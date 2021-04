Plagosja në Kavajë, PD i përgjigjet Ramës me foto: Dhunuesit janë akoma të lirë

Partia Demokratike i është përgjigjur kryemnistrit Edi Rama në lidhje me reagimin e dhënë për plagosjen e djeshme në zyrën elektorale të PD-së në Kavajë, ku për opozitën ngjarje lidhet krejtësisht me motive politike.

Më herët Rama e cilësoi se kjo ngjarje nuk ka lidhje me politikën, por se autori i saj, Ndriçim Jonuzi njihet si mbështetës i PD-së dhe jo PS-së.

Por për PD-në kjo nuk qëndron dhe se shprehet se Rama gënjen e se dhunuesit, pra Jonuzi akoma nuk është arrestuar.

“Edi Rama merret me gënjeshtra dhe manipulime ndërkohë që dhunuesit nuk janë arrestuar akoma! Asnjë gënjeshtër nuk e ndihmon dot Ramën, sepse të gjitha faktet dëshmojnë se sulmuesit e djeshëm janë njerëzit e tij dhe kanë vepruar me qëllim. Ky është një sulm kriminal kundër demokracisë sonë nga një njeri që tashmë e di se do t’i humbe zgjedhjet. Të dielën ne do të fitojmë dhe do të sjellim ndryshimin, për të cilin Shqipëria ka nevojë!”, thuhet në reagimin e PD-së.

Këtë deklaratë, selia blu e shoqëron me një foto ku jepet Ndriçim Jonuzi në një tavolinë me kryetarin e bashkisë së Kavajës, Redian Krali si dhe me një tjetër person që dyshohet se ka qenë në vendin e ngjarjes dhe që është punonjës i policisë bashkiake dhe disa persona të tjerë duke drekuar në një restorant në qytetin e Kavajës.

j.l./ dita