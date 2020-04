Pezullohen deri në qershor Komisionet e vlerësimit të aftësisë së kufizuar

Komisionet e vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar dhe invalidëve të punës do të vijojnë të qëndrojnë të pezulluara deri në përfundim të emergjencës së shkaktuar nga shpërthimi pandemik i Covid-19.

Autoritetet e Shërbimit Social Shtetëror bëjnë me dije se përgjatë kësaj periudhe nuk do të bëhen rivlerësime pranë komisioneve eprore, apo atyre të caktimit të aftësisë për punë. Përfituesit e skemës do të vijojnë të marrin të njëjtën pagesë deri në rinisjen e punës së komisioneve të vlerësimit.

“Komisionet Eprore Mjekësore të Caktimit të Aftësisë për Punë do të jenë të pezulluara deri në përfundimin e situatës së pandemisë së Covid-19. Kjo masë do të zbatohet edhe për Komisionet Mjekësore të Caktimit të Aftësisë për Punë për personat me aftësi të kufizuar dhe invalidët e punës, Komisionin Mjekësor të Përcaktimit të Verbërisë dhe Komisionet Shumëdisiplinore të Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar. Pagesat e përfituesve ekzistues të cilëve u përfundon afati i vendimit gjatë kësaj periudhe do të vazhdojnë të jepen në të njëjtën masë, deri në rivlerësimin e tyre, pasi të riaktivizohen komisionet”, konfirmohet nga Shërbimi Social Shtetëror.

Përfitues të pagesës për aftësinë e kufizuar janë: personat paraplegjikë dhe tetraplegjikë, të cilët deklarohen me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë se janë bërë të tillë, pavarësisht nga shkaku dhe mosha.

Kjo pagesë përfitohet edhe nga personat me aftësi të kufizuar, të cilët deklarohen të paaftë për punë me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, si dhe personat e paaftë për punë, sipas Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, të cilët nuk plotësojnë kushtet ligjore për përfitim të pensionit të invaliditetit të punës sipas ligjit të sigurimeve shoqërore në Republikën e Shqipërisë.

Dy kategori të tjera që sigurojnë këtë pagesë janë edhe personat me aftësi të kufizuar, të deklaruar të tillë me vendim të Komisionit Shumëdisiplinor të Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, si dhe personat, të cilët janë deklaruar invalidë pune me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, që përfitojnë pension invaliditeti dhe shtesë mujore mbi të, sipas Statusit të Invalidit të Punës.

