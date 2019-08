Po sensibilizon botën, vajza autike e nominuar për çmimin “Nobel”

Aktivistja 16-vjeçare e mjedisit Greta Thunberg ka mbërritur në New York, pas një udhëtimi 15-ditor nëpër Atlantik me anije. Ajo do të marrë pjesë në samitet e klimës së Kombëve të Bashkuara dhe në Kili.

16-vjeçarja Suedeze lundroi nga Plymouth në Mbretërinë e Bashkuar me një jaht me emetime zero të karbonit në mjedis, duke shmangur kështu ndotjen e tij.

Ajo ka dokumentuar çdo moment të këtij udhëtimi prej 4800 km, duke publikuar foto në rrjetet sociale.

E reja ka zënë titujt e gazetave pas grevave të saj në shkollë, të cilat kanë frymëzuar një lëvizje proteste për ndryshimin e klimës në të gjithë botën. Greva e parë e saj për klimën u zhvillua jashtë Parlamentit të Suedisë në gusht të vitit të kaluar.

Greta udhëtoi në Malizia II, një jaht garash me shpejtësi të lartë, me turbina nën ujore dhe pa emetime karboni. Këtë udhëtim ajo e bëri me babanë e saj, kapitenin Boris Herrmann, një anëtar të familjes mbretërore të Monaco Pierre Casiraghi dhe një regjisor dokumentarësh suedez Nathan Grossman.

Varka e saj nuk kishte dush apo tualet, sipas Reuters, ndërsa pjesëtarët e bordit janë ushqyer me ushqim të konservuar gjatë udhëtimit.

Greta është nominuar për çmimin Nobel për Paqe, në fillim të këtij viti.

Greta është diagnostikuar me Asperger, një formë e autizmit, të cilën ajo është shprehur se i lejon të shohë gjërat ndryshe.

“Nëse do të isha si gjithë të tjerët, nuk do ta kisha filluar këtë protestë”, është shprehur ajo.

