtaci intelektuale” apo vepër e një vjedhësi të papërtuar?

Nga Ilir Mborja

Tek emisioni “Provokacija” në TV ABC News më 24 janar 2020 gazetari Mustafa Nano kishte të ftuar edhe gjuhëtarin dr. Aristotel Spiro.

Pas një bashkëbisedimi shumë interesant me të për çështje të shkencës së gjuhësisë, prejardhjes apo vijimësisë së shqipes nga ilirishtja dhe të greqishtes së re nga e lashta, marrëdhënieve të ndërsjellta mes dy gjuhëve, dialekteve, rolit negativ të emocioneve nacionaliste tek studiuesit e shkencave shoqërore, identiteteve nacionale, përparësisë (sipas dr. Aristotel Spiros) që duhet të japë identiteti i dyfishtë shqiptaro – grek i atyre shkencëtarëve që e posedojnë atë etj., në fund, gazetari Mustafa Nano i shtroi të ftuarit edhe “çështjen në lidhje me një plagjiaturë të “një pasazhi”(!!!) nga Agron Tufa ndaj tij…”.

Pra, po kërkohej prononcimi i njërit prej të dëmtuarëve, dr. Aristotel Spiros, i vetë atij që u bë pikënisja e zbardhjes së një afere kriminale (akademike e financiare bashkë) në bashkëpunim me drejtuesit e fakultetit Filologjik të UT: Dhurata Shehri, Shezai Rrokaj. Pas denoncimit, e gjithë kjo aferë rezultoi e toleruar çuditshëm nga rektori Dhori Kule, dy ministrat në radhë të Arsimit – Lindita Nikolla e Besa Shahini, Prokuroria e Përgjithshme Arta Marku, kryeministri Edi Rama dhe kryeparlamentari Gramoz Ruçi.

Për të qenë plotësisht i sinqertë, si i pari denoncues publikisht i atij skandali, më duhet të pranoj se për këtë shkak u ndjeva i përfshirë emocionalisht kur u shtrua kjo temë. Ngaqë e njoh mirë Aristotel Spiron, natyrën e tij prej shkencëtari të vërtetë, nuk e pata shumë të vështirë ta mirëkuptoja atë kur, pak minuta më parë, i ishte shmangur pyetjes që kërkonte shkakun e vërtetë të papunësisë aktuale të tij. Prandaj, si dikush që ka dijeni të mjaftueshme se ç’ka ngjarë në të vërtetë me të në Universitetin e Tiranës, e kisha të vështirë ta besoja se “pauza” e papunësisë së tij ishte rastësore, apo kishte lidhje me nevojën për një “çlodhje” të njërit prej gjuhëtarëve më të palodhur e më produktivë sot (në dijeninë time) në të dy anët e kufirit Shqipëri – Greqi. U vu re qartë që, edhe drejtuesi i kësaj pyetjeje, gazetari Mustafa Nano, e mirëkuptoi plotësisht këtë qëndrim të bashkëbiseduesit të tij kur e mbylli atë temë me fjalët: “S’doni të bëni me faj asnjërin!”…

E kam thënë disa herë se arsyeja e vetme që e detyroi dr. Aristotel Spiron, lektorin e Universitetit të Tiranës të mirëpaguar nga Universiteti i Athinës, ta braktisë punën ishte klima korruptive që mbizotëronte në fakultetin Filologjik në UT. Drejtuesit e tij dëshmuan në sytë e lektorit serioz jo vetëm për një mjedis korruptiv, por, me mbështetjen e hapur si prej mafiozësh të vërtetë që i bënë vjedhjes galopante të Agron Tufës e bashkëpunëtorëve të tij, fatëkeqësisht provuan jo vetëm për një ambient të familjarizuar e bashkëpunues me vjedhjen, por shfaqën edhe një agresivitet të paskrupullt ndaj një njeriu të aftë e të ndershëm siç ishte dr. Aristotel Spiro, ish Përgjegjës Sektori i Gjuhës Greke, pranë Departamentit të Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Nejse!..

Si ish bashkëstudentë kam pasur fatin ta njoh qysh prej gati 40 vitesh më parë e të vazhdoj ta ndjek në botimet e tij Aristotel Spiron. Prandaj dhe e mirëkuptoj plotësisht sa të vështirë e ka një si ai të flasë për gjëra që mund ta venë atë padashur në rolin e viktimës, apo atë të një denoncuesi hajdutësh ordinerë. Duhet së paku të njohësh titujt e disa veprave të tij të botuara për të kuptuar se sa e tepërt është të kërkosh nga Aristotel Spiro gjëra të tilla. Ndërsa po të të jetë dhënë rasti (siç fatmirësisht disa herë mua) të mësosh opinionin e akademikëve më në zë të Athinës për të e veprën e tij, është anormale të këkosh prej tij të zërë me gojë emra si të Agron Tufës apo bashkëpunëtorëve të tij kleptomanë.

Pikërisht për këtë arsye po i lejoj vetes t’i drejtohem publikisht drejtuesit të emisionit “Provokacija”:

I nderuar z. Nano!

Duke ju falenderuar së pari shumë sinqerisht për emisionin interesant që zhvilluat të premten, më 24 dhjetor, më lejoni t’ju bëj një vërejtje për fjalitë tuaja në përmbyllje të bashkëbisedimit me të ftuarin tuaj, gjuhëtarin Aristotel Spiro.

Po dal drejt e në temë e po ju them se e kam fjalën për rastin e Agron Tufës.

Mendoj se kur bie fjala për të është dashur të dini se cilësimi i tij thjesht si “plagjiator” është pothuajse i pasaktë. Siç e kam shpjeguar disa herë, në rastin e Agron Tufës nuk kemi të bëjmë me një plagjiator të rëndomtë apo, aq më pak, siç konkluduat ju me një “përtaci intelektuale”. Plagjiatorët kur kopjojnë, pra kur vjedhin pronën intelektuale të tjetërkujt, mbajnë gjithnjë një bllok dhe një kalendar përpara.

Po t’i kishte përdorur ato, d.m.th. po të kish pasur kalendarin përpara nuk do të bënte marrëzinë të kopjonte një studim që ishte shkruar më 2012-n, pra, 4 vjet pasi kishte vjedhur në bashkëpunim (më 2008) titullin “doktor” në fletë të bardhë. Agron Tufa u doktorua pa paraqitur fillimisht asnjë gjë (!!!), qoftë edhe plagjiaturë. Më vonë po, më 2015, kur iu kërkua nga rregullorja që doli atë vit ta publikonte “doktoraturën” në internet, po: Plagjiatoi gjithçka mundi e sa mundi. Mblodhi leksionet e përkthyera të historisë dhe teorisë së përkthimit të profesores ruse I. S. Alekseeva, dhe, “përtaci intelektual” që thoni ju Mustafa, nuk përtoi aspak t’i paraqesë të gjitha ato të gatshme si punë shkencore në tekstin e “doktoraturës” së tij. Në fakt, vetëm këtu tek punimi i profesores ruse I. S. Alekseeva je disi i saktë kur thua se Agron Tufa është treguar “i shkujdesshëm e përtac”. Këtu ke të drejtë sepse, në fund të punimit të profesores ruse I.S. Alekseeva, plagjiati ynë ka përtuar t’i transkriptonte në gjuhën shqipe titujt e literaturës nga rusishtja, por i ka rënë shkurt duke i kopjuar me komandat “Copy” e “Paste”! Pastaj, për ta konkretizuar me një përkthyes shqiptar, zgjodhi Nolin dhe po me “Copy” e “Paste” (pa thonjëza e pa asnjë shenjë reference) mori të gjithë kumtesën e Dr. Aristotel Spiros dhe jo “një pasazh” – siç u shprehët disa herë ju z. Nano!

Pra, përfundimisht, ka dale e është provuar se ajo gradë shkencore me gjithë privilegjet ekonomike, është 100% e vjedhur nga Agron Tufa.

Pas ankesës së Aristotel Spiros, dikush që posedon kodin e siti-t me emrin “Universiteti”, që ka futur duart në mënyrë kriminale për të fshirë 18 faqe nga punimi i tij në variantin fillestar, e pranoi botërisht këtë vjedhje. Të gjitha këto kanë mbetur të dokumentuara edhe sot.

Siç e kamë thënë disa herë, Agron Tufa dhe grupi bashkëpunues në krimin akademik e njëherazi financiar (të provuar 100%) kërcënoheshin të ndiqeshin penalisht nga institucionet e shtetit. Sigurisht, po të kishim shtetarë të vërtetë në krye të tyre.

I dashur Mustafa!

A e ke menduar se sa del shifra financiare e vjedhur nga ne taksapaguesit nga kjo “përtaci intelektuale” e Agron Tufës? Veç 3 pagave mujore që deklaron, ai ka futur në xhep + 200 000 lekë të vjetra në muaj që nga 2008-a. Bëjeni pak hesapin sa ka vjedhur vetëm me “doktoraturën e marrë shkujdesshëm” për 11 (vjet) x 12 (muaj) x 200 000 (lekë të vjetra) ky “përtaci intelektual”?!

Përfundimisht, siç e kam thënë më shumë se një herë në monologët e dialogët e mi në gazetën Dita, plagjiarizmi, ky kancer i universiteteve tona, ky prostitucion intelektual ka plasur sheshit të mjediseve akademike… Duke drejtuar gishtin drejtpërdrejt kam treguar se ata që e kanë organizuar dhe toleruar këtë krim janë pikërisht personat që kanë zënë vendet drejtuese nëpër departamente, dekanate e rektorate. Prandaj, tek “Omertaja e Kamorës” në universitete është e kuptueshme që plagjiarizmi të përfillet si një fenomen i “përtacisë intelektuale”. Ndoshta edhe tek ndonjë “analist tallava”… Por, më falni, për një gazetar si ju i dashur Mustafa, mendoj se është e pajusifikueshme! Sidomos për këtë rast, ku siç e kam thënë, po të bëhej fjalë vetëm për plagjiarizmin e kumtesës së dr. Aristotel Spiros, ky mëkat do të ishte një pikë uji në oqeanin e skandalit me emrin “Agron Tufa”…

I dashur Mustafa!

U mata gjatë para se të vendosja që t’ju drejtohesha publikisht. Për shumë arsye,.. Ndonjëherë mendoj se jam marrë më shumë se ç’ia vlen me personazhin tim mëkatar, por kryesorja që më stepte është se, duke qenë publikuesi fillestar i këtij skandali dhe i prononcuar disa herë në lidhje me këtë temë, unë tashmë jam palë me kundërshtarët e hajdutllëkut të paprecedent e të plagjiarizmit të imponuar të “doktor” Agron Tufës. Po ashtu, duke qenë se ai ishte edhe drejtor i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, dashur pa dashur, jam bërë palë kundërshtare edhe me kundërshtarët e tij politikë. Gjatë gjithë kohës që ka nisur kjo histori, Agron Tufa është kujdesur që ta neglizhojë skandalin e tij në fjalë e, kur ka qenë i detyruar të thotë ndonjë fjalë tërthorazi, ta lidhë (!!!) e ta paraqesë denoncimin tim drejtpërdrejt si “intrigë të kriminelëve komunistë” apo si “kombinim i kryëqzatës që i bëhet atij nga ish-sigurimsat me bashkëpunëtorët e tyre të dikurshëm” etj… Pra, duke tundur flamurin e rreckosur të antikomunizmit dhe duke luajtur rolin e viktimës së një “kryqëzate për shkak të detyrës së drejtorit të ISKPK, i sugjestionuar nga filmat e shumtë multiplikativë me Mickey & Mouse që duket se ka konsumuar me bollëk, Agron Tufa përpiqet të justifikojë hajdutllëkun e paprecedent të tij para opinionit që e përkrah. Dhe jo rrallë duket se ia ka dalë! Tek miq të përbashkët kam vënë re me keqardhje se për këtë episod, pasi më japin “të drejtë në parim” dhe ta justifikojnë vjedhjen e tij mu ashtu, si “përtaci intelektuale”, nxitojnë të më qajnë hallin se, me denoncimin tim të këtij skandali, qenkësha “përdorur abuzivisht për kryqëzimin e antikomunistit Agron Tufa nga komunistët e pandreqshëm”!!!

Për të qetësuar dashamirësit e mi, ose për ata që më “kryqëzojnë” se jam “i përdorur” prej “komunistëve të pandreqshëm që duan ta “kryqëzojnë” Agron Tufën, madje, me pesë kalamajtë e tij”, ose thjesht për të shuar kureshtjen e ndokujt që mund të ketë interes të dijë se ç’mendoj unë për historinë e LANÇ-it dhe se punë e kujt është ajo sipas mendimit tim, ftoj të lexojnë shkrimin “Historianët, si kuzhinierët pa kapele…” – (http://www.gazetadita.al/ historianet-si-kuzhinieret-pa- kapele/).

I dashur Mustafa!

Nuk dua kurrsesi të mendoni se po përpiqem t’ju tërheq në emocionet e mia personale në lidhje me Agron Tufën, por duke folur për të e përmendët se “është kryqëzuar” vetëm për një “shkujdesje” apo “përtaci intelektuale”, e kishin drejtpërdrejt me mua dhe vetëm me mua… Sidoqoftë, dua t’ju siguroj se unë “kryqëzuesi” i tij nuk do të reagoja nëse do t’i përmbaheshit asaj që deklaruat fillimisht për të kur thatë: “Nuk jam i gatshëm t’i bëj gjyqin Agron Tufës.” dhe më pas nuk do të nxitoheshit t’i jepnit “vendimin” e ta “dënonit” atë vetëm “për një shkujdesje e për një përtaci intelektuale”!!!

Në koherencë me logjikën “për të mos i bërë gjyqin Agron Tufës” (që mua m’u duk shumë e gjetur për të mos e ulur nivelin e asaj bisedë interesante me temën e një vjedhjeje të rëndomtë) mendoj se do të duhej të ishte edhe mbyllja. Prandaj m’u duk krejt i pavend konkludimi juaj se: “Leximi që i bëj unë, e shoh si një gjest shkujdesjeje të Tufës,.. si një njeri të zot. Ai mund të bënte vet një material në lidhje me doktoraturën, ndoshta edhe mund ta qante. Unë e kam marrë për një përtaci intelektuale, por sidoqoftë shija nuk është e mirë.”…

I nderuar z. Nano!

Për t’ju bindur se nuk kam asgjë personale me Agron Tufën dhe për më tepër, për t’ju siguruar se nuk e çoj kurrë ndërmend t’ju këshilloj se si duhet t’i mbyllni emisionet tuaja, ju lutem më besoni se këmbëngulja e “vigjilenca” ime që mund t’ju tingëllojë disi mistrece në këtë rast ka të bëjë vetëm me rrezikun, që sjell sipas meje, opinini që ushqen ambjentimin me vjedhjen. Pikërisht këtë temë e kam trajtuar modestisht qysh më 2013-n, d.m.th shumë më herët se të plaste skandali Tufa: “Ambjentimi me vjedhjen brenda në Kuvend!” (http://www.gazetadita.al/ ambjentimi-me-vjedhjen-brenda- ne-kuvend/)... Gjithashtu, besoj se do të ishte e tepërt t’ju jepja shembuj të shumtë nga burgjet tona të tejmbushura me vjedhës e fajtorë shumë më minorë se faji e dëmi i krimit financiar e akademik që ka shkaktuar “përtaci intelektual” Agron Tufa e sëra e tij e veshur me pushtet… Sa herë më është dashur të ulem e t’i kthej përgjigje provokimeve tinzare të Agron Tufës, asnjëherë nuk i kam bërë më pak fajtorë bashkëpunëtorët e tij në këtë histori. Madje e kundërta është e vërtetë. Por Dhurata Shehri e Shezai Rrokaj, ç’është e vërteta, nuk kanë guxuar të pipëtijnë. Që ta mbyllim më këtë të fundit, po ju kujtoj edhe një rast tjetër që është vërtetë për të qarë e për të qeshur: Jo për një “përtaci intelektuale”, por për të futur ca para tonat në xhepin e tij, para ca vitesh, dekani, “prof. dr.” Shezai Rrokaj nuk përtoi fare të bëjë një “Abetare” me rreth 150 fjalë, nga të cilat mbi 100 ishin me gabime drejtshkrimore!!! Kështu, ai që nuk i kishte parë me sy e dëgjuar me veshë asnjë minutë në jetën e tij “akademike” nxënësit e klasës së parë fillore, nuk përtoi t’i bëj për të qarë e për të qeshur ata e mësuesit e tyre. Të Shqipërisë e të Kosovës bashkë… Ç’ta zgjasësh më shumë me këta të pangopur?.. Për ato, vetëm për ato të shkreta para nuk ja përtojnë asnjëherë karagjozllëqeve “përtacët intelektualë”…

Gjithsesi, edhe unë si shumë të tjerë e kam parasysh angazhimin tuaj konkret si gazetar e drejtues i emisionit “Provokacija” në luftën për demaskimin e fenomenit të shëmtuar të plagjiaturave. Askush nuk mundet të mos jua njohë dhe e vlerësojë sinqerisht kontributin tuaj në përpjekjen e madhe për të tharë këtë moçal të krimbur që ka infektuar arsimin tonë universitar e jo vetëm dhe, bash për këtë, mbetem me bindjen se gjithçka thatë për “përtacinë intelektuale” le ta marrim si “një lapsus”, që sidoqoftë, ia arriti të provokojë këtë shkrim që nuk po di si ta quaj: monolog apo dialog?..

*****

Botuar në Dita