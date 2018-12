Peter Prifti: Noli, ashtu si e mbaj mend unë

Peter Prifti*

E pashë Fan Nolin për të parën herë këtu e dyzet vite të shkuar, në Filadelfia të shtetit Pensilvenia. Ai kish ardhur atje të meshonte. Se e kish zakon të vinte një herë në vit të meshonte në kishat e Peshkopatës Ortodokse Shqiptare në Amerikë. Pas meshës shtrohej një drekë për nderin e tij dhe, gjatë drekës, Noli mbante një fjalim të shkurtër. Formula e fjalimit ishte e thjeshtë. Në fillim bënte një analizë në vija të përgjithshme të gjendjes në Shqipëri. Pastaj kalonte në subjektin e perimeve. Sikurse dihet, Noli ishte vegjeterian dhe i pëlqente shumë të fliste për meritat e perimeve dhe frutave. Kaq me zell fliste mbi këtë subjekt, saqë unë shpejt formova idenë se ai interesohej më tepër për të shpëtuar trupat e besnikëve sesa shpirtrat e tyre.

Qysh herën e parë që e pashë dhe dëgjova zërin dhe fjalët e tij, më bënë përshtypje të madhe fytyra e tij e vuajtur por simpatike, toni i ngrohtë dhe tërheqës i zërit të tij, shqipja e bukur, logjika dhe organizimi i qartë i fjalimeve të tij. Megjithatë, duhet thënë se nuk bëri shumë dishepuj për kauzën e perimeve. Pothuajse të gjithë shqiptarët në Filadelfia (si dhe gjetkë në Amerikë) mbetën karnivore; d.m.th., nuk iu ndanë mishit, kur shtroheshin në sofër të hanin bukë.

U njoha më mirë me Nolin pasi u largova nga Filadelfia dhe u vendosa në Boston. Kjo ngjau më 1958, kur zura punë në organizatën Vatra, si sekretar i organizatës dhe bashkëredaktor i gazetës DIELLI, me Qerim Panaritin.

Më kujtohet Kuvendi i Vatrës më 1958. Noli ish “Kryetar Nderi” i Vatrës, dhe, si i tillë, nuk merrte pjesë në punët e përditshme të organizatës. Por vinte në kuvendet e Vatrës. E kishte zakon të bënte një vizitë ceremoniale gjatë punimeve të kuvendit, për t’u përshëndetur me delegatët. Për 10-15 minuta punët e kuvendit ndaloheshin. Rifillonin pasi shkonte Noli. Kristo Thanasi ishte atë vit kryetar i Vatrës. Sapo hyri Noli në sallën e kuvendit, Kristoja m’u afrua dhe më tha me zë të ulët, “Ai është fuqia prapa Vatrës!” Kristoja e dinte fort mirë se ndonëse ai vetë ishte kryetar i Vatrës, baza e organizatës dhe burimi i vërtetë i fuqisë së saj ishte Fan Stilian Noli. Atë çast unë kuptova më mirë influencën e madhe të Nolit brenda Vatrës dhe midis shqiptarëve kudo në Amerikë.

Pak kohë pasi hyra në zyrën e Vatrës, pata një intervistë me Nolin. Në atë kohë, zyra e Vatrës ish vetëm 2-3 minuta larg apartamentit të Nolit, në 26 Blagden Street, Boston. Kjo më dha rast të veja për të parën herë në shtëpinë e tij. Ishte një apartament i vogël, me mobilie të thjeshta, dhe me një pamje pak si të zhveshur, pak si të vjetëruar. Pjesës së pasur të zyrtarëve të Vatrës u vinte si turp nga ky apartament, se mendonin se vendbanimi i Nolit bënte figurë të keqe në sytë e amerikanëve. Po kishte një të mirë, ky apartament. Ndodhej në një rrugë të vogël dhe të shkurtër, si dhe shumë të qetë. Ideale për studime, lexime dhe shkrime. Ideale për një njeri si Noli. Përveç kësaj, këtu Noli ish shumë afër Bibliotekës Publike të Bostonit, ku ai vinte shpesh për të bërë kërkime shkencore.

Te kthehemi tani te intervista që pata me Nolin. U gëzova kur ai pranoi të bisedonte me mua, se Noli nuk i pëlqente intervistat. Ruhej nga ato, se ishte djegur keq disa herë nga gazetarë pa përgjegjësi që kishin shtrembëruar fjalët dhe idetë e tij. (E dëgjova Nolin një herë të thotë se “Gazetat amerikane janë për fëmijët”). Intervista u botua në gazetën DIELLI më 10 dhjetor 1958, prandaj s’është nevoja të flas për përmbajtjen e saj këtu. Dua të them vetëm se kur e pyeta Nolin cila ishte vepra e tij më e madhe në fushën kombëtare, ai m’u përgjigj: “Puna që bëra për pranimin e Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve më 1920.” Arsyeja? “Kjo siguroi kufijtë e Shqipërisë nga lakmitë agresive të fqinjëve.” Pastaj, kur e pyeta se cila ngjarje në veprimtarinë e tij kombëtare e lëndoi më shumë se çdo tjetër, ai më tha: “Largimi im nga Shqipëria më 1924, se ajo i dha fund punës sime brenda Atdheut.”

2.

Në zyrën e Vatrës unë punoja bashkë me Qerim Panaritin, redaktor i DIELLIT qysh prej vitit 1944. Vura re se Qerimi dhe Noli bisedonin shpesh në telefon. Qerimit i pëlqente të tregonte anekdota lidhur me Nolin. Më kujtohet një prej tyre. Një ditë Qerimi e pyeti Nolin:

“Hirësi, nuk na thua, pse vë shkronjat Ph. D. pas emrit Mitropolit Fan S. Noli?”

Dhe Noli iu përgjegj: “Ky titull, Mitropolit, nuk shkon”. Me fjalë të tjera nuk peshonte shumë në publik, prandaj duhej, shoqëruar me titullin akademik, Ph. D. (“Doktor i Filozofisë”). Pas disa muajsh në zyrën e Vatrës, Qerimi dhe unë ramë në konflikt të madh për një sërë çështjesh. Atëherë unë kërkova nga Kryesia e Vatrës që të zgjidhte midis Qerimit dhe meje; përndryshe unë jepja dorëheqjen. Të alarmuar, zyrtarët e Vatrës iu drejtuan Nolit për t’u këshilluar me të.

“T’i mbani që të dy!” i këshilloi Noli pa hezitim. Arsyetimi i Nolit ishte se Qerimi dhe unë përfaqësonim dy breza të vatranëve, ai brezin e vjetër dhe unë të riun dhe kështu e mira ishte të punonim së bashku. Më në fund u bë një kompromis. Unë dhashë dorëheqjen si redaktor, por vendosa të qëndroj në zyrën e Vatrës si sekretar për vitin 1960.

Në verën e vitit 1960 unë dhe disa shokë, në radhë të parë Peter Vangel, vendosëm të organizojmë një seminar për Studime Shqiptare. Seminari do të vazhdonte pesë mbrëmje rresht (8-12 gusht), dhe do të trajtonte tema mbi politikën, kulturën, historinë, muzikën dhe gjuhën shqipe. Çdo temë do të zhvillohej nga një ekspert, qoftë brenda ose jashtë komunitetit tonë këtu.

Me këtë program në xhep, Peter dhe unë i vajtëm Nolit në shtëpi për ta ftuar të merrte pjesë në seminar. Në fakt, sipas planit tonë, ai do të ishte shtylla dhe ylli i seminarit, prandaj pjesëmarrja e tij ishte pothuaj e domosdoshme për suksesin e seminarit. Noli na priti me fisnikëri; pastaj na pyeti për qëllimin e vizitës. Ia shpjeguam punën dhe i thamë se do të na nderonte sikur të mbante në seminar një kumtesë mbi Skënderbeun. Noli e pëlqeu propozimin tonë dhe pranoi të merrte pjesë.

E mbaj mend mirë natën që foli Noli, më 10 gusht 1960, në Hotelin Statler Hilton, në kërthizën e Bostonit. Ai, me atë mjeshtërinë e tij të pashoqtë si folës, si dijetar, e si raconteur, e entuziazmoi gjendjen dhe e bëri të tijën. Fjalimi i Nolit në anglisht, “Mbi disa probleme rreth letërsisë biografike për Skënderbeun,” u botua te DIELLI më 14 dhjetor 1960.

Noli u ndodh edhe në mbrëmjen e fundit të seminarit, që u mor me gjuhën dhe letërsinë shqipe. Folësi i mbrëmjes ishte prof. Arshi Pipa. Ishte një sesion i gjallëruar dhe dramatik. Salla përshkohej nga një atmosferë e ngrohtë dhe e çiltër. Gjatë diskutimeve që u bënë në sesion, Noli vuri në dukje dhe me efekt të madh meritat e letërsisë së Shqipërisë së Jugut. Në një çast të zgjedhur, ai recitoi disa vargje nga folklori popullor:

“Kjo rakia në filxhan,

Kur e pi bëhem Sulltan.

Kjo rakia bukuroshe,

Më degdis qoshe më qoshe. ”

Kur mbaroi Noli, salla buçiti nga duartrokitjet dhe të qeshurat e gjindjes. Ish një moment që do të mbahet mend nga të gjithë pjesëmarrësit e Seminarit të Parë për Studime Shqiptare në historinë e Vatrës.

Sikurse dihet, Noli ishte i vogël nga shtati. Po kur ai meshonte në Katedralen e Shën Gjergjit, i veshur me rrobat e peshkopit, dukej më i madh, më i plotë. Meshonte me zë të fortë, kumbues që ta kishte ënda ta dëgjoje. Më kujtohen sidomos predikimet ose fjalimet që mbante në kishë. Ndryshe nga klerikët e tjerë, predikimet e Nolit dalloheshin nga karakteri i tyre realist. Nuk gjeje asgjë mistike ose metafizike në brendinë e tyre. Noli shihte vlerat shoqërore në mësimet e Krishtit, dhe anën e tyre praktike, prandaj, kur bënte predikime, ai vinte në dukje pikërisht këto gjëra.

Influenca e Nolit midis bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë në Boston dhe rrethet ishte diçka e jashtëzakonshme dhe për të vënë re. Pa e kuptuar ata vetë, në mënyrë jokoshiente, kishin përvetësuar mënyrën e të folurit dhe gjestet e Fan Nolit. Këtë e vura re te 6 a 7 veta, si p.sh., te plaku Lili (Elias) Mitchell, të cilin Noli e kishte dekoruar si “Kalorës i Shën Gjergjit;” te Gary Riska, edhe ky “Kalorës i Shën Gjergjit” dhe për shumë vite Kryetar laik i Peshkopatës; dhe te At Sokrat Sotiri, prifti i kishës shqiptare në Uster (Worcester), Masaçusec.

Në Kuvendin e Peshkopatës, që u mbajt në korrik 1961, unë shërbeva si sekretar i kuvendit. Gjatë punimeve të kuvendit, ndenja pranë Nolit, në anën e tij të djathtë. Dy gjëra sidomos më bënë përshtypje: shpirti mosbindës, rebel i disa nga të pranishmëve dhe karakteri i fortë i Nolit. Nga njëra anë u habita kur pashë se brenda në kishën e tij kishte njerëz që jo vetëm nuk e respektonin, por edhe e luftonin haptas. Nga ana tjetër, hetova për së afërmi vullnetin e hekurt të Nolit në mes të stuhive që shpërthyen në kuvend. Ai nuk u tund nga pozitat e tij dhe, më në fund, doli fitues.

Në një kohë pushimi gjatë kuvendit, Noli u kthye nga unë dhe më pyeti nëse doja të bëhesha prift. Më la përshtypjen se po të doja të bëhesha prift, e kisha udhën të hapur që një ditë të bëhesha peshkop e të zinja vendin e tij. Unë e falënderova për ofertën fisnike që më bëri, dhe për opinionin e mirë që kishte për mua, por i thashë, me keqardhje, se karriera klerikale nuk më interesonte. Noli kishte pyetur dhe të tjerë shqiptarë të rinj në Boston si dhe rrethet nëse donin të bëheshin priftërinj, por nuk pati sukses.

Ndonëse i okupuar me punët e Peshkopatës dhe me vepra letrare e shkencore, Noli merrej pak a shumë dhe me çështje të tjera me karakter kombëtar. Më kujtohet se kur vdiq Kostë Çekrezi më 1959, Noli foli mbi arkivolin e tij, që ishte vendosur në Katedralen e Shën Gjergjit. Bëri një përshkrim interesant mbi jetën dhe punën e Çekrezit. Përmendi se Çekrezi ishte ai që themeloi organizatën “Shqipëria e Lirë” dhe gazetën LIRIA në Boston më 1941. Pastaj shtoi se në atë kohë askush nuk besonte që organizata dhe gazeta e Çekrezit të kishte jetë të gjatë. Por koha vërtetoi se në kolonitë shqiptare në Amerikë, kishte vend për një organizatë të tillë.

Noli kishte respekt të veçantë për veteranët e lëvizjes shqiptare në Amerikë dhe e çmonte punën vetëmohuese për të mirën e çështjes kombëtare. Një nga këta veteranë ishte plaku Nini (Kostandin) Demo, në Boston. Më 1960 Nini përgatiti një libër të vogël mbi imigrantët e parë, me titullin Shqiptarët në Amerikë. Unë e ndihmova në përpilimin e librit. Pasi e mbaruam dorëshkrimin, Nini i vajti Nolit në shtëpi dhe i kërkoi që t’i bënte një parathënie për librin. Duke ditur sa i zënë ishte Noli me punët e tij, unë dyshova fort që ai të pranonte kërkesën e Ninit. Por, në të vërtetë, Noli e bëri hyrjen menjëherë, duke thënë se libri i Ninit meritonte të lexohej nga çdo shqiptar.

Ai rrëfeu të njëjtin respekt, madje dhe mirënjohje, ndaj zonjave shqiptare që ishin në krye të lëvizjes kombëtare dhe fetare. Njëra prej këtyre, të cilën unë e njoha mirë, ishte zonja Athina Kosta, me banesë në South Boston. Vite të shkuara, në dekadat e para të shekullit, i shoqi i saj Thoma dhe kunati, Fani Kosta, ishin pronarë të një dyqani frutash në qendër të Bostonit, me emrin “Park Square Fruit Store,” vetëm pak hapa larg nga Hoteli StaThu’ I’liltoir DyqanrkTshte dhe një qilar, që përdorej si kafene për shqiptarët. Ky dyqan ishte bërë fole e shqiptarizmës, vendi ku mblidheshin rregullisht Noli, Faik Konica dhe të tjerë patriotë, për të pirë një kafe, për të bërë një shaka, për të qarë hallet e tyre.

Me të vërtetë, më kujtohen me mallëngjim ato që më rrëfente me pasion zonja Kosta, në lidhje me peshkop Nolin dhe të tjerë veteranë të asaj kohe.

Me rastin e Ditës së Flamurit, shqiptarët në Boston e kanë patur zakon të vinin më parë në kishë dhe pastaj të festonin ditën kombëtare. Në festimin që bëhej në Katedralen e Shën Gjergjit merrte pjesë dhe Noli, natyrisht si folësi i ditës. Për shkak të qeverisë komuniste në Shqipëri dhe gjendjes së acaruar midis Tiranës dhe Washingtonit, një pjesë e shqiptarëve në Boston donin që Noli ta kritikonte sistemin komunist në Shqipëri dhe t’u shpallte luftë udhëheqësve të Shqipërisë. Si veproi Noli në këtë situatë? Ai fliste në përgjithësi mbi historinë e Shqipërisë dhe figurat e lëvizjes kombëtare. Sa për udhëheqjen e Shqipërisë socialiste, thoshte se ata janë të rinj, kanë programin e tyre dhe ne këtu duhet të kemi durim dhe të mos i gjykojmë me rrëmbim.

Mirëpo, antikomunistët dhe rryma të tjera midis shqiptarëve të Amerikës nuk u pajtuan me këtë qëndrim të Nolit. Përkundër, ata i bënin presion Nolit dhe shpresonin se një ditë ai do të kthehej nga ana e tyre, ose të paktën do të merrte qëndrim neutral politikisht. Dhe menduan se çasti më i mirë për të realizuar këtë qëllim ishte festimi i 50-vjetorit të themelimit të Vatrës më 1962. Kështu, pra, kryesia e atëhershme e Vatrës, në bashkëpunim të ngushtë me emigracionin politik të pasluftës – me Ballin Kombëtar, Legalitetin, etj., organizuan një banket madhështor në Boston, në të cilin ftuan dhe Nolin. Atje shumë udhëheqës nacionalistë folën njëri pas tjetrit kundër regjimit komunist në Shqipëri me ton luftarak.

Folësi i fundit ishte Fan S. Noli. E gjithë gjindja prej disa qindra mysafirësh priste me kureshti të madhe se ç’qëndrim do të mbante Noli tashti. Do të bashkohej me antikomunistët, apo do të qëndronte veçan? U ngrit Noli më këmbë dhe jo vetëm që nuk u pajtua me pozitat e grupit antikomunist, por përkundrazi, i vendosur në pozitat e tij, kritikoi politikën e tyre acaruese që nuk i sillte dobi çështjes shqiptare. Dhe gjindja e përkrahu. Shumica e pjesëtarëve të komunitetit që u ndodhën në banket, i pritën fjalët e tij me duartrokitje. Kjo ngjarje shkaktoi një ftohtësi të dukshme midis Nolit dhe krerëve të Vatrës, së bashku me disa të tjerë. Mund të them bile se në atë banket u ndanë udhët përfundimisht midis Nolit dhe krerëve të Vatrës.

Noli nuk luajti nga parimet e tij kombëtare, politike e shoqërore deri në ditën e fundit të jetës së tij. Dhe pjesa më e madhe e komunitetit shqiptar e pasoi Nolin deri në fund. Por është ironik fakti që Noli, i cili ishte themeluesi kryesor i Vatrës, u braktis dhe u luftua prej udhëheqjes së saj në ngrysjen e jetës së tij.

5.

Jo rrallë kam dëgjuar bashkatdhetarë të pyesin: Si ishte e mundur për një njeri të madh si Nolin t’i durojë shqiptarët e Amerikës? Si mundi të bëjë atë punë të madhe dhe të pavdekshme, kur më të djathtë, e më të majtë, njerëz ambiciozë, injorantë, shpirtkëqij e grindavecë e ngacmonin dhe e përbuznin dhe nuk e linin rehat në punën e tij? Përgjigjen e mora nga një vatran i vjetër dhe i thjeshtë në Boston, Koli Koblara. Një ditë Koli e pyeti Nolin:

“Si i ke duruar këta njerëz, Hirësi?”

“Me shqiptarët,” iu përgjegj Noli, “duhet të kesh lëkurën e buallit. Që kur të të bien, të shtrihet një pashë!”

Në jetën publike, si në konferenca, festime kombëtare, bankete e piknikë, Noli ishte i shoqërueshëm dhe i buzëqeshur; plot shakara dhe anekdota. Por në jetën e tij personale dhe private puna ndryshonte. Ishte i ndrojtur dhe i mbyllur. Nuk i hapte zemrën njeriut, sidomos kur vinte fjala për të shkuarën e tij politike. Besoj se eksperienca e hidhur që pati më 1924 dhe jeta në arratisje, e bënë skeptik dhe krijuan njëfarë gardhi midis tij dhe botës.

Po fatmirësisht, kjo nuk e dekurajoi dhe nuk e ndaloi Nolin të punojë me zell e me dedikim për kombin shqiptar dhe për interesat jetike të Shqipërisë.

Kështu e mbaj mend Nolin unë. Jam i lumtur që pata fatin e mirë ta njoh për së afërmi këtë intelektual gjigant, këtë luftëtar të paepur, këtë punëtor të palodhur, këtë burrë të madh të racës shqiptare. Ai është dhe do të jetë për mua shembull i patriotizmit të kulluar shqiptar; shembull i punës vetëmohuese për të ngritur kulturën shqiptare në një nivel më të lartë, dhe për përparimin e gjithanshëm të popullit shqiptar.

San Diego, Kalifornia Tetor, 1996

*Për Petër Priftin (1924-2010)

Lindur në Rehovë të Kolonjës, kreu studimet për filozofi në Universitetin e Pensilvanisë. Një nga intelektualët e shquar shqiptaro-amerikan të pas luftës. Profesor në Universitetin e San Diegos. Në vitet 50-60 ishte sekretari i Vatrës dhe redaktori i Diellit, njeri shumë i afërt i F. Nolit. Autori i një vargu veprash kushtuar historisë moderne të Shqipërisë, problemeve të çështjes së Kosovës, politolog, studiues i gjuhës shqipe si dhe shkrimtar dramaturg, publicist, memorialist i jetës dhe veprës së F. Nolit.