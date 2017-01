Petro Marko, ”guri në rrokullimë”…

Zylyftar Hoxha

Ka qenë maji i vitit 1991, kur, bashkë me poetin e shquar Xhevahir Spahiun, i kemi shkuar Petro Markos në shtëpi për një shkrim në gazetën lokale “Jehona e Skraparit”, ku unë në atë kohë isha kryeredaktori i saj. Sa i tha Xhevoja për mua se vija nga kastile për ta takuar nga Skrapari, Petros i çeli fytyra, por tani një fytyrë jo e atij Petroje që kisha njohur dikur, kur vinte në Skrapar, burrërore, të paepur, por i një Petroje të butë, të plakur, të mpakur, me atë ndjeshmëri që të jep mosha.

“Sa ju dua ju, tha ai i gëzuar. Pse ju dua ju dhe Skraparin? Se kam kujtime nga Skrapari, kam shumë miq e shokë që më vijnë e më takojnë, por më kujtojnë edhe me letra. Ja, këtu kam një letër të Lumanit, Luman Cakës, që akoma s’e kam futur në dosje. Më shkruan për “Nata e Ustikës”, një fjalë që s’ma kanë thënë të tjerët: “Profesor, çuditem si ka mbajtur gjoksi yt të kyçur brenda shpirtit një tragjedi të tillë për gjysmë shekulli me radhë”.

Pa dashje i shpëtuan lot. “Shokët dhe miqtë i kam pasur të mirë, ata më kanë mbajtur gjallë”, tha, duke u munduar me duart që i dridheshin të fuste përsëri letrën në zarf.

Duket se kishim ardhur në kohë hiç të përshtatshme, pasi ishte mjaft i sëmurë dhe po na vinte keq që po e lodhnim, se fliste me gulçima e me ndërprerje. Me sa shihej, po kërkonte forca, si për një amanet, për t’i thënë të gjitha telegrafisht në atë kohë aq të shkurtër, megjithëse shumë nga ato i kish thënë në librat e tij. Dukej sikur s’ishte ai i para pak çasteve, dukej më i gjallë kur përmendte miqtë e tij të vjetër skraparllinj.

“Unë Skraparin e njoha në fillim nga Mane Nishova, vazhdoi të tregonte Petroja. Ishte pranverë e vitit 1935. Maneja më njohu me Riza Cerovën. U takuam në hotel “Evropa”. Rizanë para disa kohësh e kish thirrur Musa Juka me porosi të lartmadhërisë për ta graduar përsëri, ta bënin major, t’i jepnin edhe 7 muaj rrogë.

“Gradat e mia janë në Shkallën e Tujanit”, i kish kthyer përgjigje Rizai.

U gëzuam me këtë përgjigje të Rizait. Që atëherë u bëmë miq. U takuam edhe herë të tjera. Pas disa ditësh Rizai më nisi në Himarë për të përgatitur Kryengritjen e Fierit. Nuk arrita të bëja gjë, pasi, siç dihet, kryengritja dështoi.

Me Manen kam bërë një “kurbet” të mirë, shkuam në Luftën e Spanjës. Në vitin 1931, kur isha mësues në Dropull, kam njohur Zylyftar Veleshnjen. Asim Vokshi më dha një fotografi të Muço Kapinovës me shokë që kishte dalë në Selanik pas dënimit që kish marrë nga Zogu. Zylyftari kish shfaqur mosbesim për fotografinë që më dha Hasimi, por më pas u bëmë miq dhe bëmë shumë punë patriotike bashkë. Kam patur mik Kahreman Yllin, Tajar Grepckën, Neshat Hysin e shumë të tjerë. Këta janë të vjetrit. Por unë kam edhe shumë shokë të rinj nga Skrapari. Kur isha mësues në Pedagogjiken e Tiranës, edhe pse ishin të varfër, djemtë më të mirë ishin nga Skrapari. Edhe sot kam lidhje me ta, me Lumanin, Enverin, Flamurin e shumë të tjerë. Kam punuar në Skrapar një muaj për romanin “Stina e armëve”. Ka kapituj të tërë në atë libër ku unë kam patur parasysh Skraparin. Ku nuk kam shkuar gjatë atij muaji: në Potom, Cerovë, Radësh, Gjerbës, Çepan, në Malindin e Xhevos. Për herë të parë në televizor kam dalë në Kulmak në një dokumentar që bëmë me Endri Kekon.

Me që jemi te Tomorri. Keni fat që e keni Tomorrin afër. Tomorri është një obelisk kombëtar që rrit në shpirt poezi e krenari. Ndoshta është kjo një nga arsyet që skraparllinjtë kanë një shpirt aq të pastër. Veçanërisht gratë janë fisnike”.

E pamë që e lodhëm shumë dhe Xhevua ma bëri me shenjë të ngriheshim. Në derë, duke u përcjellë, Petroja më foli për Xhevon, që tashmë ishte larguar e po bisedonte jashtë me Safon. “Trim lufte ky Xhevua, i rrallë shok, që edhe pse ecën në teh të briskut për vete, s’heq dorë dhe s’më ndahet asnjë herë. Na është puqur ylli se, si duket, kemi të dy një kokë, me xhunga. Eh! Në fund të fundit, s’kemi as ç’humbasim e as ç’fitojmë”, përfundoi Petroja.

Vonë, kur kam lexuar një poezi të Xhevos, ku shkruan pak a shumë kështu: “Si ai guri në rrokullimë, që, a është në rrokullimë, s’pyet se ku do të përfundojë”, kam bërë një lidhje me fjalët e Petros, që qenë aq të ngjashme me këto vargje.

Në çastet e fundit të ndarjes, ky njeri i jashtëzakonshëm më mori kokën midis dy duarve që i dridheshin dhe më puthi në ballë. U ngjetha i tëri nga emocioni dhe duke mos ditur ç’të bëja tjetër në ato çaste, i premtova se do të vija përsëri për të vazhduar bisedën, por fatkeqësisht nuk munda, pasi ai u rëndua shumë nga ana shëndetësore deri sa pas dy muajsh mbylli sytë.

Duhet thënë se shtëpia e shkrimtarit përballë “Zërit të Popullit”, në çdo kohë, edhe në periudhat kur ai përndiqej dhe survejohej nga Sigurimi i Shtetit, ishte si zgjua bletësh, ku vinin plot miq e shokë, të vjetër e të rinj; bashkëfshatarë të Bregut dhe treva të tjera të Shqipërisë ku ai kishte bujtur; krijues të rinj, por dhe lexues të pasionuar të veprave të tij, vetëm sa për ta parë e për t’i dëgjuar zërin idhullit të tyre.

Më 27 dhjetor 1991, trokitja e makinës së tij legjendare të shkrimit nuk u dëgjua më. Letra në të, e lënë përgjysmë, qëndron edhe sot ashtu, e pa prekur, si një dëshmi domethënëse, se shpirti i tij krijues nuk i kishte thënë të gjitha, por edhe se ai në një farë mënyre nuk kishte vdekur.

E kam marrë vesh nga televizori njoftimin. Më ka bërë përshtypje në atë kohë profesionalizmi dhe etika i gazetarëve të Televizionit Shqiptar, sidomos e të mirënjohurit Alfons Gurashi, në përcjelljen e lajmit të vdekjes dhe të ceremonisë së varrimit të shkrimtarit të njohur në Dhërmi, një diksion dhe kujdes artikulimi që në thelb tregonte respekt dhe vlerësim për shkrimtarin legjendar. E, këtë gjë sot e gjen rrallë në mediat shqiptare.

Nuk pata mundësi të merrja pjesë në varrimin e Mjeshtërit të Madh dhe të Pavdekshëm. Por edhe të kisha patur, nuk do të vija, pasi ai e kishte lënë vetë me gojë të varrosej pa ceremoni në “Fshatin më të bukur në Botë”, siç e quante ai Dhërmiun, mes ullinjve dhe portokalleve, mes peizazheve mahnitëse të brigjeve shkëmbore e gjireve të detit, mes aromës së luleve dhe jodit dehës të Jonit, mes kujtimeve të fëmijërisë dhe historisë së lashtë të kësaj treve që ai e evokoi me mjeshtëri në të gjithë krijimtarinë e tij.

E vetmja gjë që bëra më pas për të, ishte botimi i një nekrologjie me nota të thella dhimbjeje në gazetën lokale “Jehona e Skraparit”, si një detyrim për një mik të madh të Skraparit, por edhe për lexuesit, të cilëve në shkrimin e parë u kisha premtuar se do të vazhdoja përsëri në një rast tjetër me Petro Markon.

Personalitet i shquar dhe i veçantë i letrave shqiptare

Petroja është rrëfimtari më i madh dhe më i mirë shqiptar, mjeshtër i rrëfimit publicistik. A është cilësuar si një shkrimtar dhe gazetar me ideale të mëdha humane, ideale të tilla sa i errësuan edhe sytë, dhe e bënë të vuajë si në burgjet e regjimit borgjez ashtu edhe në ato të socializmit.

Spanjë apo Itali. Kur bota përballë fashizmit që kërcënonte njerëzimin po thërriste në betejë më të patrëmburit, më kokëkrisurit, ata që edhe artin e kuptonin si armë në këtë ndeshje vigane të popujve me një përbindësh jo mitologjik, por me një hordhi vdekjeje. Një regjim çnjerëzor që t’i merrte të gjitha dhunshëm dhe pa mëdyshje, lirinë dhe jetën, këngën dhe ëndrrën, pafajësinë e fëmijëve dhe të drejtën e ëndrrës. Pikërisht ndeshja mes dritës dhe territ, mes së drejtës dhe padrejtësisë shoqërore, mes dinjitetit dhe nëpërkëmbjes e nënshtrimit, mes demokracisë dhe dhunës, është thelbi i krijimtarisë letrare e publicistike të Petro Markos, jë krijuesi të talentuar, të pajisur me ideale të pastra e ndërgjegje morale që ligjëron për të ardhmen e njeriut, me personalitet të gdhendur mes halleve të jetës.

Me romanet e tij, Petro Marko hyri në personalitetet më të shquara të kulturës shqiptare që sollën risi të vërteta në traditën letrare shqiptare. Tek vepra e tij rrezaton bindja dhe besimi i lindur për dashurinë dhe humanizmin njerëzor, ndonëse sa rrojti ishte ndër personalitetet më të persekutuar dhe më të munduar.

Ata që kanë njohur nga afër Petro Markon, kanë ndjerë se brenda tij rrezatonte një besim madhor ndaj njeriut dhe mirësisë. Vetëm një lartësi shpirti e tillë mund ta përballonte ndeshjen sy më sy me vdekjen, që ai përjetoi aq shumë herë gjatë jetës së tij. Dhe sa herë ngrihej në këmbë ai do ta niste nga e para luftën ndaj së keqes po me atë forcë besimi, po me atë rrezatim mirësie. Për natyrën e risive, për natyrën që pretendon ndryshime të vërteta të vlerave letrare, ndaj dhe të gjitha veprat e Petro Markos pëlqehen dhe kërkohen nga lexuesi. Faqet më të fuqishme të prozës së Petro Markos reflektojnë triumfin e dashurisë dhe të humanizmit njerëzor.

Sa shkrimtar i imagjinatës, aq e dhe gazetar i konkretes, asaj që sheh me sy e prek me dorë, Petro është mjeshtër në të gjitha gjinitë publicistike. Në reportazhet, portretet, skicat, vizatimet dhe fejtonet humoristikë, si në pamje dokumentare filmike parakalon Tirana e kontrasteve të thella: e Ballkanit, Londonit, Berlinit, Bella Venecias dhe… Kafja e Cenit, apo, siç thotë autori, me pazarin e lënë për muzeun kombëtar të brekusheve, qelesheve, jorganëve, rrogozave, matrapazëve… Tirana e ministrive dhe e nëpunësve të shumtë, po aq të shumtë dhe të pangrënët, të papunët e të pastrehët…Nuk gjen gjethe të thata në këtë libër, por freski dhe një frymëzim fisnik që derdhet valë-valë nga një shkrim në tjetrin, nga një lloj publicistik në tjetrin, me mjete shprehëse të pasura, duke dëshmuar se mjeshtëria e vërtetë e gazetarit është një shqipe e pastër dhe e fuqishme, një prozë dinamike, frazë ngjeshur, por e shkrifët me ndjesi dhe përfytyrime. Puna me gjuhën e dallon shkruesin apo shkarravitësin e rëndomtë nga krijuesi i talentuar, i cili kërkon të depërtojë në ndërgjegjen e lexuesit jo vetëm me atë që thotë, por edhe me mënyrën sesi e thotë, kur në vend të çikërrimave zgjedh një fakt a problem jetësor me të cilin u drejtohet të gjithëve pa dallim, sepse të pasqyrosh dhe emocionalisht drejt do të thotë të përpiqesh për të ndikuar në ndryshimin e gjendjes shpirtërore dhe të realitetit shoqëror.

Vëzhgimi i mprehtë i përditshmërisë, nuancave, tipave e karaktereve, është veçori e spikatur e Petro Markos gazetar. Ja, psh, si e mbyll mjeshtri ynë rrëfimin e shkëlqyer për “Nënën e partizanit” (Luftëtari, korrik, 1961): “…Edhe lufta kishte marrë fund. Nga Jugosllavia kishin prurë kufomat e partizanëve të vrarë dhe popull i madh ishte grumbulluar te sheshi në qendër të Tiranës. Arkivolet ishin të mbështjella me copë të kuqe. Pranë një arkivoli dallova plakën. Iu afrova. Ajo më pa, po nuk e di nëse më njohu, se unë isha veshur me rroba të reja. Nuk qante. Me duart e saj që i dridheshin lëmonte lehtë-lehtë arkivolin, sikur lëmonte ndonjë gjë që sapo ta prekje do të thyhej… iu afrova më shumë. Ajo ngriti dorën dhe me gishtin në buzë foli me zë të humbur:- Shëëët! Fle, a iu bëftë nëna! Është këputur nga rruga e gjatë…”

Rrëfimi i ngrohtë dhe komunikimi intim me lexuesin, madje njësimi me të, përcjellja e një problematike jetësore e njerëzore, bën që publicistika e mjeshtrit të tingëllojë aktuale dhe e afërt edhe në ditët e sotme. Madje kjo është aq e vërtetë sa edhe kur përshkruan rrugëtimin e vet, shpesh prej martiri, këtë e bën jo duke paraqitur dhimbjen apo diçka tjetër personale, por të tjerët, botën e tyre, njeriun që mbetet njeri edhe nën peshën e dhunës dhe diktaturës.