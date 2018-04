Plane për fundjavë? Shikoni më parë parashikimin e motit

Moti në fundjavë do të vijojë me kthjellime dhe vranësira të shpeshta në gjithë territorin, ndërsa shira të përkohshëm mbeten prezent kryesisht në zonat Lindore.

Sipas Meteoalb e shtuna, paraqitet me kthjellime e vranësira kalimtare por pas mesditës, shira të dobët do ketë në zonat Juglindore. Ndërsa e diela do të sjellë kthjellime.

E shtuna vijon me rënie të lehtë të temperaturave në mëngjes por rritje me 2°C sjell mesdita. E diela, sërish me rritje të vlerave termike duke bërë që maksimumi të ngjitet mbi 28°C.

o.j/dita