Pesë fakte që nuk i dini për “bishën” e blinduar të Trump

Limuzina presidenciale e presidentit amerikan Donald Trump, është fjala e fundit e teknologjisë.

Është e aq e sigurt sa i reziston çdo lloj eksplozivi të fuqishëm. Është makina presidenciale më e blinduar në histori.

E ndërtuar në fshehtësi të madhe nga gjiganti “General Motors”, përcjell GSH, ajo është një përzierje mes një limuzine dhe një kamioni të stërmadh dhe është e mbuluar me përmbajtje të hekurt.

1- “Cadillac One”

“Cadillac One”, përfaqësuesja e shoqërimit e përdorur nga Donald Trump gjatë “ditës së inaugurimit”, është zhvilluar dhe ndërtuar bashkërisht nga kompania “General Motors” dhe autoritetet federale amerikane.

“General Motors” ka marrë për ndërtimin e kësaj makine një tarifë prej 15.800.765 dollarë dhe secili prej tre “Cadillac”-ëve të blinduar, të porositur me kontratën e parë, ka një kosto prej një milion e gjysmë dollarë. Makina është ndërtuar pothuajse me dorë, edhe pse linja përsërit arsyet stilistike të makinave aktuale të Shtëpisë së Bardhë: në fakt, është e bazuar në një telajo të një kamioni mesatar, duke parë që pesha është më shumë se 5 tonë.

2- Shmang sulmet me gaz

Pajisjet e sigurisë së “Cadillac”-ut presidencial janë thuajse sekret në brendësi të mjetit. Blindimi i rëndë e bën makinën të paprekshme nga predhat anti-tank, ndërsa gomat janë një model special i “run flat” që nuk mund të shpohen kurrë. Dritaret janë më të vogla se normalet për ta bërë makinën akoma më të vështirë për t’u sulmuar. Mes pajisjeve të shumta që ka bord janë edhe një arsenal i vërtetë armësh të lehta për t’u përdorur nga shërbimet e sigurisë, ka edhe disa çanta gjaku të presidentit. Ka një sistem ventilimi që përjashton çdo agjent të jashtëm. Me anë të një cilindri oksigjeni në bagazh, krijohet një mikroklimë e aftë të shmangë sulmet me gaz helmues. Mund të hapet vetëm një dritare. Ajo e shoferit, por vetëm pak centimetra.

3- Maksimumi me 100 km në orë

Nuk dihet lloji i motorit të instaluar në “Cadillac One”, sepse secili nga tre mostrat e ndërtuara deri më tani është në thelb një model i vetëm. Por dihet se motorët e përdorur janë V8 për benzinë të serisë “Vortec” (8.1 litra), me një fuqi prej 330 kuaj fuqi ose, në alternativë nafte, seria “DuraMax” (6.6 litra) të aftë për të zhvilluar 303 kuaj-fuqi. Njësitë e benzinës mund të konsumojnë deri në 70 litra karburant për 100 kilometra (ekuivalente me një distancë prej rreth 1.4 kilometra për litër), ndërsa nafta është e vendosur për rreth 40 litra për 100 kilometra (p.sh. që ecin rreth 2.5 kilometra për litër). Duke pasur parasysh peshën e konsiderueshme, koha e qarkullimit është veçanërisht e shkurtër, me një shpejtësi maksimale që shkon deri në 100 kilometra në orë.

4- Limuzinat e vjetra të Obamës? Do braktisen

Projekti aktual i “Cadillac One” ka nisur punën që nga viti 2013, kur krerët sigurisë presidenciale kishin vlerësuar se flota me 12 limuzina presidenciale të përdorura nga presidenti Obama nuk do të ishin në lartësinë e duhur për t’u bërë ballë kërcënimeve të mundshme në të ardhmen për jetën e presidentit. Me hyrjen në shërbim të limuzinës së re, “Cadillac”-ët e vjetër do të nisin në mënyrë progresive të braktisen dhe shkatërrohen: pajisjet e tyre të sigurisë do të mbeten sekret dhe ka të ngjarë të mbeten të tilla përgjithmonë.

5- Autokolona

Korteu i motorizuar që shoqëroi Donald Trump në ditën e betimit si president i SHBA-ve, e ashtuquajtura “autokolonë”, përbëhet nga Suv Chevrolet, Tahoe dhe Suburban, të pajisura jo vetëm për t’iu përgjigjur direkt sulmeve të mundshme, por edhe për të parandaluar sistemet më të sofistikuara të ndonjë mësymjeje: një “big Suburban”, për shembull, është i pajisur me sisteme të sofistikuara kundër sulmeve elektronike, ndërsa një tjetër ka të përshtatur një “Jammer”, e aftë për të bllokuar në rast rreziku të gjitha frekuencat që janë aktivizuar për të parandaluar ndonjë shpërthim të telekomanduar nga larg.