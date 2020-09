FOTO: Përfundon në mënyrë tragjike! Pas 5 orësh të shtëna dhe negociata, RENEA ekzekuton 71-vjeçarin në Elbasan. Telefonata e fundit me të bijën

Të shtëna arme, ulërima, të qara, panik e ankth, kjo ishte panorama e asaj që ndodhi sot në lagjen “11 Nëntori” sot në Elbasan. Pas 5 orësh luftë 71-vjeçari, Lefter Zhidru, i cili hapi zjarr ndaj policisë dhe plagosi dy persona është ekzekutuar nga forcat RENEA

Ngjarja nisi pak pas mesdites, në lagjen “11 nëntori”, në afërsi të Kthesës së Sarës, kur ish-gruaja ishte kthyer në banesë bashkë me të bijën e mitur, vetëm 14 vjeç. I nxehur me sjelljen e ish-gruas, Zhidru e pyeti ish-bashkëshortën e tij se ku kishte shkuar dhe i pakënaqur nga përgjigjia e saj, nisi një konflikt me të.

Me agravimin e situatës, e moshuara ka parë që 71-vjeçari shkoi për të marrë armën e zjarrit dhe doli me urgjencë nga shtëpia bashkë me të bijën. Pasi pa që “objektivi” nuk ishte më në banesë, Zhidru nuk i ka kursyer plumbat e armës së tij tip “kallashnikov” duke qëlluar nga ballkoni. E moshuara ka njoftuar policinë e zonës, e cila ka shkuar në vendngjarje.

Teksa Zhidru qëllonte nga ballkoni, efektivët ishin ngjitur një kat më lart (në të tretin) për të pasur mundësi që të neutralizonin. Por të shtënat kanë zgjatur dhe nga plumbat e lëshuar janë plagosur dy kalimtarët të rastit: Ledio Saraçi 22 vjeç dhe Adenauer Konaxhiu, 21 vjeç. Të dy ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë që 71-vjeçari ushtronte terror, në zonë mbërritën edhe forcat FNSH, “Shqiponja” dhe RENEA. Bashkë me ta dhe krerët e Policisë së Shtetit për të ndjekur nga afër operacionin.

Për 5 orë me të moshuarin janë zhvilluar negociata, duke përfshirë edhe të bijën e mitur. Edhe pse foli në telefon me të dhe i dëgjoi lutjet e saj që të dorëzohej, sërish i moshuari nuk hoqi dorë. Por gjithsesi u mbyll në banesë pa shtënë me armë zjarri.

Pasi vendosën snajpera në çdo pallat rrethuar, forcat RENEA vendosën që të ndërhynin duke përdorur ballkonin e banesës.

Fillimisht për ta neutralizuar të moshuarin u përdor gaz lotësjellës dhe shashka shpërthyese por Zhidru nuk kishte të ndalur dhe nisi sërish të qëllonte. Në fund, RENEA vendosi që ta ekzekutonte.

Policia e Shtetit pritet të dalë me një deklaratë zyrtare.

