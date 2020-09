Po me detin ç’patën!?

Nga Dr. Hekuran A. Rapaj

Më shumë të drejtë, një pjesë e madhe e opinionit të shëndoshë shqiptar, janë të shqetësuar, madje mjaft të shqetësuar, mbi deklaratën e kryeministrit të Greqisë, Kiriako Micotaqis, mbi zgjerimin e territorit të tyre detar në 12 milje në Detin Jon i cili lidhet drejtpërsëdrejti me “grabitjen” e mëtejshme të territorit shqiptar.

Ajo që është dhe më e çuditshme, dhe që na trishton, është fakti që kryeministri i shtetit fqinj e përforcoi deklaratën dhe nga disa ministra të kabineti të tij, me një kompetencë sigurie “të padiskutueshme”, shoqëruar kjo me kërkesën e kësaj qeverie drejtuar institucioneve të BE-së, si dhe duartrokitjet e parlamentit helen, kur kryeministri aktual theksoi se deri tani paraardhësit e tij se kanë realizuar këtë “ëndërr”, ndërsa ne do ta bëjmë realitet.

Moment i dytë shqetësues, qëndron në faktin se kryeministri i Shqipërisë, me një gjakftohtësi të jashtëzakonshme mirëpriti të drejtën e “kërkesës” nga shteti grek, një miratim i çuditshëm, sikur flitej për një maune me agrume të rrëzuar dhe e jo për 12 milje territor shqiptar. Kjo na mbingarkon me disa mëdyshje dhe shqetësime.

Qysh me lindjen e tij (dhe gjatë gjithë historisë) shteti i pavarur shqiptar është ndeshur vazhdimisht dhe në mënyrë të pandërprerë me agresione barbare të shtetit grek kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve. Mbështetësit dhe frymëzuesit kryesorë kanë qenë klane dhe politika ekstremiste shoviniste, grekomanë, “vorio-epiriote”, fanatikë të nxitur nga propaganda dhe kisha greke, që kanë pretenduar dhe pretendojnë territor dhe tokë shqiptare.

Marrim vetëm një shembull. Protokolli i Korfuzit i 17 majit 1914, të cilën historiografia dhe diplomacia greke, për dekada të tëra, më vonë do ta vlerësonte si një fryt i lëvizjes dhe të përpjekjeve fitimtare të “vorio-epirotëve” dhe si një provë e karakterit grek të Shqipërisë së Jugut, ishte dhe vazhdon thjesht të jetë një maskaradë politike, siç janë dhe mijëra fakte të tjera. Rezultati ishte se territori grek në Shqipërinë e Jugut pati si rezultat zhvendosjen e një popullsie masive shqiptare të besimit mysliman dhe ortodoks dhe krijimin e 100.000 refugjatëve. E përmendëm këtë fakt se është e vështirë të provohet se si një pakicë greke ose grekomane të thyente një popullsi shumë më të madhe në numër dhe të shtrëngonte atë të braktiste trojet e veta.

Për fatin e keq tonin, qeveritë ekstremiste greke kanë gjetur përherë strehën e financimit dhe të mbështetjes nga shtetet e fuqishme perëndimore në dëm të Shqipërisë dhe shqiptarëve. E kështu ka vazhduar lufta e shqiptarëve për mbijetesë. Qoftë dhe një metër det ka brenda fuçi gjaku në historinë e luftërave shqiptare, i vetëm përherë, për mbrojtjen e territoreve dhe sovranitetit të tyre. Thjesht si hyrje (ndoshta dhe me nxitim) theksova këtë fakt. Nuk ka ditë të javës e orë të ditës që klane dhe politikanë, ende të krisur helenë, kurdisin plane e financojnë marrëveshje dhe aleanca në kurriz të jetës së shtetit shqiptar e shqiptarëve përherë të duruar e paqedashës.

Nga moria e këtyre qëndrimeve të politikës ekstreme greke, arrijmë në konkluzionin se Greqia, kur e ka ndjerë veten të fuqishme ekonomikisht dhe politikisht, kur i janë krijuar kushte e rrethana të favorshme ndërkombëtare, dhe kur e ka parë se shteti shqiptar është ndodhur në vështirësi dhe nuk ka mundur të kontrollojë efektivisht këtë territor, ka fuqizuar politikën dhe veprimtarinë e saj aneksioniste e cila ka kaluar përmes rritjes së ndikimit dhe ndërhyrjes politike dhe ekonomike në rajonin tonë, pastaj përmes nxitjes së anarkisë dhe të konflikteve të brendshme politike të çdo lloji dhe në këto situate kaotike, ka realizuar synimet e veta, ka realizuar futjen e trupave ushtarake, ka ndërsyer spiunë e tradhtarë, në formë të maskuar ose të hapur dhe, më në fund ka kërkuar aneksime dhe grabitje pjesë-pjesë e në vazhdimësi në Shqipërinë e Jugut. Kjo pasojë historike reale është jo vetëm mësim për të ardhmen, por reflektim i së drejtës së qytetarëve kombëtarë shqiptarë.

Por edhe kur për rrethana të ndryshme, kur politika e brendshme shqiptare ka qenë e paqëndrueshme ose kur janë rrezikuar interesat personale të liderëve shqiptarë, ata kanë kërkuar dhe kanë investuar me çmime të ndryshme “bujarinë” e tyre, si “ndihmë” ndaj shteti shqiptar.

Prandaj mendojmë që, kryeministri i Shqipërisë nuk ka pse shqetësohet dhe as të qesëndis qytetarët dhe shqiptarët e tij, që në bazë të informacioneve që disponojnë mbajnë dhe kanë reagime të ndryshme. Territori dhe sovraniteti nuk janë pronë e qeverive, sado të mira të jenë ato, por sovraniteti kombëtar është një pasuri dhe pronë e përbashkët e gjithë kombit shqiptar. Qeveria e ka për detyrë të vendosë në dispozicion të shtetasve të vet çdo marrëveshje, kërkesë apo bisedime që përmbajnë në thelb problematika të tilla.

Nga të gjitha mënyrat e tjera të fitimit të territorit, “Cedimi” është pa dyshim ai që mund të gjejë dhe gjen më shumë zbatim në praktikën e marrëdhënieve midis shteteve. Çdo fitim i territorit në kohën e sotme, kur ndarja e botës ka mbaruar, nuk mund të realizohet veçse në dëm të një shteti të caktuar. Në vetvete, cedimi përbën një shkëputje nga territori i një shteti tjetër dhe si i tillë është një cenim i integritetit territorial të një shteti Sovran. Kjo shkëputje dhe ky cenim marrin të drejtën e ligjshmërisë vetëm kur shteti i cenuar jep pëlqimin e tij. Pra, rruga normale e këtij fitimi të territorit është ajo e marrëveshjes (mënyra konvencionale). Kjo mënyrë u nis, por Gjykata Kushtetuese e rrëzoi marrëveshjen detit me Greqinë në vitin 2009.

Shqiptarët janë dhe duhet të jenë të shqetësuar, sepse raste tradhtie për shitje të territorit shqiptar ka pasur. Një formë e tillë cedimi, është ajo e shitjes së Shën Naumit, e cila ngelet një çështje më vetë për rishikim, në bazë të së drejtës ndërkombëtare, por ja që qeveritë e pas viteve ’90 s’kanë pasur nge dhe kanë heshtur.

Por krahas cedimit shumë prej grindjeve territoriale ndërshtetërore, që shpesh janë nga më seriozet, kanë të bëjnë mbi kontrollin mbi ishuj të vegjël, madje shumë të vegjël, ashtu siç janë disa në Detin Jon, në kufirin tonë detar, të cilët shpesh krijojnë përparësi strategjike, japin burime natyrore (si naftë e gaz që nxirret në det), ose të drejtën e peshkimit. Greqia, shpesh ka shprehur të drejtën, me diplomacinë e saj të njohur greke, mbi këta ishuj të Detit Jon, për zgjerimin deri në 12 milje.

Shtetet i trajtojnë ujërat territorial pranë brigjeve të tyre si pjesë e territorit të tyre kombëtar, bazuar në të drejtat e detit sipas Konventës së Montego Bay, të vitit 1982. Problemet e trajtuara dhe zgjidhja e dhënë nga Konventa e vitit 1982, ndahet në dy grupe të mëdha. Në hapësira detare që i nënshtrohen juridiksionit kombëtar; në të cilën hyjnë ujërat e brendshme, deti territorial, zona e puqur, Zona Ekonomike Ekskluzive, shelfi kontinental. Ndërsa në grupimin e dytë të hapësirës detare që nuk i nënshtrohet juridiksionit kombëtar hyjnë deti i hapur dhe Zona.

Le të ndalemi pak në termat teorikë të përkufizimeve, me mendimin se shërbejnë në sqarimin e hamendësive të ndryshme.

Ujrat e brendshme janë ujrat që lagin brigjet e një shteti dhe që shtrihen “përtej” vijës-bazë të detit territorial. Në këtë kategori hyjnë si parim ujrat që ndodhen midis dy pjesëve të relievit të bregdetit, pastaj ujrat e porteve e gjireve. Nga pikëpamja juridike ujrat e brendshme i përkasin pushtetit Sovran të shtetit bregdetar, ashtu sikurse toka dhe nëntoka e këtyre zonave, si dhe hapësira ajrore që ndodhet sipër tyre. Sipas Konventës së Montago Bay (1982), këto ujra quhen “territor detar” ose “det kombëtar”. Është njohur se po nuk pati një rrugë të mjaftueshme ujrash nën pushtetin e tij ekskluziv, shteti bregdetar nuk mund të sigurojë mbrojtjen e tokës, nuk mund të sigurojë ekzistencën normale të popullsisë që jeton në bregdet, si dhe interesat e tij politike, tregtare etj.

Por sa është gjerësia e detit territorial? Kur flasim për gjerësinë e detit territorial kemi parasysh distancën midis kufirit të brendshëm dhe kufirit të jashtëm të tij. Që këtu lind problemi se mbi çfarë kriteri duhet caktuar vija prej nga fillon deti territorial. Praktika e shteteve tregon se gjerësia detit territorial matet zakonisht duke filluar nga vija e zbaticës më të madhe të detit gjatë brigjeve (duke përfshirë edhe brigjet e ishujve), ndërsa atje ku ka ujra të brendshme detare, gjerësia e detit territorial matet duke filluar nga kufiri i jashtëm i tyre. Instalimet e një porti, edhe kur këto arrijnë thellë në det, konsiderohen si pjesë e bregdetit, kur është rasti për të caktuar kufirin territorial.

Kur bregdeti ka shumë të hyra dhe të dala – siç është në përgjithësi pjesa veriore e bregdetit shqiptar që laget nga Adriatiku – gjerësia e detit territorial matet duke filluar nga e ashtuquajtura “vija bazë”, d.m.th., nga vijat e drejta që bashkojnë pikat e caktuara të bregdetit që i përmbahen drejtimit të përgjithshëm të tij. Pra, vija e kufirit të brendshëm si pikënisje e detit territorial përcaktohet nga vetë shteti sipas veçorive dhe karakterit topografik të bregdetit të tij.

Ndërsa për vijën e kufirit të brendshëm të detit territorial, në përgjithësi nuk ka probleme të veçanta dhe është arritur një konsensus i gjerë. Çështja e kufirit të tyre të jashtëm ngelet ende një problem i ndërlikuar, objekt i një debatesh dhe konflikti të gjerë ndërshtetëror ndërkombëtar. I parë historikisht ky problem ka evoluar nëpërmjet një periudhe të gjatë historike për arsye se ujrat e bregdetit kanë ngjallur interesin e shteteve që në mesjetë. Presioni i mjaft shteteve arriti që: norma e 12 miljeve është konsideruar tani si një nismë e pranuar për gjerësinë e detit territorial, edhe pse ka ende një numër shtetesh (rreth 15), deti territorial i të cilëve nuk arrin deri në 12 milje.

Kjo zgjidhje duhet kuptuar si një shtrirje maksimale që mund të arrijë deti territorial. Por nuk është aspak e detyrueshme, siç tregohen në mjaft praktika të disa shteteve. Nga ana tjetër, në disa raste është e pamundur të arrihet, për arsye të hapësirës së kufizuar detare midis dy brigjeve të dy shteteve. Një rast i tillë është pikërisht ai i Kanalit të Korfuzit, ku as Shqipëria dhe as Greqia nuk mund ta çojnë gjerësinë e detit territorial deri në 12 milje.

Në raste të tilla zbatohet ajo që, në bazë të Konventës së vitit 1982, quhet “Vija mediane”, e cila duhet të kuptohet si vijë që shënon largësinë e barabartë (ekuidistancën) midis dy brigjeve që u përkasin dy shteteve.

Republika e Shqipërisë ka ndjekur në vazhdimësi tendencën e zgjerimit të detit territorial, madje e ka shtuar gjerësinë kohë pas kohe, në përputhje me ndryshimet e Konventave Ndërkombëtare për Detet. Kështu deri në vitin 1961, gjerësia e detit territorial ka qenë 10 milje. Me një Dekret të 1 shtatorit 1961, kjo gjerësi nga 10 u rrit në 12 milje. Po kjo masë prej 12 miljesh u mbajt edhe në Dekretin e 9 marsit të vitit 1970, “Mbi kufirin e Republikës Popullore të Shqipërisë”, i cili në nenin 4 të tij përcakton se: “ujrat territorial (deti territorial) të RPSH shtrihen gjatë gjithë bregdetit të saj me gjerësi prej 12 miljesh detare (22.224 m.), duke fillua nga vija e drejtë që shkon nga derdhja në det e lumit të Bunës, nëpër kepin e Muzhit (Rodonit), të Pallës së Durrësit, të Lagit (Kalasë së Turrës), të Semanit, të bregut të ishullit të Sazanit dhe deri në mes të ngushticës së Kanalit të Korfuzit”. Në vitin 1976, me një dekret tjetër të 23 shkurtit, Presidiumi i Kuvendit Popullor e ngriti në 15 milje gjerësinë e detit territorial. Mirëpo, aktualisht, Republika e Shqipërisë i është rikthyer normës së 12 miljeve.

Atëherë, zotërinjtë e qeverisë greke, ku do e gjejnë dhe si do ta “blejnë”, pjesën e zgjerimit (madje të zgjerimit të sigurt) të ujrave territorial në 12 milje?! Kjo është një pikëpyetje habitore e madhe. Shkurt, (qofshim të gabuar): Nga aleatët e përhershëm apo nga qeveria shqiptare?

Në historinë e së drejtës ndërkombëtare, Konventës së Montego Bay-it i kanë dhënë jetë dhe 24 nene të posaçme të konceptit të ri, atë të “Zonës Ekonomike Ekskluzive” (ZEE), që trajtojnë këtë problem. Zona Ekonomike Ekskluzive përcaktohet si një zonë që vjen fill pas detit territorial dhe që nuk duhet të kalojë 200 miljet nga bregu (pra duke përfshirë pjesën e detit territorial).

Karakteristikë kryesore e regjimit të ZEE-së është fakti se shteti bregdetar nuk ushtron mbi të sovranitetin territorial në tërësinë e tij, por i njihen disa të drejta si p.sh., për eksplorimin, shfrytëzimin, ruajtjen dhe administrimin e burimeve të ZEE-së. Shtetit bregdetar i njihet po ashtu kompetenca përsa i përket ngritjes aty dhe përdorimit të instalimeve artificiale, kërkimeve shkencore në det, si dhe mbrojtjen e mjedisit detar.

Gjithsesi, ZEE konsiderohet si pjesë e detit të hapët dhe për pasoja liritë e mirënjohura që zbatohen në detin e hapur janë dhe këtu në fuqi: e drejta e lundrimit, fluturimet, vendosjes së kabllove, etj. Në rast mosmarrëveshjesh, zgjidhja duhet të gjendet “mbi bazën e drejtësisë dhe në dritën e rrethanave konkrete”.

Ndërsa me “Shelf kontinental” kuptohet shtrati i detit, që është një vazhdimi i bregut në drejtim të detit deri në një pikë të tillë, ku shtrati pëson një ulje të menjëhershme për në thellësi të mëdha. Konventa e vitit 1982 ripohoi regjimin juridik të shelfit kontinental. Shtrirja e shelfit kontinental nuk është e lidhur doemos me atë të ZEE-së. Madje mund të ketë shtete, si dhe Shqipëria, që kanë një ZEE me gjerësinë më të vogël se 200 milje. Në këto raste shteti bregdetar mund t’i referohet të drejtës së tij mbi shelfin kontinental, dhe ky mund të shtrihet edhe përtej 200 miljeve. Lidhur me këto, Konventa e 1982-shit parashikon ngritjen e një Komisioni të kufijve të shelfit kontinental.

Në parim, çdo shtet e përkufizon vetë, në mënyrë të njëanshme shelfin kontinental, me të vetmen rezervë të ndërhyrjes së Komisionit të lartpërmendur, rekomandimet e të cilit duhet të merren parasysh. Megjithatë, kur kemi të bëjmë me dy brigje të afërta me njëri-tjetrin, ose me brigje që janë përballë njëri-tjetrit, atëherë kuptohet se shtetet në fjalë nuk mund të përcaktojnë kufijtë e shelfit kontinental në mënyrë të njëanshme. Në raste të tilla rruga e vetme është marrëveshja dy palëshe.

Është pikërisht, Zona Ekonomike Ekskluzive dhe shelfi kontinental që e bëjnë të rëndësishme sovranitetin mbi detin, qoftë dhe mbi një ishull të vetëm, të cilët janë burime të konsiderueshme ekonomikisht të leverdishme si zona peshkimi, rezerva nafte, gazi e mineralesh, si dhe organizma të gjalla në fund të detit.

Është kjo arsye e fillimit të një konflikti të madh ndërkombëtar e të ndërlikuar, kohët e fundit, midis Greqisë dhe Turqisë. Konfliktin po e përshkallëzon dhe po bëhet shumë shqetësues, përfshirja në mënyrë të njëanshme e të drejtpërdrejtë në krah të Greqisë të aleatëve të hershëm historikisht të saj: Anglia dhe Franca. Ardhja e këtyre dy fuqive të mëdha, duke përfshirë edhe Italinë, një gardh larg territorit tonë detar, e komplikon dhe e bën shumë serioze reflektimin e deklaratave të dy kryemistrave, grekë dhe shqiptarë mbi marrëveshjen në Detin Jon.

Tashmë dihet, nga Greqia dhe Anglia që shelfi kontinental i Detit Jon, pjesë e territorit detar shqiptar, disponon pasuri dhe rezerva nafte. Ne jemi shtet i vogël, që varfëria dhe inkopetenca politike qeverisëse e pas viteve ’90, na kanë dërguar disa herë në buzë të greminës, madje, atje ndodhemi.

Prandaj qytetarët shqiptarë, me të drejtë kërkojnë transparencën e marrëveshjeve që janë bërë e që do të bëhen. U fol, por u hesht, për një “kërkesë” të bërë nga qeveria shqiptare në vitet ’90, për rregullimin e ujrave territoriale në Detin Jon dhe që, Greqia s’ka reaguar. Po ku është kjo “kërkesë”. Qeveritë e Greqisë (jo populli grek) një pulë po t’u ngordhi në kotecin e tyre politik, fillimisht e drejtpërdrejtë akuzojnë shqiptarët. Si ka mundësi të heshtin me kërkesën e qeverisë shqiptare për rishikimin e territorit detar shqiptar. Një lapsus i kohës?!

Sovranitet territorial i Shqipërisë, theksojmë se nuk është pronë e qeverive, madje dhe as e tërë popullit aktual kombëtar. Është thirrje dhe amanet i brezave të historisë njerëzore kombëtare, është pronë e fëmijëve të që ende nuk kanë lindur, është pasur e brezave të së ardhmes. Prandaj, për të mos na goditur historia e Esat Pashë Toptanit: Të kemi kujdes. Ti lëmë tymnajat dhe qesënditë pa vend. Qeveritë venë e vinë, madje edhe brezat. Shqipëria ngelet atje ku e ka krijuar e zbukuruar Zoti, atje ku e kanë mbrojtur shqiptarët e vërtetë, atje ku dhe tradhtarët e kanë shitur.