Po statusi i naftëtarit do jepet?

Ditët kalojnë njëra pas tjetrës, mandati po mbaron. Kur do të jepet statusi i naftëtarëve? Parlamenti duhet ta aprovojë projektin e paraqitur nga deputeti i Fierit Omer Mamo për statusin e naftëtarit. Kur mbylli fushatën elektorale, Partia Socialiste zhvilloi një miting të madhe në Pallatin e Kulturës Patos. Aty erdhën aq naftëtarë sa nuk gjeje dot vend të qëndroje në këmbë, të dëgjoje fjalën përmbyllëse të drejtuesve kryesorë të Tiranës. Fjalën e hapjes e mori Armando Subashi, kandidat për kryetar bashkie. Ne fjalën e tij, midis të tjerave ai tha se po e mori pushtetin Partia Socialiste, do jepet statusi i Naftëtarit. Këtë do ta thotë vetë në fjalën e tij kryeministri i ardhshëm i vendit Edi Rama. Naftëtarët me brohoritje u çuan në këmbë duke bërtitur “Edi… Edi”, aq me entuziazëm bërtitën sa që bllokuan mbledhjen e Partisë Demokratike në sallën e tyre ngjitur me Pallatin e Kulturës.

Demokratët nuk e duruan dot këtë entuziazëm të madh të naftëtarëve, e anuluan mbledhjen dhe nga inati çuan muzikë me këngën e Ylli Bakës, e ngritën muzikën me volum të madh për të prishur mitingun e socialistëve. U gëzuan shumë naftëtarët për këtë premtim të socialistëve, se asnjë parti s’e ka dhënë këtë premtim. Naftëtarët me turne kanë punuar tërë jetën në Marinzë, Zharrës, Belin, Ballsh, Cakran, Drenovë, Kuçovë, Urë Vajgurore deri në Sarandë, udhëtonin natë-ditë me makina të vjetra nëpër grykat e Patosit dhe asnjë s’u premtoi për statusin. Premtoi PS-ja, por deri tani s’është bërë asgjë. Erdhën zgjedhjet e tjera, ata po presin…

Letër e nënshkruar

Luftar Kuka, Patos