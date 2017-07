Platforma/ Rama sqaron rolin e çdo shqiptari në bashkëqeverisje

Në një takim me komunitetin e zonës së Vaqarrit, kryeministri i vendit Edi Rama ka sqaruar edhe njëherë platformën e tij të bashkëqeverisjes me të gjithë qytetarët që do regjistrohen tek “Shqipëriaqë duam”, apo ndryshe koalicioni i madh qeverisës me njerëzit.

“Po ndërtojmë bazën e një koalicioni të madh që do të jetë fuqia e domosdoshme për sfidat shumë të mëdha që kemi përpara. Koalicion i madh mes PS dhe njerëzve të zakonshëm, të cilët duam t’i bëjmë pjesë aktive të qeverisjes. Do krijomë bashkëqeverisje reale ku cdo individ që do të jetë pjesë e një trupe të madhe, ministra, deputetë dhe drejtues të PS që do të qeverisë e vetme vendin pa koalicion me parti të tjera dhe vetë njerëzve të jetë trupë që komunikon në kohë reale për problemet, nismat e ndryshme të qeverisë”- tha Rama.

Rama kërkoi nga qytetarët që të raportojnë çdo problem që kanë në institucionet e shtetit.

“Çdo anëtar i regjistruar në platformë ta dijë se propozimet e tij nuk duhet t’i marrë era. Çdo zyrtar e di që nëse nuk i përgjigjet me korrektësi qytetarit që ka përballë, potencialisht qytetari mund të jetë anëtar i bashkëqeverisjes dhe e çon sinjalin deri tek ministri”,- sqaroi Rama.