Po mbaja radhën në dyqan! Vajza që u plagos gabimisht rrëfen ngjarjen: Plumbin e kam akoma në këmbë

E reja me inicialet M.P. që mbeti e plagosur dje gabimisht nga një efektiv, gjatë ndjekjes së të shumëkërkuarit, rrëfen se tentoi të fshihej pas një muri por u pengua nga një person.

Ajo tregon se ndodhej duke mbajtur radhën në dyqan për të bërë pazarin, kur ndodhi incidenti. Vajza ka marr një plumb në këmbë mbrapa kofshës, që mjekët nuk e kanë hequr ende pasi thonë se ka burim infeksioni, ndërsa u lëndua edhe pas krahut, ku plumbi ka kaluar shkarazi.

“Kisha dalë nga shtëpia, se kisha orarin për të bërë pazarin, për të blerë ushqimet e shtëpisë, se kam dy pleq në shtëpi. Isha duke mbajtur radhën, se kishte radhë market. Në momentet kur po prisja jashtë, nga cepi i marketit, te një rrugicë, u dëgjua një si kapsollë dhe s’i vura veshin, se nuk ma mori mendja të ndodhte diçka e tillë në mes të ditës. Në momentin që pashë se dolën nga rrugica dy vetë, njëri me të zeza, tjetri nga pas që gjurmonte me vrap, u vura në siklet dhe u mundova të futesha te dyqani, por nuk futesha dot, se kishte shumë njerëz. E dija se aty isha më afër dhe do më kapte më keq. Mu ngjitur me marketin është një mur i vogël dhe thashë të fshihem aty, se mbase s’më kap. Në ato momente, djalit i bie pistoleta në tokë, unë ktheva kurrizin dhe u pengova me një zotëri, kur më qëlloi, por nuk e pashë kush më qëlloi”, thotë ajo për “Neës 24”.

Sa i përket ngjarjes, humbët ndjenjat?

Jo, nuk i humna ndjenjat për asnjë sekondë. As vetë se di si mu gjet mendja që dhashë edhe numrin e telefonit që të lajmëronin të shtëpisë sime, dhe erdhi menjëherë mamaja, se babanë e kam pa qejf.

Çfarë iu kanë thënë mjekët lidhur me dëmtimin që keni?

Duhet të shohin ecurinë, si do shkojë. Nuk duhet ta heqin, sepse nëse e heqin, është burim infeksioni, më thanë, dhe mund të ketë përkeqësim. Nesër do vijnë të shohin si do jetë situata, ose do bëjnë analiza të tjera.

o.j/dita