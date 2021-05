“Po qeni pse vdiq?!” Djali që humbi prindërit dhe gjyshen: “Prindërit ecnin shpesh në natyrë, i njihnin mirë kërpudhat, mjekët e Manzës neglizhuan”

Mes lotësh, djali i çiftit që ndërroi jetë në Gjirin e Lalzit ka ngritur dyshime te trajtimi mjekësor që ata kanë marrë, por shprehet i habitur pse ka ngordhur dhe qeni i familjes që shfaqet edhe në foto.

Ai tha se të tre kanë shkuar në qendrën shëndetësore të Manzës me të njëjtat simptoma dhe kjo nuk e ka tërhequr vëmendjen e mjekëve për të kryer më shumë analiza por ata janë përcjellë për në banesë vetëm me disa ilaçe.

“Është shteti ynë, babi është me dokumente shtetas i Shqipërisë. Shqetësuese për ne është neglizhenca dhe mostrajtimi i duhur në shërbimin spitalor të Manzës. Tre pacientë me të njëjtat simptoma të rënda dhe me u kthye në shtëpi me barna, nuk është normale. Pa analiza! Më duket që është diçka jo e duhur për çdo mjek që i thotë vetes mjek.

I kanë kaluar vetëm me një serum dhe i kanë liruar. Gjendja ka qenë e rëndë. Nuk ka qenë e mirë. Çdo njeri që kishte mundur me parë gjendjen do ta konstatonte që nuk është në rregull. Nuk mund të lirohet pacienti në atë mënyrë. Sikur të ishte vetëm një hajde”.

Por djali shpreh dyshime që lidhen me qenin e familjes.

“Kjo është e pakuptueshme. Ndoshta është shumë herët për të folur. Policia dhe Mjekësia ligjore ka për të thënë fjalën e vet. Procedurat janë kryer. Problemi që më shqetëson është se ne e kemi pasur edhe një qen. Pse vdiq qeni? Ne nuk dimë qe qeni konsumon kërpurdha”.

I riu shton se prinderit i njihni kerpudhat dhe ishin te pasionuar pas natyres.

“Ata mbledhin kërpurdha gjatë gjithë kohës. Babi ka dalë se ka dëshirë me ecur nëpër male. Mami i ka njohur shumë mirë kërpurdhat se është rritur në fshat”, u shpreh ai.

Djali tregon se pasi janë transferuar në Tiranë, mjekët nuk i kanë dhënë shpresë për prindërit dhe gjyshen duke thënë se është shumë vonë dhe eshte vonuar edhe më me ecejaket publik-privat.

“Pasi arrita në Tiranë, u konsultova me mjekun kujdestar. Më tha se është shumë vonë. Më tha që helmimi pasi i kalon 24 orë ka rrezik. Ne ishin tre ditë më vonë. Thashë duhet me ditur se çfarë mundem me ndihmu. Më tha bëj analizat në laborator privat. Te Emergjenca kërkova laboratorin. Shkoja gjeja një letër dy. Pas tre orësh i mblodha analizat dhe i dërgova. Thoshin duhet me pas më shumë analiza dhe është shumë vonë.

Babai, Afrimi ka pasur dashamirës shumë. Ndihma ka qenë shumë e madhe pas intervenimeve të rrethit familjar. U bë gjithçka që ka qenë e mundur në spitalin e Tiranës, nuk mund të kishte më shumë. Kemi pasur të njohur, por prindërit e mi kanë ikur. Imagjino të kishte shkuar një bujk që nuk ka pare as të njohur”.

Elfete 78 vjeç, djali i saj Afrimi 56 vjeç dhe gruaja e tij Ferzinaze Haliti 57 vjeçe janë tre pjesëtarë të familjes nga Gjilani, të cilët humbën jetën në shtëpinë e tyre në Gjirin e Lalzit ku kishin ardhur me pushime.

n.s. / dita