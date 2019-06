Pleshtat naziskinë të Saliut

Ekskluzive/ Flet deputeti Spartak Braho

Intervistoi Xhevdet Shehu

Deputeti socialist Spartak Braho rikthehet në DITA, këtë radhë për të replikuar me ata që ai i quan pleshta naziskinë që mohojnë Luftën Antifashiste dhe shpallin hapur nostalgjinë për pushtuesit fashistë e nazistë. Por kjo intervistë ka një të veçantë që tregon se çanta e Baba Takut nuk ka të sosur. Sot ai publikon një dokument sekret të CIA-s amerikane në mars të vitit 1955 që bën fjalë për Luftën antifashiste dhe se çfarë mendonin njerëzit e shërbimit inteligjent amerikan për luftën e partizanëve shqiptarë, për ballistët dhe sidomos për një nga krerët kriminel të Ballit Kombëtar, autorit të masakrës së 4 shkurtit 1944 në Tiranë. Pse Spartak Braho thotë se përballë sulmeve cinike të muajve të fundit nëpër gazeta dhe ekrane, ndihet edhe më shumë i motivuar në mbrojtje të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, sidomos kur sulmet ia bëjnë disa që ai i quan “pleshta naziskinë” si Ergys Mërtiri, Agron Tufa e të tjerë.

– Zoti Braho, ditët e fundit ka pasur një intensifikim të sulmeve ndaj jush. Ju quajnë nostalgjik të komunizmit dhe të Enverit. Ndoshta nga pjesëmarrja juaj në festimet për 75-vjetorin e Kongresit të Përmetit. Kam parasysh një emision në TV Klan. A jeni i shqetësuar nga këto sulme?

– Hiç fare. Përkundrazi, këto sulme që më vijnë nga ca pleshta naziskinë të Saliut më bëjnë të jem më i motivuar në përkrahje dhe në mbrojtje të vlerave të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, të dëshmorëve dhe heronjve të saj. Unë isha në Përmet për jubileun e atij Kongresi historik që legjitimoi Luftën Antifashiste dhe fitoren e saj ndërsa u dha dërmën gjithë bashkëpunëtorëve të fashizmit. Kam shkuar edhe do të vete edhe në përvjetorët e brigadave partizane gjatë këtij viti enë të ardhmen. Ju mund të thoni se unë po bëj replikë me këta naziskinë që më dalin udhës. Absolutisht jo! Nuk bëj unë replika me njerëz anonimë me ca naziskinë që u rri mendja vetëm tek lufta civile. Këta naziskinë sikur kanë kallashë në gojë dhe bomba molotov në dorë të gatshëm për masakra të reja si në 4 shkurt 1944 apo si në 21 janar 2011 kur pasardhësi i Xhafer Devës në postin e ministrit të Brendshëm, Lulzim Basha me urdhër të Saliut vrau katër qytetarë të pafajshëm në mes të Tiranës.

– Po pse ju quajnë pikërisht juve nostalgjik, Spartak?

– Arsyeja është vetëm një: sepse unë jam përpjekur të ndal yryshin e tyre fashist në vitin 2019. Më thonë se unë jam nostalgjik i së kaluarës? U them: Po, unë jam nostalgjik për atë luftë që i zbardhi faqen Shqipërisë dhe për gjithçka të mirë që është bërë në këtë vend ndër vite. Ndërsa ata janë nostalgjikë të Hitlerit e Musolinit, përderisa flasin me atë gjuhë urrejtjeje dhe vazhdojnë t’i fryjnë zjarrit të luftës civile. Naziskini më i ri që është shfaqur nëpër ekrane është njëfarë Ergys Mërtiri. Nuk e njoh fare këtë plesht “psikolog” që antropologjikisht ngjan me kalin kur del në ekran. Ai flet me gjuhën e Agron Tufës e Çelo Hoxhës të institutit famëkeq me të cilin ka disa muaj që merremi. Mirëpo në vend që ata t’i thërrasin mendjes, pasi po shkelin ligjet e shtetit duke u paguar nga paratë e shtetit dhe të qeverisë së Edi Ramës, kanë marrë një yrysh si kurrë ndonjëherë më parë. Unë këtu jam dhe do t’u përgjigjem sa herë të më dalin përpara.

– Ju Spartak jeni bërë i njohur edhe për publikimin e një sërë dokumentesh sekrete që kanë të bëjnë si me Luftën, ashtu dhe me ngjarje të tjera tragjike si vitit 1997, apo 1998. Sot a keni ndonjë dokument tjetër për të publikuar?

– Po, kam një dokument të deklasifikuar të CIA-s amerikane. Është i marsit të vitit 1955. Ky material prej 14 faqesh bën fjalë për Luftën antifashiste dhe se çfarë mendonin njerëzit e shërbimit inteligjent amerikan për luftën e partizanëve shqiptarë, për ballistët dhe sidomos për një nga krerët kriminelë të Ballit Kombëtar, autorit të masakrës së 4 shkurtit 1944 në Tiranë, ish-ministrit të Brendshëm ballist në qeverinë kuislinge, Xhafer Devës. Plasini sytë e lexojeni këtë material, u them Tufës, Çelos e Mërtirit. Uran Butkës nuk ia rekomandoj se e ka të mbledhur mendjen dhe nuk ka kohë të lexojë se merret me Mit’hatin. Pasi ta lexojnë këtë dokument, dyshoj se këta pleshta naziskinë do të thonë se edhe amerikanët janë nostalgjikë të komunistëve.

– Si ju ra në dorë ky dokument? Do të të akuzojnë si njeri të CIA-s në Shqipëri? A nuk ju lëndon kjo akuzë?

-Përkundrazi. Le të më akuzojnë. Më mirë me CIA-n se me KGB-në. Fakt është se këtë dokument ma dërgoi një miku im nga Shtetet e Bashkuara i cili merret me dokumentet e deklasifikuara të CIA-s. Punon apo jo për CIA-n, këtë nuk mund ta them me siguri, por është i besueshëm pasi merret me dokumente sekrete. Kështu dokumenti të cilit po i referohemi është direkt nga burimi. Dua të theksoj se ky dokument vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të cilët ne ishim aleatë gjatë luftës së Dytë Botërore. Nuk vjen ky dokument as nga Beogradi dhe as nga Moska. Pra nga UDB apo nga KGB-ja, përndryshe lexuesit tuaj do të dyshonin sikur ma ka dhënë Agron Tufa. Nuk ma ka dhënë Agron Tufa. Është një njeri i CIA-s që ma ka dhënë. Nëse nuk e besoni, nuk është faji im. Kjo është shumë e rëndësishme.

– Mund të citojmë ndonjë fragment të këtij dokumenti?

– Doemos. Nuk po flas për konsideratën e amerikanëve për luftën e partizanëve shqiptarë, pasi ajo është përshkruar në mënyrën më të mirë të mundshme në librin e njohur të Peter Lukasit “Misioni amerikan në Shqipëri”. Misionarët amerikanë u atashuan pranë Shtabit të Përgjithshëm të Enver Hoxhës dhe kanë ndjekur nga afër të gjitha zhvillimet asaj periudhe dhe kanë dhënë ndihmesën e tyre në fitoren antifashiste që u kurorëzua me çlirimin e vendit më 29 nëntor 1944. Por unë do të sjell këtu një pjesë që flet aktivitetin e një krimineli të Ballit, famëkeqit Xhafer Deva. Të bën përshtypje fakti se si amerikanët kanë ndjekur hap pas hapi gjithë veprimtarinë e këtij krimineli. Pasi japin një biografi të shkurtër të Devës para luftës, që nga lindja më 21 shkurt 1904 në Mitrovicë, Kosovë, postet e ndryshme që ka mbajtur në Mitrovicë, si kryetar i dhomës së tregtisë në atë qytet, anëtar i bordit të financave, anëtar i gjykatës së Mitrovicës dhe deri kryetar bashkie atje, kalohet në aktivitetin e tij politik gjatë luftës, e cila kulmon me postin e Ministrit të Brendshëm të Ballit në qeverinë kuislinge në vitet 1943-1944 dhe lidhet me terrorin që ai ka bërë sa në Kosovë dhe në Shqipëri. Ja çfarë thuhet tekstualisht se si Deva u vu në shërbim të gjermanëve:

“Në gushtë 1943, Xhafer Deva është thirrur në Beograd për të pasur disa diskutime me Komandën e Lartë Gjermane për Ballkanin. Atje, ai i janë dhënë urdhra për të vepruar brenda vendit dhe përtë formuar qeverinë, me qëllim që të siguronte qetësinë dhe kështu të mos kishte shqetësime për arritjen e synimeve të gjermanëve, ndërkohë që atje janë bërë bisedime rreth kapitullimit të Italisë”.

Kuptohet fare qartë se Xhafer Deva ka qenë rekrutuar nga gjermanët para se ata të pushtonin Shqipërinë. Pasi ka kryer një varg masakrash në Kosovë, ai erdhi dhe në Shqipëri me të vetmin qëllim që të mos prekeshin trupat gjermane…

Misionari i shquar anglez Rexhinald Hibert shkruan kështu tek “Fitorja e hidhur”: “Balli Kombëtar refuzoi të bënte luftë guerile (kundër pushtuesve italianë dhe më pas gjermanë). Ky ishte një vendim strategjik i tyre që nuk u ndryshua asnjëherë. .. .. .. Besohej se udhëheqësit e Ballit Kombëtar i kishin siguruar italianët se nuk do të krijonin turbullira, ose nuk do t’i pengonin përpjekjet e italianëve për të shtypur ushtarakisht forcat partizane dhe luftën e tyre Nacional Çlrimtare. E tillë mendohej se ishte edhe përmbajtja e një Protokollit të fshehtë, të thirrur “Protokolli Dalmacio-Këlcyra”, i nënshkruar në Mars 1943, ndërmjet Komandantit të forcave pushtuese italiane në Shqipëri – Dalmacios dhe përfaqësuesit të Ballit Kombëtar, Ali Këlcyrës.” (Hebbert, f. 94)

Në emër të këtij kolaboracionizmi ata, ballistët, kanë bërë krime të panumërta. Xhafer Deva ka qenë ndër më të spikaturit…

– Për këtë jemi edhe më të interesuar. Xhafer Deva njihet si autor i masakrës së 4 shkurtit 1944 në Tiranë. A përmendet ky fakt në dokumentin që po i referohemi?

– Biografia që i bëhet Xhafer Devës do të ishte e mangët pa këtë masakër. Çuditërisht dhe fatmirësisht amerikanët e përshkruajnë atë ashtu sikurse njihet në histori. Unë nuk i shtoj dhe as nuk i heq asnjë fjalë. Ja çfarë shkruhet në këtë dokument të CIA-s:

“Në shkurt 1944 ai ishte një nga nxitësit kryesorë të masakrës famëkeqe të 4 shkurtit 44 kur 84 persona u vranë ndërsa ishin duke fjetur.

Kjo masakër ishte përgatitur në zyrat e një kapiteni SS të HAUFMANLANGEN së toku me Xhafer Devën.

Arsyeja për këtë masakër u mbështet në faktin që në 3 shkurt 1944, Kadri CAKRANI (tashmë në SHBA)Komandant i Përgjithshëm i Ballit Kombëtar ishte duke u larguar nga shtëpia e DEVËS në Tiranën e Re kur ai pa se 3 burra nga FJERI ecnin përbri. Duke besuar se ata ishin spiunë, ata qëlluan mbi ta. Në këmbim edhe ata qëlluan ndaj tyre duke vrarë nipin e Devës, i cili shoqëronte Cakranin. Të tre burrat nga Fieri u vranë.

Në të njëjtën pasdite, rinia e Ballit Kombëtar nën drejtimin e Reshat STËRMASIT; Kadri CAKRANIT Komandant i Përgjithshëm i forcave të Ballit Kombëtar, Hysni Dema, Komandant i Përgjithshëm i Xhandarmërisë së Tiranës, Qazim Mulleti prefekt i Tiranës dhe Xhafer Deva, ministër i Brendshëm u takuan për të përgatitur reprezaljet dhe hartuan listën e atyre që do të vriteshin atë natë, duke e ndarë qytetin e Tiranës në disa sektorë. Të gjithë personat e listës u vranë në të njëjtën natë dhe trupate tyre u nxorën jashtë shtëpive dhe u lanë aty gjatë gjithë ditës së 4 shkurtit.

Ky terror vazhdoi për një muaj: në datën 12 dy djem të rinj vdiqën nga torturat; në pjesë të tjera të Tiranës të tjerë persona u torturuan; në datën 28 katër djem të rinj janë tërhequr zvarrë nga burgu dhe u masakruan nëpër rrugë.

Të gjitha këto u bënë me urdhër të Xhafer Devës në bashkëpunim me Xhelal STARAVECKËN, Hysni DEMËN, Qazim MULLETN.”

U drejtohem këtyre pleshtucëve nostalgjikë të Hitlerit: A do t’i mbështesnit këto krime edhe pas publikimit të këtyre fakteve? Apo do t’i shpallni luftë edhe Amerikës pse thotë të vërtetën?

– I nderuar Spartak, në gjithë këtë citim tuajin për masakrën e 4 shkurtit, më duket me dyshim përmendja e emrit të Xhelal Staraveckës, patriotit tënd skraparli si pjesëmarrës në atë masakër. Vetë Xhelali në librin e tij me kujtime “Përpara gjyqit të historisë” e mohon pjesëmarrjen në masakrën e 4 shkurtit. Si ta interpretojmë këtë?

– E kuptoj, Xhevdet, ndjeshmërinë tënde për këtë ngjarje. Por faktet janë fakte dhe në rastin e kësaj masakre të tmerrshme unë jam më shumë në anën e amerikanëve se sa të Xhelal Staraveckës. Pavarësisht se ai ka qenë nga Skrapari. Kjo nuk e ndryshon historinë. Aq sa mund të prekesh ti si mallakastriot për Kadri Cakranin apo Isa Toskën, ata kriminelë me damkë, aq mund të prekem unë kur më përmendet Xhelal Sraravecka. Ishin kriminelë dhe pikë.

– Çfarë thuhet më tej në atë material për Xhafer Devën?

– Është interesant se si amerikanët e kanë ndjekur veprimtarinë e mëtejshme të këtij krimineli edhe pasi u arratis nga Shqipëria në fund të vitit 1944. Nuk është shumë për t’u çuditur sepse shërbimi inteligjent amerikan ka ndjekur edhe jetën dhe veprimtarinë e kriminelëve të tjerë, si Mit’hat Frashëri, Abaz Kupi, Abaz Ermenji e të tjerë. Në këtë dokument që po i referohemi del e gjithë veprimtari e kriminelit Deva deri në fillim të vitit 1955, kur është hartuar ky dokument, pasi Deva vdiq shumë më vonë, në vitin 1978 në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte një njeri i skeduar nga CIA dhe nuk mund të bënte dot krime si në Shqipëri e Kosovë gjatë luftës. Ja çfarë thuhet ndërtë tjera për Xhafer Devën:

Ai është larguar nga Tirana për në Prizren bashkë me gjermanët dhe mandej ka kaluar në Austri. Nga 1944 deri në 1948 ai ka udhëtuar nga një vend në tjetrin. Në prill 1948 ai ka shkuar në Egjipt, në Aleksandri dhe është dorëzuar tek Ahmet Zogu. Nga 12 gushti 1948, gjithnjë në Aleksandria në Egjipt, jetonte në Hotel Nichols, dhe bënte takimeve me krerë të ndryshëm të grupeve politike shqiptare: Abaz Kupin, Hiqmet Delvinën, Koço Mukën, Ernest Koliqin, Ago Agajn, Nexhmedin Qoraliu Bajazit Boletini. Në vitin 1949 ai është kthyer në Itali. Në mars 1950 ai ka bashkëpunuar me Said Kryeziun dhe kjolidhje është bërë nga Mentor Çoku. Më 20 prill 1950 Xhafer Deva ka shkuar në Turqi, Greqi dhe Egjipt me qëllim që të rekrutonte elementë të ndryshëm dhe t’i çonte në Itali. Në gusht 1951 XhaferDeva është në Greqi me Ali Këlcyrën duke u përpjekur të rekrutonin elementë të ndryshëm për t’i dërguar në Shqipëri për llogari të tyre…

Është e pamundur që brenda kësaj interviste të përmendësh gjithë lëvizjet dhe aktivitetin e këtij krimineli, pavarësisht se po i referohemi një dokumenti të CIA-s. Materiali është i gjatë dhe marramendës për të përshkruar të gjitha vendet, qytetet dhe njerëzit që ai ka takuar dhe ka kryer veprimtarinë e tij antishqiptare. I solla këto fakte sa për ilustrim. Po të ketë interes munda ta përkthejmë dhe botojmë të gjithë materialin. Institutit të Tufës dhe nostalgjikut të Hitlerit Ergys Mërtiri do të përpiqem t’u dërgoj ndonjë kopje të origjinalit.