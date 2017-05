Piro Lutaj: Do të mbetem socialist, s’ka ndryshuar asgjë

Deputeti socialist, Piro Lutaj, i cili nuk është përfshirë në listën e kandidatëve për deputetë të kësaj partie në 18 qershor, flet me zemër të hapur në DITA për moskandididimin.

Pse nuk është i zemëruar me partinë e tij për këtë përjashtim dhe pse dëshiron që kjo alternativë të fitojë sërish?

Pengjet e tij si deputet dhe një mirënjohje për mallaqkstriotët që e kanë votuar për tre mandate si deputet...

– Piro, shikoj që nuk je përfshirë në listën ë kandidatëve të Partisë tëndë Socialistë për zgjedhjet e 18 qershorit. Si ndodhi kjo, ndërkohë që ju kini qenë mjaft aktiov në të paktën dy legjislaturat e fundit?

– Mos u çudisni dhe ju faleminderit për vëmendjen që tregoni. Por këto ndodhin në politikë dhe unë nuk jam befasuar nga kjo. Politika ka të papritura dhe ndër të papriturat është edhe mos kandidimi. Por më lejoni që me këtë rast të shpreh mirënjohjen time me përulësi për të gjithë mallakastriotët e mrekullueshëm, fjalëpakë e punëshumë, të cilët më besuan dhe votuan si përfaqësues të tyre ne Kuvendin e Shqipërisë per 3 mandate rresht, (2005-2009-2013) !

– Me këtë rast shikoj se ju kini postuar në statusin tuaj në Facebook një trëndafil. Çfarë domethënie ka kjo?

– Trëndafili që postova është fotografuar 2 ditë më parë në oborrin e shtëpise së prindërve të mi nëHekal! Kështu, të qeshur e të gëzuar e dua dhe do ta dua unë në jetë të jetëve çdo qytetar të Mallakastrës, i majtë apo i djathtë qoftë! Kjo është tradita e familjes time brez pas brezi dhe mallakastriotët e dinë këtë gjë!

– Shikoj që nuk jeni aspak i zemëruar me këtë moskandidim, në një kohë që kam vënë re se ata që largohen shajnë, akuzojnë, sulmojnë. Pse ndodh kështu me ty?

– Sepse kjo mënyrë sjellje pra për të mos sharë dhe akuzuar nuk është në natyrën time. Pjesëmarrja në politikë nuk është gjithçka. Aktualisht tek unë nuk ka ndryshuar asgjë, do jem vazhdimisht aty ku kam lindur dhe jam rritur, tek trualli i Sulo Mustafait në Hekal! Për mallakastriotët do të jem po ai djalë, që gati 44 vjet më parë në moshën 14 vjeçare fillova shkollën ushtarake “Skënderbej”, dola oficer, punova nëpër disa institucione të sigurisë në vend dhe bëra një karrierë deri në Gjeneral Brigade!

– Pra, ju do të vazhdoni t’i shërbeni Partisë Socialiste?

– Pa asnjë dyshim. Kjo është tradita e familjes sime, por edhe formimi im. Do të jem po ai njeri që fiks si sot 12 vjet më parë, u thirra nga ish Kryeministri dhe Kryetar i PS të asaj kohe Fatos Nano për të konkurruar e bërë deputet që të përfaqësoja krahinën time në Kuvendin e Shqipërisë!

– Çfarë do të kujtonit nga këto vite të karrierës suaj si deputet?

– Gjatë gjithë këtyre viteve (8 në opozitë e 4 në mazhorancë) nuk më ka munguar as kurajoja e as aftësia që problemet e panumërta të asaj zone, të Mallakastrës, pra, t’i bëja prezent nga foltorja e Kuvendit apo edhe nëpër institucione shtetërore të të gjitha niveleve. Kam qenë në çdo moment pranë banorëve të Mallakastrës jo vetëm për evenimente zyrtare, por edhe për ato familjare qofshin për mirë apo për keq! Po ashtu jam përpjekur që edhe në jetën parlamentare, komisione apo seanca plenare të reflektojë dije, kulturë e profesionalizëm, duke përfaqësuar PS-në në komisionin për Sigurinë Kombëtare bashkë me kolegët e mi të jashtëzakonshëm, Arben Çuko, Xhemal Qefalia, Paulin Sterkaj, Pjerin Ndreu, Anduel Xhindi dhe Shkëlqim Troplini! Nga ana tjetër, i mirëkuptoj të gjithë ata mallakastriotë që kanë pritur nga unë, që të bëja më shumë për Mallakastrën tonë në përgjithësi dhe për secilin banor të saj në veçanti. Por kjo është një çështje tjetër…

Bisedoi Xh. Shehu