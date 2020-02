Petro Zheji, përkthyesi i pashoq

Kiço Kapetani

Në fillimet e këtij shkrimi më duhet të bëj me dije se Petro Spiro Zheji, tok me vëllanë – shkrimtarin Gjergji Zheji dhe motrat Vera, Amalia e Liljana Zheji, janë pesë nga trashëguesit e mbiemrit ZHEJI, mbiemër ky i cili limiton shtrirjen kohore prej rreth 8 dekadave e gjysmë, duke nisur nga viti 1936.

Në të kaluarën ka ndodhur shpesh që persona të caktuar, me influencë apo kredibilitet në fshat, apo në krahinë të kenë ndërruar mbiemrin me një emërtim fshati apo krahine, ose edhe me një ngjarje historike dhe, më pas, e kanë legjitimuar, duke e regjistruar në Librat e Zyrave të Gjendjes Civile.

Një gjë e tillë ka ndodhur, kur personat kanë qenë me influencë në atë fshat apo krahinë, ose kanë pasur post të rëndësishëm në strukturat e administratës shtetërore. Pikërisht, një gjë e tillë ka ndodhur edhe me SPIRO KOLO BALLON nga Zheji i Zagorisë së Gjirokastrës.

***

Në një nga muajt e vjeshtës së vitit 1902, Kolo S. Ballua u fejua dhe u martua me LENICA N. KAPETANIN, e cila ishte e bija e Parashqevi e Vasil Kapetanit (gjyshi i tim eti Thanas Kapetanit), ndërsa Parashqevia (Paraçja) ishte e bija e Mihal Kasos nga Sheperi i Zagorisë.

Kolua e kishte kurorën e parë martesën me Lenicën, një vajzë ajo e hijshme, e bukur dhe mjendjemprehtë, sikurse rrëfejnë zhejotët e atyre viteve. Kolua e kishte Lenicën kurorë të parë, sepse kjo vajzë, mbas martesës, me Kolon në vjeshtë të vitit 1903, lindi vetëm një djalë – SPIRO BALLON dhe në krye të motit ndërroi jetë. Këtë fat të lig Kolua e pati edhe me kurorën e dytë, sepse bashkëshortja e dytë, e cila ishte bijë nga Malëshova e Përmetit, ndërroi jetë, pa u gëzuar me fëmijë! Kurse, kurora e tretë ishte me fat për Kolon, sepse prej saj lindën dhe u rritën pesë fëmijë: Urania, Stefani, Lola, Jani dhe Thomai.

Çifti Vasil e Parashqevi Kapetani, nga ana e vet, kishin dy vajza: Lenicën, e cila u martua me Kolo Ballon dhe Theodhorën, që u martua me një mjek-stomatolog grek, të quajtur Perikli Kroqidhis. Theodhora, në qershor të vitit 1986, erdhi për vizitë private në Tiranë, me një grup turistësh grekë. Në hotelin “Tirana Internacional” (15-katshin) shkoi dhe e takoi Vera Zheji, sepse e kishte motrën e gjyshes. Theodhora dëshironte të shkonte edhe në Zhej për t’u çmallur me vendlindjen dhe me kushëririn e saj të parë – Thanas Kapetanin, por një gjë e tillë nuk iu bë e mundur.

Spiro K. Ballua e kaloi fëmijërinë në Zhej, ku kreu edhe shkollimin fillor, e cila ishte me profil grek, që do të thotë se, përveç gjuhës shqipe, gjuhë e dytë e barasvlefshme ishte greqishtja.

Në moshën 16-17 vjeçare, Spiro Ballua shkoi në Tiranë, për të kërkuar punë. Fillimisht shërbeu kamarier në Hotel-Restorantin e Dados, i cili ishte me prejardhje nga Lliari i Zagorisë.

Në fillimet e viteve ’30-të, Spirua i drejtoi një kërkesë A. Zogut, nëpërmjet së cilës i kërkonte Naltmadhërisë që t’i akordohej një bursë për studime në Itali, gjë e cila iu plotësua. Kësisoj ai kreu Akademinë Ushtarake në Modena, ku u diplomua me rezultate të larta dhe me gradën “Major”. U kthye në Atdhe dhe u emërua nëpunës ushtarak në Departamentin e Logjistikës në Ministrinë e Mbrojtjes. Aty u shqua për intelekt dhe aftësi profesionale. Si i tillë, pa mbushur vitin e parë, u emërua Drejtor i atij Departamenti. Ndërkohë që ka dhënë kontribute edhe në hartimin dhe botimin e rregulloreve e broshurave në fushën e Artit Ushtarak.

Në atë periudhë, Spirua u martua me Theodhora Petridhin, vajzë kjo nga një “Derë e Madhe” gjirokastrite. Çifti SPIRO BALLO ZHEJI e THEODHORA PETRIDHI, u gëzua me lindjen dhe rritjen e pesë fëmijëve: Gjergjit, Petros, Verës, Amalisë dhe Liljanës.

Pikërisht, kur Spirua ishte oficer i lartë dhe drejtues në Ministrinë e Mbrojtjes, konvertoi edhe mbiemrin nga Ballo në Zheji.

SPIRO ZHEJI nuk u josh as nga pushtuesit fashistë italjanë, as nga ata nazistë gjermanë dhe as nga qeveritë kuislinge gjatë viteve të Luftës Antifashiste. Qendroi asnjanës edhe ndaj pushtetit komunist.

Për shkak të qëndrimit të tij asnjanës edhe ndaj shtetit komunist, në vitin 1946, Spiros iu sekuestrua shtëpia që kishte në zonën e ish-bllokut, ndërkohë që u pushua nga institucioni shtetëror ku ishte punësuar. Madje, e detyruan që të kthehej me banim në vendlindje, në Zhej të Zagorisë. Pas letrës që i dërgoi Enver Hoxhës, ky i fundit urdhëroi për t’i dhënë apartament 1+1 në rrugën e Durrësit, përballë ish-ambasadës jugosllave, si dhe të rikthehej pranë familjes në Tiranë.

GJERGJI ZHEJI u martua me Janulla Barkën nga Saranda, por nuk lindën fëmijë.

PETRO ZHEJI u martua me aktoren famoze të asaj kohe, jo vetëm në skenën teatrore, por edhe në kinematografi. Në kujtesën e artdashësve të kinematografisë, BESA IMAMI është rrënjosur si interpretuesja më e kompletuar e rolit të Donika Kastriotit.

Çifti Petro e Besa u gëzuan vetëm me lindjen e një djali – Arturit, i cili, nga ana e vet, vazhdon denjësisht rrugëtimin që citon fjala e urtë popullore: “Bëmë baba që të të ngjaj”. Ai vazhdon plot sukses rrugëtimin në fushën e Mediave Radiotelevizive.

Nga të tre vajzat e Spiros, Liljana nuk u martua, ndërsa Vera u martua me inxhinierin me potencial të lartë profesional – Lea Plumbin, me të cilin lindi një vajzë: Lean, që prej shumë vitesh punon e jeton në Gjermani, ku është pedagoge e gjuhës angleze në një institucion arsimor shtetëror.

Ndërkohë, Amalia u martua me Niko Qafzezin, aktualisht në pension, por ka qenë pedagog në ish-Institutin e Lartë Bujqësor të Kamzës në Tiranë. Ky çift ka lindur dy djem: Leon dhe Robertin.

E gjithë “duzina” e trashëgimtarëve të mbiemrit “Zheji” përbëhet nga Spiro e Theodhora Zheji; Gjergji e Janudha Zheji; Petro Zheji; Artur e Klodi Zheji (kjo bashkëshortja e Arturit); Patrik e Besi Zheji (dy fëmijët e Arturit) dhe Vera Zheji, Amalia Zheji e Liljana Zheji.

Nga e gjithë “Duzina” pesë prej tyre mund të cilësohen korifej të mbiemrit prestigjioz “Zheji”:

SPIRO KOLO ZHEJI, ish-drejtor i lartë ushtarak; njëherazi është i pari që hodhi rrënjët e Pemës Gjenealogjike me shumë çatej të mbiemrit “Zheji”.

Pozicionimi i Spiro Zhejit në strukturat e pushtetit mbretëror dhe sidomos asnjanësia edhe ndaj regjimit totalitar në vitet e para të pasçlirimit, pati ndikimet e veta mbi të pesë fëmijët e tij: Gjergjit, Petros, Verës, Amalisë dhe Liljanës. Konkretisht, Gjergji, ndonëse ishte shkrimtar, nuk u mbështet nga Lidhja e Shkimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë dhe as ju dha e drejta e anëtarësimit të tij në strukturat e saj. Petro Zhejit, gjithashtu nuk iu vlerësua si duhet kapaciteti i tij si përkthyes elitar dhe botues i një vepre të mirëfilltë shkencore (“Shqipja dhe sanskrishtja”) nga ana e Akademisë së Shkencave. Ndërkohë, Vera Zhejin e ndoqi pas hija e “luftës së klasave”, derisa e larguan nga RTV Shqiptar.

GJERGJI SPIRO ZHEJI, shkrimtar dhe botues tekstesh në fushën e linguistikës. Njëherazi pedagog në gjimnazet e Tiranës dhe, së fundi, në vitet e demokracisë, Rektor i Universitetit të Arteve.

PETRO SPIRO ZHEJI, i cilësuar si fenomen në fushën e përkthimit. Për shumë vite ka qenë përkthyes (part-time) në Shtëpinë Botuese të Librit Politiko-Shoqëror. Njëherazi është autor botimesh historiko-shkencorë, përveç se rivalizues me elitën e përkthyesve të asaj kohe si: Dhimitër Pasko, Jusuf Vrioni, Zef Simoni, etj. Petrua, me botimin e mirëfilltë shkencoro-historik “Shqipja dhe Sanskrishtja”, mund të ngjitet në piedestalin e shkencëtarit kombëtar.

Petrua mban titullin e lartë “NDERI I KOMBIT”, por me përkthimet që mbajnë autorësinë e tij dhe, sidomos me veprën “Shqipja dhe Sanskrishtja” shkon edhe më tej, si personalitet prioritar në rrafshin kombëtar.

VERA SPIRO ZHEJI. E thënë me plot gojën, mund të cilësohet bashkëthemeluese e Radiotelevizionit Shqiptar. Ajo nuk ka qenë thjesht e vetëm spikere e pazëvendësueshme e Radio-Tiranës, por edhe redaktore e drejtuese kompetente e disa emisioneve.

Për çështje “biografie” në dekadën e fundit të shtetit totalitar, u spostua nga RTV Shqiptar dhe u emërua pedagoge në Departamentin e Aktrimit në Akademinë e Arteve. Megjithatë, ajo nuk u shkëput nga RTVSH, i cili e rriti në profesion dhe e bëri me emër në nivele europiane. Vite të tërë ajo punoi part-time si gazetare dhe transmetuese në emisionet për fëmijë.

ARTUR PETRO ZHEJI është gazetar dhe analist në fushën e medieve radiotelevizive.

* * *

Në fillimet e viteve ’50-të të shekullit që lamë pas, me nxitjen e organeve të pushtetit të rrethit të Gjirokastrës, u kërkua që Kolo Ballua të shpallej kulak (sepse ai kishte rreth 100 koshere me bletë). Por këshilli popullor i fshatit Zhej dhe populli i atij fshati nuk pranuan që t’i vihej ajo damkë, sepse Kolua gjatë viteve të Luftës Antifashiste kishte qenë Kryetar i Këshillit Popullor të fshatit Zhej, si dhe anëtar i Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar të krahinës së Zagorisë.

Personalisht, si autor i këtij shkrimi, por aktualisht edhe si pinjoll i vetëm i familjeve Kapetani, shprehem se, ndonëse në ato vite nuk i kam pohuar lidhjet fisnore me trashëgimtarët e mbiemrit ZHEJI, “prapa kuintave” e kam ndjerë veten të qasur ndaj tyre dhe jam inkurajuar e frymëzuar prej kapaciteteve e kontributeve të tyre mahnitëse!