Plagosja e biznesmenit në Sarandë, Rama: Përgjegjësi e plotë e policisë, nuk ka asnjë justifikim

Kryeministri Edi Rama e cilësoi si skandaloze plagosjen e biznesmenit në Sarandë. Për këtë rast, Rama tha se përgjegjësia qëndron mbi Policinë e Shtetit dhe shtoi se janë marrë të gjitha masat e nevojshme në strukturat e brendshme të komisariatit të qytetit bregdetar.

“Rasti i Sarandës është përgjegjësi e Policisë së Shtetit, për këtë arsye janë marrë masat.

Në atë rast kam plotësisht të drejtë, sepse është fiks përgjegjësi e strukturave në Sarandë. Merrni informacionin se sa efektivë janë hetuar administrativisht dhe penalisht si rezultat i punës së bërë në Policinë e Shtetit. Rasti i Sarandës është një rast, ku s’ka përgjegjësi Gjykata, media, sa çka Policia e Shtetit.

S’jam për të justifikuar asnjë. Struktura në Sarandë është ndëshkuar nga brenda policisë. Rasti i Sarandës është flagrant, pranë shëtitores, një lokal përtej orarit me muzikë. Ai është rast ulëritës për Policinë e Sarandës”, tha Rama.

Kryeministri u ndal dhe te pajisja e rrugëve të territorit të Shqipërisë me dronë dhe kamera. Kryeministri shtoi se kjo gjë evidenton çdo shkelje, por prapë sipas tij, nëse gjyqëtarët nuk zbatojnë lgjin njësoj për të gjithë, kjo masë mund të mos ketë efekt.

“Kodi Rrugor dhe Penal janë më të rëndët. Çështja nuk është te kodet, nuk është as tek Policia e Shtetit, në thelb, çështja është te pjesa e fundit e zinxhirit që është realizimi i dënimit. Nëse të gjitha masat e marra nga Policia e Shtetit, të mbështetura me dokumente, fakte, më Prokurori dhe Gjykatë do të merreshin parasysh, do të kishim përputhshmëri siç thonë ligji. Ky është fakti! Ti mund të vësh të gjithë sistemin për të cilin po punojmë, monitorimin e rrugëve me teknologji dhe prapë ai që s’ia di për semafor, ligj, s’do t’ia dijë as për radar. Nëse mungon hallka që ai paguan pak më shumë, sigurisht që ajo përbën një dobësi në këtë betejë.

Jam i bindur që sidoqoftë Policia e Shtetit do të tregojë kapacitetet për të qenë në lartësinë e detyrës në vijim. Besoj do të kemi në dispozicion dronë inteligjentë që do të monitorojnë territorin në kohë reale. Te qarkullimi, bujqësia, pyjet. Ata në kohë reale sjellin të dhëna sikur ke inspektorë mbi kokë dhe shohin çdo gjë. Por edhe kjo, në terrenin e atyre që shkelin ligjin, nuk marrin atë që i takon para Gjykatësit, s’ka rëndësi. Përgjegjësia jonë është e qartë, as ne, as të gjithë bashkë ne, s’e mbyllim ciklin e përgjegjësive nëse ka një të çarë.

Këta individë në vend që të jenë në burg, janë rrugëve dhe ripërsërisin të njëjtën gjë. Ky është problem serioz, në kontekst s’ka krahasim fare”, u shpreh kryeministri.

O.J/DITA