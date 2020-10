Pikët që duhet të merrni për të qenë kalues në testin e praktikës, datat e testimeve për farmacistët e rinj

Pranvera Kola

Me qindra farmacistë të rinj përgjatë gjithë javës së ardhëshme do t’i nënshtrohen testit të praktikës profesionale, rezultatet pozitive të të cilit i lejojnë që të hyjnë në garën e dhjetorit për të siguruar lejen e ushtrimit të profesionit në këtë profil(provimi i shtetit). Pas vlerësimeve të bëra mbi dosjet e paraqitura nga farmacistët e rinj mbi ecurinë e ndjekjes së praktikës së detyrueshme, Urdhri i Farmacistit ka shpallur kalendarin me datat kur secili kandidat duhet të paraqitet pranë komisionit përkatës për të zhvilluar testin e praktikës profesionale.

Sipas afateve të përcaktuara, provimet do të nisin me datën 2 nëntor, e do të vijojnë deri në datën 11 nëntor. Në këto testime do të hyjnë jo vetëm kandidatët që kanë kryer praktikën e detyruar përgjatë periudhës së pandemisë, por edhe shumë të tjerë që janë përsëritës të sezoneve të shkuara. Secili kandidat që është pjesë e listës së detajuar, duhet të bëjë kujdes dhe të paraqitet për të zhvilluar testin me gojë vetëm në datën e përcaktuar specifikisht për të. Në vijim të shkrimit gjeni të detajuar kalendarin me datat konkrete të testimeve, ku identifikimi i kandidatëve bëhet sipas numrit të dosjes që kanë ndjekur praktikën.

“Praktikantët që i nënshtrohen vlerësimit të aftësimit praktik, duhet të paraqiten në orën 8:00 në ditën e provimit, si dhe duhet të kenë me vete kartën e identitetit. Në zbatim të protokollit të miratuar më herët nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të gjithë praktikantët duhet të jenë të pajusur me maska, si dhe të zbatojnë distancimin fizik”, sqarojnë ekspertët e Urdhrit të Farmacistit.

Për të orientuar kandidatët, tashmë është zbardhur edhe fondi bazë i pyetjeve, rreth të cilave do të orientohet testi i praktikës profesionale. Fondin me pyetjet dhe ushtrimet konkrete të praktikës e gjeni të plotë online në faqen zyrtare të Urdhrit. Në rregullore përcaktohet se praktikantët që i nënshtrohen provimit të praktikës profesionale në mënyrë të përsëritur, duhet të kenë shlyer tarifën prej 5,000 lekësh.

Pikët që duhen për të kaluar!

“Praktika profesionale konsiderohet e kryer vetëm pas marrjes së vlerësimit pozitiv në këtë testim. Vlerësimi i praktikës cilësohet pozitiv në rastet kur kandidati siguron nga komisioni 50-100 pikë. Kur vlerësohet me më pak se sa 50 pikë duhet të ripërsërisë provimin, por vetëm vetëm në prillin e vitit të ardhëshëm, kohë në të cilën zhvillohet edhe sezoni i rradhës i testimeve të praktikës. Kandidati ka të drejtë që t’i nënshtrohet testit të praktikës deri në pesë herë”, përcaktohet në rregulloren e provimit.

Gara e dhjetorit për licencat e reja

Në dhejtor do të zhvillohet edhe sezoni i provimeve të shtetit, nëpërmjet të cilave sigurohet licenca profesionale për të ushtruar profesionin e farmacistit. Janë të shumtë kandidatët që do të hyjnë në këtë testim për licencën, kjo edhe për shkak të situatës së krijuar përgjatë muajve të shkuar nga pandemia e Covid-19. Për të konfirmuar pjesëmarrjen në kët provim, ccdo kandidat duhet të bëjë më parë regjistrimin pranë Urdhrit të Farmacistit në afatet e përcaktuara. “Regjistrimi i kandidatëve për provimin e shtetit të sezonit dhjetor 2020 do kryhet në datat 12 dhe 13 nëntor, pranë zyrave të Urdhërit. Procesin e regjistrimit duhet ta bëjnë si përsëritësit e sezoneve të shkuara, po ashtu edhe kandidatët që hyjnë për herë të parë në këtë seon provimesh.

Konkretisht në dosjen e dokumenteve që duhet të dorëzohen nga kandidatët që hyjnë për herë të parë për t’u regjistruar për provim shteti janë: “Formulari i aplikimit sipas formatit të përcaktuar, fotokopja e kartës së identitetit, fotokopje e noterizuar e diplomës universitare dhe listës së notave, otokopje e noterizuar e suplementit të diplomës, ëshmi e pjesëmarrjes në praktikën profesionale (lëshuar nga UFSH në momentin e kalimit me sukses të provimit të VAP), dëshmi e kursit të ndihmës së shpejtë (lëshuar nga Kryqi Kuq Shqiptar), aport mjeko ligjor, dëshmi penaliteti, vërtetim nga prokuroria e rrethit qe nuk është në ndjekje penale, fatura e tarifës së provimit, si dhe dy fotografi në format pasaporte.

Ndësa dokumentet që duhet të dorëzohen nga kandidatët përsëritës për t’u regjistruar për provim shteti janë: “Formular aplikimi, fotokopje e diplomës universitare, fotokopje e kartës së identitetit, raporti mjeko-ligjor, dëshmi penaliteti, vërtetim nga prokuroria e rrethit që nuk është për ndjekje penale, mandati i pagesës, si dhe dy fotografi.

Sa i takon vlefshmërisë së dokumenteve, ekspertët sqarojnë se raporti mjeko-ligjor, vërtetimi nga prokuroria dhe dëshmia e penalitetit duhet të jenë të lëshuara gjatë tre muajve të fundit. Kandidatët për t’u regjistruar duhet të paraqesin detyrimisht dëshminë e penalitetit, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të cilin mund ta sigurojnë edhe në portalin E-Albania. Kandidatët që janë diplomuar në ish Universitetin “Kristal” duhet të paraqesin vërtetimin e vlefshmërisë së diplomës.

Datat kur duhet të paraqiteni për të zhvilluar testin e praktikës

Në datën 2 nëntor do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3289-3310.

Në datën 3 nëntor do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3311-3332.

Në datën 4 nëntor do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3333-3354.

Në datën 5 nëntor do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3355-3376.

Në datën 6 nëntor do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3377-3398.

Në datën 9 nëntor do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3399-3420.

Në datën 10 nëntor do të zhvillohet provimi për praktikantët me numër dosje 3421-3427, si dhe disa prej praktikantëve përsëritës.

Ndërsa në datën 11 nëntor do të përmbyllen testet e praktikës për të gjithë kandidatët e tjerë që janë përsëritës.

Afatet dhe dosja që duhet për provimin e shtetit:

Regjistrimi i kandidatëve për provimin e shtetit të sezonit dhjetor 2020 do kryhet në datat 12 – 13 nëntor 2020, pranë zyrave të UFSH Tiranë.