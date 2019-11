PO, unë do t’i rrëmbej armët!

Nga Viktor Malaj

“Unë kam një kërkesë për shqiptarët sot. Iu bëj thirrje shqiptarëve të armatosen… Ju siguroj se opozita dhe qytetarët janë të gatshëm dhe ju (pushtetarët) të mos gjeni vrimë miu”. – Sali Berisha, 21 prill 2016

“Presidenti është i detyruar t’i thotë popullit shqiptar se këtu ka përfunduar çdo gjë lidhur me shtetin e së drejtës, çdo mundësi demokratike për… dhe këtu kanë ngelur tri rrugë: ose njerëzit të marrin armët për ndryshimin, ose të bëhen skllevër të një regjimi njëpartiak ose të ikin të gjithë nga Shqipëria. Të trija janë të papranueshme por, për mua ato dy të fundit janë tmerrësisht të papranueshme”. – Ilir Meta, 15 nëntor 2019

Në rrethanat kur Presidenti aktual dhe ish-Presidenti i Republikës, kur Komandanti aktual i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura dhe ish-Komandanti i dikurshëm, kur dy “përfaqsues të unitetit kombëtar” më bëjnë thirrje për t’u armatosur, unë nuk mund të mos iu bindem urdhërave të tyre. Por arsyeja na shtynë të pyesim për përsenë e kësaj kërkese për armatosje.

Meqë përgjigjen nuk e gjejmë në Kushtetutë, atëherë e kemi të lehtë të konkludojmë se një nevojë e jashtëzakonshme dhe një hall i madh i ka detyruar këta “burra shteti” që t’i bëjnë thirrje haptas antikushtetuese popullit shqiptar për t’u armatosur. Meqënëse armët, historikisht dhe përherë, janë prodhuar dhe përdorur për të vrarë, edhe unë po i rrëmbej dhe po filloj përdorimin e tyre.

Gjithë çështja është: kundër kujt do t’i përdor unë këto armë? Formimi dhe arësyeja më thonë se armët duhen përdorur vetëm ndaj atyre që cenojnë interesat kombëtare dhe popullore, ndaj sjellësve të padrejtësive dhe fatkeqësive të mëdha gjithëkombëtare. Atëherë unë do t’i drejtoj armët e mia:

Kundër të gjithë atyre mashtruesve, hipokritëve dhe sharlatanëve që në vitet ’90 i mashtruan shqiptarët se sistemi politik që propagandonin dhe do të instalonin do t’i bënte të gjithë shqiptarët të barabartë para ligjit, por koha provoi se drejtësia e tyre krijoi hierarkinë e shtetasve bazuar në peshën e xhepave dhe lartësinë e karrikes së pushtetit dhe, bazuar në këtë hierarki, përcakton edhe përkatësinë e të drejtës,

Ndaj atyre që, duke mos pasur kurrfarë idealesh dhe as parimesh morale, mohuan e përdhosën luftën e popullit shqiptar kundër pushtuesve të huaj dhe etiketuan luftëtarët e rezistencës si “pushtues”, ndërsa shpallën “çlirimtarë” pushtuesit nazi-fashistë dhe “luftëtarë të lirisë” puthadorët, spiunët, bashkëpunëtorët dhe ndihmësit e tyre duarpërgjakur,

Kundër të gjithë atyre që vodhën, shpërdoruan, grabitën dhe shkatërruan pasuritë kombëtare të vëna me mundin dhe sakrificat e disa brezave, duke na i paraqitur veprat e veta kriminale si akte të transformimit demokratik dhe rezultate të pashmangshme të ekonomisë së tregut,

Kundër atyre që, për ta marrë apo mbajtur pushtetin politik edhe kur shumica e shqiptarëve i përçmonte, e dogjën Shqipërinë, i futën shqiptarët në konflikte krahinore, fetare e gjeografike dhe e ulën dinjitetin e vendit dhe të kombit në nivelet më të padenja,

Kundër gangsterëve politikë e mediatikë që fyen, denigruan dhe u përpoqën të poshtërojnë njeriun e ndershëm e punëtor, njeriun e dijes dhe të sakrificës për vendin dhe popullin, idealistin dhe të virtytshmin, duke e quajtur me përçmim “njeriu i ri i komunizmit, i denatyruar, pa dinjitet e ideale, shëmtim njerëzor” dhe e zëvendësuan atë me “njeriun e tyre të ri” që iu shërben si pasqyrë ku demonstrohet madhërishëm vesi dhe ku shohin përditë veten të gjitha laviret politike dhe ato të rrugës, pasanikët e papunë dhe milionerët injorantë por dinakë dhe të pamëshirshëm, viktimat e fajshme dhe të pafajshme të drogës dhe prostitucionit, të bixhozit dhe korrupsionit, të pornografisë dhe trafiqeve njerëzore, të mashtrimit dhe pabesisë, figurinat kokëboshe dhe “skulpturat lakuriqe të silikonit” të ekraneve televizive etj,

Kundër atyre që, pa mëshirë dhe pandërprerë, kanë tridhjetë vjet që kontribuojnë në padrejtësitë shoqërore duke krijuar terrenin e përshtatshëm që një grusht horrash të kenë më shumë para se gjithë shqiptarët e tjerë së bashku, që dikush të paguhet për 5-6 punë të kryera e të pakryera ndërsa dikush tjetër të mos mund të gjejë qoftë edhe një punë të vetme, që numri i vetëvrasjeve të jetë çdo vit më i madh se ai i vrasjeve, që gjysma e shqiptarëve të ikin nga vendi si njerëz të pashpresë dhe pa përkrahje, që familja shqiptare të rrokulliset teposhtë gjithnjë e më shpejt, që numri i të droguarve dhe të burgosurve brenda dhe jashtë vendit të rritet në progresion gjeometrik, që numri i familjeve të ngujuara nga gjakmarrja dhe i të rinjve analfabetë të jetë dëshpërimisht i madh,

Kundër të gjithë atyre që kanë grabitur apo vazhdojnë ende me makinacione të stërholluara të grabisin pronat e të tjerëve, si dhe kundër atyre pushtetarëve, të djeshëm dhe të sotëm, që i kanë bërë paratë e popullit shqiptar “rrush e kumbulla” nëpërmjet shpërdorimeve, falsifikimeve, koncesioneve dhe PPP-ve,

Kundër atyre që janë kapur me presh në duar, me apo pa zë e figurë, duke shpërdoruar e përvetësuar qindra mijëra apo miliona euro të taksapaguesve shqiptarë dhe sot, jo vetëm nuk ndihen të penduar dhe as ndërgjegjevrarë por, përkundrazi, nuk reshtin asnjë ditë për të na shitur moral dhe dhënë leksione “demokratike” mbi të drejtat tona, mbi ligjshmërinë dhe Kushtetutën, duke u përpjekur të na bindin se ata vetë po digjen si qiriri për hallet tona dhe mirëqënien kombëtare, ndërkohë që vetë zotërojnë vila, apartamente dhe rezerva financiare marramendëse në vendin më të varfër të Evropës.

Kundër këtyre dhe të tjerëve të ngjashëm kam vendosur t’i përdor armët e mia por, përpara se të filloj “aksionin” më nevojiten firmat dhe vulat e miratimit të planit tim prej atyre që kanë kohë që na bëjnë thirrje të armatosemi dhe të fillojmë luftën.

E, nëse kjo “betejë” e imja nuk fillon kjo do të thotë se “eprorët” e mi, komandantët e përgjithshëm dhe kryetarët e këshillit të drejtësisë nuk ma kanë firmosur planin sepse aty kanë gjetur edhe veten e tyre si mëkatarë të papenduar dhe të pandëshkuar të së djeshmes dhe të sotmes.

Por, jo shqiptarët nuk i rrëmbejnë armët që ata duan të rrëmbejmë.

Dhimbjet, zhgënjimet dhe përçarjet e pandalshme që u janë shkatuar shqiptarëve gjatë të ashtuquajturit tranzicion i kanë bërë më syçelë. Dhe unë, si një ndër ta, nuk kam ndërmend të përdor armët sa herë dashnorët e pacipë dhe shpërdoruesit e pangopur të pushtetit na bëjnë thirrje për konflikt, urrejtje dhe dhunë kundër njëri-tjetrit për të zëvendësuar një gangster politik me një tjetër si ai, duke e paraqitur këtë zëvendësim si shpëtimin tonë kur ai sjell shpëtimin dhe pasurimin e tyre dhe zhgënjimin tonë.

Nuk ia lejoj vetes të përdor armët kundër bashkatdhetarëve të mi për “të mbrojtur” Kushtetutën sa herë më bëjnë thirrje dhunuesit e saj, pasi jam i vetëdijshëm se për një popull dhe klasën e tij politike që respekton Kushtetutën Morale të shoqërisë, Kushtetuta Politike ose është e panevojshme ose – po ekzistoi – nuk ka nevojë për mbrojtje.

Ata që nuk njohin Kushtetutën Morale nuk njohin asnjë lloj kushtetute dhe as ligji. Ata që nuk i njohin as ligjet morale dhe as ato juridike meritojnë të “akomodohen” në “selinë” e Reçit dhe jo në godinat qeveritare dhe presidenciale.

Po pres, pra, miratimin dhe firmat për planin tim luftarak, prej atyre që më nxitën për armatosje dhe luftë.

