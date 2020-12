Po sikur Trampi të mos pranojë të dorëzojë zyrën dhe detyrën?!

Po afron 20 Janari,

që Presidentin e ri do inagurojë,

po Trampi s’po jep asnjë shënjë,

se zyrën dhe pushtetin do dorëzojë!

Ka humbur pastër po nuk pranon,

as humbjen-as rezultatin,

dhe Kushtetuta nuk parashikon,

në këtë rast ç’bëhet me Trampin?!

Në gjithë historinë amerikane,

ky rast s’ka precedent-është i pari,

e Kushtetuta s’mund të parashikojë,

lajthitjet e çdo të marri!

Deklarata që bëri Rama para katër vjetësh:

“Të zgjidhet Trampi! Larg-o Zot!..”,

në rethanat e sakta ku jemi,

kaq aktuale tingëllon sot!

Nëse ndodh e paimagjinueshmja,

situata në favor të Trampit të përmbyset,

asgjë nuk do dimë për Botën,

si do gdhihet dhe si do të ngryset!

Trampi e ka mbajtur kampin e tij të karikuar,

një armatë 70 milionshe ka me vete,

ata mendojnë se demokratët kanë vjedhur e mashtruar,

jo në një-po në shumë e shumë shtete!

Trampin më së shumti e mundi Covidi,

që u përhap nga Kina Popullore,

ndaj atij mund t’i shkojë në mëndje,

të hedhë mbi Kinën disa bomba bërthamore!

Sulmit bërthamor do t’i përgjigjej,

rrufeshëm dhe Kina Popullore,

e për një ditë do të mbaronte,

Lufta e Tretë Botërore!

Ky është një shpërthim fantazie,

fantazi në kohë pandemie,

po kundra Bajdenit që kurorën i vodhi,

ky është një nga qindra variantet që mund të ndodhi!

Xhuliani është këshilltari më i keq,

ai kryeson listén time,

po e nxit Trampin që në 20 Janar,

në Amerikë të bëhen dy inagurime!

Në historinë amerikane,

do të kemi të parin precedent,

mbas 20 Janarit të vitit 2021,

Amerika do jetë me dy presidentë!

Ndofta asnjë nga këto që thamë,

nuk ka për t’u bitisur,

por demokracia amerikane,

me Trampin ka marrë një të krisur!

A.DUKA