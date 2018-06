“Po grabiten tokat kadastrale të fshatarëve në Rrajcë e Skënderbe?”

Problemet me pronat mbeten një nga gangrenat më të mëdha të shoqërisë tonë. Shumë pronarë kanë humbur të drejtën e pasjes së tokës së tyre edhe pse mund të kenë pasur të gjitha letrat. Shumë toka të tjera kanë mbivendosje dhe të tjera janë vjedhur nga njerëz me pushtet.

Në zyrat e redaksisë sonë një shqetësim për çështje pronësisë ka përcjell dhe Vebi Hana. Ai është vëllai i prokurorit të ndjerë Xhevat Hana.

Për këtë ai i adreson një letër kryeministrit, por dhe të gjitha institucioneve të tjera përgjegjëse për të penguar atë që ai quan grabitje të pronave. Duke qenë se gazeta nuk disponon dokumentet dhe nuk ka versionin e palës tjetër, është e hapur për këdo që preket në këtë letër të publikojë edhe versionin e tyre./ Shën. i Redaksisë

LETËR E HAPUR

Drejtuar Kryeministrit të Shqipërisë z . Edi Rama

I nderuar z. Kryeministër,

Shkaku që më bëri t’ju drejtohem me këtë letër të hapur është revoltimi që kam unë, familja ime, fisi im dhe gjithë bashkëfshatarët e mi të fshatit Rrajcë e Skënderbe lidhur me grabitjen dhe shkatërrimin që po i bëhet pronës tonë të patundshme në fushën e Rryenit mbi fshat, ngjitur me kufirin me Maqedoninë . Problemi që po ju shkruaj është se një firmë e lakuar me emrin Gjermane , por në fakt një fshatar nga Rrajca, ish juristi i komunës Rrajcë fisi i Kryetares së Bashkisë Përrenjas ka blerë territorin me pretendimin për të mbjellë bimë. Natyrshëm më lind pyetja: Si ka mundësi që një firmë e huaj apo vendase të futet krejt papritur me traktorë e të punojnë lëndinën pa pyetur fare popullin e këtyre dy fshatrave, të zgjedhurit vendorë që janë përfaqësuesit e popullit në fshat. Po grabiten dhe po shkatërrohet prona e vjetër e të gjitha fiseve Rrajcare . Për ankesat e bëra tek kryetarja e bashkisë nga fshatarët e kryepleqtë ajo ngre supet, duke thënë: “ Ne nuk dimë gjë, ja ka dhënë lejen Ministria e Mjedisit”, ku më pas na del një dokument shkresor i firmosur e vulosur nga kryetarja e bashkisë dhe administratori i saj, përkatësisht më 22 .07. 2017 dhe nr.protokolli 526 /1 ku firmës në fjalë i jepet hapësirë e pa kufizuar, i cili ka rrethuar me një kanal të gjithë Rrafshnaltën e Rryenit duke filluar ngjitur me kufirin me Maqedoninë. Por jo vetëm kaq por me një brigadë njerëzish nga fisi i tij prej muajsh shkatërroj gjithë bimët e rralla medicionale duke i shkulur ato nga rrënjët . Për këtë shqetësim banorët e fshatit thërritën në takim edhe deputetin e zonës i cili nuk bëri asgjë, pasi ai deri dje qe vartësi i kryetares. Të parët tanë në marrëveshje mes të gjitha fiseve që kishin prona në lartësi të fshatit që i mbillnin elb, thekër e patate i kanë lënë kullotë të përbashkët pa ndryshuar kufijtë e secilit. Këto prona që po tjetërsohen pësuan një shkatërrim në kohën e kooperativës , me gjithë insistimin e fshatarëve, lëndina u punua. Shfrytëzimi që ju bë për disa vite e ktheu në shkretëtira rënore ku nuk ishin më as për bujqësinë e as për blektorinë ku retë e tymit kapnin qiellin. Një rrebesh shiu po të binte atje në pak minuta, përrenjtë do të vinin mbi fshat duke shkatërruar gjithçka që zinin para, ka mbi 40 vite që është lënë përsëri lëndinë, tani del ky shkatërrimtari tjetër më i rrezikshëm pasi do të na e grabisin fare, ka bllokuar ujin e blegtorisë këtu në majë të malit. Çuditërisht nga njëra anë shteti vendos tabela ku thuhet zonë e mbrojtur e park Kombëtar dhe nga ana tjetër ndodh shkatërrimi. Do të jetë një krim, dhe një dëm shumë i madh për këto dy fshatra bllokimi i këtyre kullotave kaq të ëmbla për blegtorinë, pasi do të rrënojë komplet ekonominë e këtyre fshatarëve të varfër duke i detyruar t’i shesin dhe t’i zhdukin bagëtitë fare, pasi nuk kanë ku t’i mbajnë.

Kjo tokë që është lënë lëndinë është e ashtuquajtur Mushaf i fshatit, tokë e regjistruar në dokumenta kadastralë të shtetit . Gjithashtu një pjesë e territorit të Rrajcës ka mbetur përtej kufirit me Maqedoninë , ku fiset rrajcare kanë pronat e tyre kadastrale, gjithashtu mushafi i fshatit shtrihet dhe në një pjesë tjetër të fshatit Skënderbe si kisha e Bardhë, sheshi i Dardhës i lënë që nga të parët tanë si vend i përbashkët për të gjithë fshatin si e vetmja rrugë hyrëse e dalëse. Megjithëse edhe komisioni i fundit i ndarjes së tokave e la të tillë, çuditërisht ai sot është i rrethuar. Punonjësit e Kadastrës kundrejt rryshfetit ja kanë aneksuar dikujt këtë vend. Qeveria e mbas ‘90 -tës nxori ligjin 7501. Për ne fshatarët e Rrajcës ky qe ligj i tmerrshëm e grabitqar. Ky ligj duke u vënë në zbatim nga disa komisionerë dallaverexhinj që ishin më të zinj se vetë ligji, bënë padrejtësitë e ngatërresat nga më të ndyrat. Në shumicën e rasteveve janë bërë mbivendosje shkaktarët e të gjitha ngatërresave janë:

– ish kryetarët e komisionit të ndarjes së tokës

-ish kryetari i komunës Përrenjas

-drejtuesit e kadastrës

Rastet e abuzimeve janë të shumta por do ju referohem disa prej tyre :

Ish territori i parkut të Përrenjasit është pronë e fisit Hana dhe kufiri ndarës midis dy fshatrave Rrajcë dhe Përrenjas dhe kufindarës ndërmjet dy fiseve të vjetra autoktone të këtyre fshatrave siç janë fisi Hana dhe Kokonozi. Kjo vërtetohet me dokumentat që kemi. Kadastra me komisionerët në pronën tonë ka bërë mbivendosje prone, të një personi që s’ka qenë kufitar i yni dhe na mohon gjysmën e sipërfaqes. Privatizuesit në bashkëpunim me kryetarin e komunës u dhanë leje shokëve e miqve të tyre, ndërtuan aty lokale, dyqane, karburante, lavazhe, shtëpi dhe vila, ku dy kate të tyre i shfytëzojnë për biznese .

2- Rast tjetër që na është marrë prona është vendi i quajtur Marajet, ku reforma e ‘45 -sës i ka dhënë edhe familjes tonë të madhe 5 dynym tokë për të cilën familja jonë i ka paguar të gjitha taksat e detyrimet shtetit deri në vitin ’66. 3- Rasti tjetër i marrjes së pronës tonë është në vendin e quajtur Kradesa: pronë e vjetër sa vetë fshati , ku inxhinieri i komunës, Rexhep Beqo bashkë me vëllezërit dhe fisin e tij e kanë zaptuar pa ju dhënë si pronë nga asnjëlloj komisioni, vetëm se Rexhepi ishte shoku i punonjësve të kadastrës.

4-Rasti tjetër i marrjes së pronës tonë është në vendin pranë Doganës së Qafë Thanës edhe kjo pronë e vjetër sa vetë fshati. Në ato kohë as që çohej ndërmend për rrugë makine, por më vonë ajo është ndërtuar duke kaluar mespërmes pronës tonë. Ky vend në gjuhën e fshatit është quajtur lugu i hanajve. Kjo e deklaruar nga prindërit dhe xhaxhallarët tanë që e kanë punuar këtë pronë dhe vjelë kullotën e bagëtive përrreth saj , dhe dokumentat që disponojmë.

Tani ngre pyetjet :

Çfarë kërkon familja Kaprri nga Goliku i Pogradecit në pronën tonë, e cila ka mbi 20 vjet që mban të zaptuar dhe e shfrytëzon atë, ku ka ndërtuar aty lokal dhe pikë karburanti, ku pjesëtari i familjes së tyre sot është bërë i pushtetshëm drejton bashkinë e Pogradecit .

Po kështu do të thosha edhe për juristen nga Librazhdi, Vera Kukli që po prej kaq vitesh mban të zaptuar pronën tonë në të njëjtin vend ku ka ndërtuar lokal të cilin e shet dhe e blen si i do qejfi duke bërë biznes me pronën tonë.

Po kështu edhe Xhevit Bogdani nga Rrajca mban prej disa vitesh të zaptuar pronën tonë ku ka ndërtuar aty peshore të madhe për makinat, duke bërë biznes me të, po kështu edhe fisi Hallidri që ka ndërtuar aty lokal në pronën tonë.

I nderuar z. Kryeministër,

Nuk e kuptojmë pse na bëhet gjithë kjo padrejtësi, ky ndëshkim kaq i madh, fisit tonë të mrekullueshëm do ta quaja, pasi nuk i ka sjellë asnjëherë shqetësime shtetit apo bashkëfshatarëve të vet e më gjerë, përkundrazi. Ne jemi pasarëdhësit dhe pjestarët e familjes së madhe patriakale të Isak Hanës nga Rrajca, burrit të zgjuar, të drejtë, më trim e bujar që do të ketë patur ndonjëherë kjo zonë. Në qoftë se do të kishte burra të moshuar do të dëgjohej më mirë kjo gjë. I dëshpëruar nga barbaritë dhe vrasjet që pushtuesit e huaj i kishin bërë familjes tij, të afërmëve e gjithë fshatit dy herë deri në atë kohë ku kishte parë me sytë e tija tmerret se si ushtarët bullgarë dhe më mbrapa serbët shponin me bajoneta gratë shtatazanë, fëmjët e vegjël, pleqtë dhe i hidhnin ata në zjarr. Vendosi që shtëpia e tij që ishte në fshatin Skënderbe të ishte bazë e LANÇ që nga fillesa e deri në fund . E gjithë familja e madhe dhe e gjithë pasuria u vu në dispozicion të batalionit dhe shtabit të luftës si dhe për shumë shqiptarë nga rrethinat e Strugës të cilët qëndruan të strehuar me muaj aty për shkak të luftës. Djemtë dhe nipërit e Isakut u rreshtuan të gjithë partizanë, ku nga kjo familje pati dëshmorë e invalidë të luftës e të punës, veteranë, e më pas kuadro e intelektualë të devotshëm. Derë e hapur pritëse e bujare gjatë gjithë kohës për nënpunësit dhe kuadrot e shtetit. Biri i kësaj familje prokurori Xhevat Hana për vite të tëra shkriu të gjitha energjitë, pa kursyer as gjënë më të çmuar jetën e tij për të bërë drejtësi në këtë vend.

I nderuar z. Kryeministër

Me përulje ju kërkoj:

Të ndalohet dora grabitqare që po na grabit pronat tona të patundshme.

Të bllokohet shkatërrimi i kullotave për blegtorinë e fshatarve Rrajcë dhe Skënderbej si i vetmi vend dhe e vetmja mundësi për të mbarshtruar blegtorinë në këtë zonë, për hapsirën e paktë që kemi.

Të bllokohet shkatërrimi i bimëve mjekësore , pasi është një ndihmë e madhe për çdo familje të këtyre fshatrave.

Të ndërhyni me kopetencat tuaja që pronat tona të patundshme që na janë marrë nga shteti, kur është bërë kolektivizimi, të na kthehen ne që na takojnë, pasi ato janë marrë padrejtësisht e shfrytëzohen nga persona të tjerë që s’kanë lidhje fare me to, të cilët përveç kthimit të pronës, duhet të na paguajnë gjithë dëmshpërblimin e këtyre viteve për shfytëzimin e saj, ku garanti të jetë shteti .

Kemi bindjen, se në pronat tona, kanë gisht pushtetarë të cilët vjelin të ardhurat me anë të këtyre personave .

Vebi HANA