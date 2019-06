Përzgjedhja e fituesve të rinj, kuotat dhe kriteret për 4 degët e Ekonomikut

Rreth 1280 është numri i studentëve të rinj që do të vijojnë programet e nivelit të parë “Bachelor” në të katër degët e Fakultetit Ekonomik, në Universitetin e Tiranës përgjatë vitit të ri akademik 2019-2020. Sipas kuotave të miratuara për garën e pranimeve të reja, dega e Financës dhe ajo e Administrim biznesit do të kenë numrin më të lartë të pranimeve. Më konkretisht në këto dy degë do të mund të vijojnë studimet e larta 920 maturantë dhe kandidatë të tjerë të përzgjedhur nga tre raundet e konkurimit për studimet e larta të këtij viti. Ndërsa në degën Ekonomiks do të pranohen 120 studentë të rinj, si dhe në atë të Informatikës Ekonomike 250 kandidatë të tjerë.

Kriteret për fituesit tek Ekonomiku

Shpallja e fituesve në këto degë do të përcaktohet nga dy kritere bazë, që janë: mesatarja e shkollës së mesme, si dhe ajo e lëndëve preferenciale të përcaktuara nga autoritetet drejtuese të këtij fakulteti. Sa i takon kriterit të parë, nota mesatare e shkollës së mesme do të përllogaritet si mesatare e thjeshtë e dy treguesve, që janë: mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë, si dhe mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore 2019. Nëpërmjet këtij kriteri maturantët do të sigurojnë 50 për qind të pikëve. Kriteri i dytë, i cili gjithashtu vlerësohet me 50 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve të rinj, përfshin mesataren e katër lëndëve preferenciale të përcaktuara si prioritet nga Fakulteti Ekonomik. Mesatarja e këtyre lëndëve do të përllogaritet për të gjithë vitet e shkollës së mesme gjatë të cilave shtrihen lëndët, përfshirë këtu edhe notat e Maturës shtetërore. Në listën e katër lëndëve të përcaktuara si preferenca për degët e Ekonomikut janë anë matematika, ekonomia, të cilat vlerësohen me 15 për qind të ndikimit në shpalljen e fituesve të rinj, ndërsa fizika dhe gjuha e huaj do të vlerësohen me 10 për qind të ndikimit. Çka do të thotë se më shumë shanse për të qenë fitues në degët e Ekonomikut kanë maturantët me mesataren më të lartë të këtyre lëndëve.

Tre raundet e konkurimit për studimet e larta

Në udhëzimin e miratuar pak ditë më parë nga MASR përcaktohet se edhe për 2019-n, gara për universitetin do të zhvillohet me tre raunde, që do të zhvillohen sipas afateve të përcaktuara në muajt korrik, shtator, si dhe tetor. Aplikimi në të tre raundet do të zhvillohet me përzgjedhje të re të 10 preferencave. Sipas vendimit të marrë, të drejtën për të konkuruar për studimet e larta gjatë raundit të parë të pranimeve për këtë vit kanë të gjithë maturantët dhe kandidatët e tjerë që kanë përfunduar me sukses studimet e arsimit të mesëm të lartë dhe që plotësojnë këto katër kushte: “Janë pajisur me dokumentacionin përkatës ligjor të përfundimit të studimeve të shkollës së mesme, plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave, plotësojnë kriteret shtesë të përcaktuara nga universitetet për programet në të cilat konkurojnë, si dhe nuk rezultojnë të regjistruar në asnjë program tjetër studimi, duke përjashtuar këtu nxënësit dhe studentët e shkëlqyer”. Në të njëjtën formë do të veprohet edhe për aplikimet e raundit të dytë. Kështu, maturantët dhe kandidatët që nuk arritën të siguronin dot një të drejtë studimi përgjatë raundit të parë do mund të përfshihen sërish në garë duke përzgjedhur dhjetë preferenca të reja. Në raundin e dytë mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që nuk fituan dot në raundin e parë, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online të raundit të parë dhe nuk janë shpallur fitues, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe kandidatët që janë çregjistruar në përfundim të raundit të parë me qëllim ndryshimin e degës së studimit duke hyrë sërish në garë me dhjetë preferenca të reja. Procedura e aplikimit do të jetë e njëjtë si ajo e raundit të parë. Nëse do të ketë sërish kuota të parealizuara do të zhvillohet edhe një raund i tretë pranimesh, sipas të njëjtave rregulla të detajuara në dy raundet e mëparshme.

Mesatarja për transferimin e studimeve

Pak më herët, Këshilli i Ministrave ka përcaktuar edhe mesataren që do të zbatohet në rastet e transferimit të studimeve në vitet e ndërmjetme. Për rastet e transferimit të studimeve, nga brenda apo jashtë vendit, në vitet e ndërmjetme të programeve të studimit të këtij fakulteti, brenda të njëjtit cikël, studentët duhet të plotësohet kriteri i notës mesatare të përcaktuar me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave të vitit akademik që studenti është pranuar në institucionin e arsimit të lartë, duke filluar nga viti akademik 2016-2017 dhe në vijim. Ky kriter do të batohet si për degët e Fakultetit Ekonimik, po ashtu edhe të të gjitha fakulteteve të tjera publike në të cilat do të jetë i mundur transferimi i studimeve për vitin e ri akademik 2019-2020.

Kuotat e pranimeve të reja

460 është numri i kandidatëve që do të mund të vijojnë për herë të parë studimet e larta në degën Administrim Biznes.

110 është numri i maturantëve dhe kandidatëve të tjerë që do të vijojnë studimet “Bachelor” në degën Ekonomiks.

460 kandidatë të tjerë do të mund të vijojnë studimet e nivelit të parë në degën e Financës për pranimet e reja të 2019-s.

250 është numri i kandidatëve që do të pranohen për herë të parë gjatë këtij viti në “bachelor” në degën Informatike Ekonomike.

Kriteret për fituesit e 2019-s