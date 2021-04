Po plotësohet edhe BKH/ Yuri Kim: SPAK po çon pas hekurave kriminelët, Reforma në Drejtësi po ecën edhe pse “djemtë e këqij” nuk e duan

Ambasadorja amerikane, Yuri Kim ka komentuar mesazhin e ambasadës e cila sot uroi të aplikantët e kualifikuar për në BKH që do të nisin trajnimin.

Znj.Kim thotë se Reforma në Drejtësi nuk është e lehtë, e shpejtë dhe e përsorur, por ecën përpara edhe nëse njerëzit e këqij nuk e duan atë.

Ajo vlerëson edhe institucionet e tjera të reja të drejtësisë, për të cilët thotë se po funksionojnë dhe vijojnë punën.

AMBASADORJA AMERIKANE YURI KIM

SPAK po procedon më shumë, duke kapur pasuri dhe duke vendosur kriminelët pas hekurave; Gjykata Kushtetuese po funksionon. Gjykata e Lartë është duke shqyrtuar raste. Vettingu vazhdon. Inspektorët e BKH po trajnohen. Reforma në Drejtësi nuk është e lehtë, e shpejtë ose e përsosur, por po ecën përpara – edhe nëse njerëzit e këqij nuk e duan atë.

SPAK is prosecuting more, seizing assets & putting criminals behind bars; Const Ct is functioning; High Ct is hearing cases; vetting continues. NBI inspectors are training. Justice Reform not easy, quick or perfect, but it’s moving forward – even if the bad guys don’t want it to. https://t.co/rDkOG8pnR6

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) April 2, 2021