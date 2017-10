Platforma e Ramës, Paloka: Po nuk e përmbysëm, Enveri do na duket yll

Edi Paloka ka reaguar pas prezantimit të platformës së bashkëqeverisjes me qytetarët nga kryeministri Rama.

Paloka thotë se nga sot, Rama nuk ka nevojë më për opozitë dhe për qytetarët që të votojnë, ndërsa bën thirrje për përmbysjen e qeverisë, pasi në të kundërt sipas tij ‘Enveri do na duket si yll demokracie’.

“Nga sot nuk ka nevoje me per opozite , madje nuk ka nevoje fare qe shqiptaret te votojne. Nga sot , sic e shpalli lideri global, do te bashkeqeverisim te gjithe. Vetem lideri do jete atje LART per te kontrolluar qe gjithshka te shkoj mire. Po nuk e permbysem, enveri do na duket si yll demokracie…” shkruan ai.