Po Xhako Merkon, ku dreqin e gjete si “kriminel…”, o Agron ?!

Nga Gëzim Voda

Në tërë atë oreks të madh për tëdëftyer “tmerret” e luftëtarëve antifashistë shqiptarë gjatë Luftës së Dytë Botërore, në veçanti të atyre që u radhitën në rreshtat partizane,dhe nxirosjen e veprës së tyre duke i shpallur “kriminele lufte”, nuk paska qenë e vështirë që faqezinj si Agron Tufa e ndonjë tjetër të rreshtonin edhe Xhako Merkon, nga fshati Kajcë i krahinës së Dëshnicës në Përmet. Në fakt, ai “gjetur” ka qenë edhe pa hapur asnjë karatëpër të. Mjafton të shkonin në Përmet dhe të mblidhnin të paktën gjysmën e atij qyteti apo të merrnin rrugën në thellësi tëDëshnicës, tutje Këlcyrës, Sukës e Ballabanitku ai ka patur vendlindjen dhe të pyesnin cilindo për këtë njeri,edhe pse ai ka gjysmë shekulli që ka vdekur,me siguri do tëmësonin fare pa droje për “krimet e tmerrshme” të tij. Madje do flisnin jo vetëm për “krime” nga ato që lidhen me Luftën antifashiste N.ÇL. ku ai sipas gjykimit tëAgronëve“mori më qafë” pushtuesit- “miq”,fashisto-nazistët italianë e gjermanë, por edhe “ca krime” të tjera që zënëfill me pushtuesitturq, grekëe italianë të ndodhur ose të ardhur në këtë vend shumë më përpara se të fillonte lufta e fundit.

Ngjan pak si “lajthitje e artikullshkruesit”për dikë,kur zihen në gojë turq, grekë e italianë të para Luftës së Dytë Botërore, me të cilët qenka përballur ky Xhako”krimineli”,por kështu ka ndodhur realisht. Sepse ky Xhakua që kish tre identitete ( XhakoMerko, XhakoKajca dhe XhaferrrMuhametaj), e që në popull njihej “xhaXhako”,i përkiste si kohë- lindje shekullit të19-të, fiks viti1885. Po, po, në atë vit kish lindur, dhe kur në prill të vitit 1943 formoi Çetën partizane me emrin“Dëshnica” (e para ndër tri çeta partizane në krahinë), ishte 58 vjeç, ose më i moshuari i asaj çete. Normalisht, nëKajcën e tij rreth 1000 metra lartësi nga deti,atë muaj në mos pastë dëborë ndjehet ende afshi i dimrit dhe ai mirë do të ishte të rrinte pranë oxhakut të shtëpisë e të ngrohej nga prushi i ndonjë kërcuri prej lisi, se sa tësakrifikonte duke bërë çetë partizane dhe ta komandonte atë, sepse i kish bërë detyrat ndaj atdheut të tij qysh më parë. Por njeriut pak të moçëm si puna e këtij Xhako“kriminelit”, ndonjëherë“i hanë brirët” dhe nuk di me kë të “kruhet”. Nuk i mjaftoi çeta, por në 16 tetorin e atij viti në fshatin e tij formoi Batalionin partizan “Dëshnica” që më pas (prill 1944), u integrua në Brigadën e 8-të Sulmuese me emrin “Batalioni i dytë”, i përbërë thuajse tërësisht nga partizanëdëshnicarë, shumica e të cilëve për nga mosha mund të konsideroheshin në mos si nipër, si fëmijë të tij, sepse ishin 17-25 vjeç dhe e thërrisnin ose “xhaXhako”, ose “baba Xhako”.

Kur iu fut kësaj rruge, ai nuk qe i inspiruar nga ide komuniste. Mund të kish dëgjuar për to, por si i pa shkolluar nuk kish lecuar gjë për këtë çështje. Ndaj dhe nuk ishte ky motivi që ai ishte ngritur edhe një herë në luftë. Atij i kishin mjaftuar kohët kur në moshë të re kish shkuar mbas patriotëve të zonës si Ahmet e AbazKajca (bashkëfshatarë të tij), MehmetPavari, Zaim Bubësi, ArifRodenji etj., në qëndresën për pavarësi, dhe të asaj kur u përballën me andartët grekë më 1913-1914, kur ata sulmuan Dëshnicën se nuk ishte e besimit ortodoks! I kish mjaftuar qoftëedheLufta e Vlorës më 1920, apo dhe Lëvizja antizogiste e Fierit më 1924 në mbështetje të Nolit duke qenë pjesëmarrës në to. Por ai ishte nxitur edhe nga luftëtarët e Skraparit e sidomos nga figura e ZylyftarVeleshjes (‘‘Hero i Popullit” me ligj, por “kriminel lufte” sipas Agronit), me të cilët Kajca e tij ishte fqinje. Në luftën antifashiste, tek e cila u përfshi me vullnetin e tij,XhakoMerkosi mjaftonte shembulli vetjak, të tjerat ia kish lënë komisarit. Ai njeri as që e dinte çfarë përfaqësonte komunizmi dhe as që u bë i tillëme dokumenteedhe më pas.Veçse patriotizmin, atdhetarizmin dhe ndjenjën e urrejtjes ndaj pushtuesve i kishte në gjak pa ia imponuar njeri apo ideologji.

Në luftën partizane, bëri pikërisht detyrën si patriot e atdhetar, si një qëndrestar i virtytshëm që frymëzonte më shembullin e vet edhe më të rinjtë, mision të cilën e vazhdoi deri në tokat e ish Jugosllavisë. U kthye që andej mbas mesit të vitit 1945, kur ai mbushte plot 60 vjeç. Nga ajo luftë u nderua me një tufë medalje e dekorata,por atij as iu dha e as kërkoi sa qe gjallë ofiqe, poste e privilegje.Nuk kërkoi as t’i largohej fshatit të vet.Është i njohur një udhëtim i tij disa vite mbas asaj lufte për në Kryeqytet për të takuar ish komisarin e batalionit që ai komandonte, i cili ishte në një detyrë me rëndësi në njëprej ministrive të kohës dhe kur Xhakua kish parë salltanetin në zyrën që i ishte besuar ish komisarit,jo pa qesëndi bëri sikur do të hiqte këpucët pa u futur brenda, ndërkaq i thase, bashkëfshatari i vet Myrteza Xhani, ish Komandant Vendi i Dëshnicës në atë luftë dhe qëtashmëishte kryetar Lokaliteti në Ballaban, e kish zyrën me ca karrike pa këmbë. Nuk ta kursente vërejtjen ai njeri kur e meritoje, le të ishe edhe qeveritar. Mbas luftës ai u kthye në Kajcëmes bashkëfshatarëve të tij me një pension simbolik dhe lëroi tokat me parmendë, mbolli dhe korri grurë e misër ndër ara, krasiti pjergulla e voli rrush ashtu siç bënte edhe para luftës dhe siç bënin edhe të tjerët në atë fshat. E ndjente veten më mirë ashtu, ndërkohë që respekti ndaj tij në fshat e përreth ishte i pa shoq. Sigurisht çdo 16 tetor do të ishte në tribunën që ngrihej në Kajcë për të përkujtuar krijimin e Batalionit ku ai qe komandant. Gjendej shpesh edhe mes të rinjvee nxënësve të shkollave sa herë që e ftonin si dhe në aktivitete të tjera me karakter edukativ në shkallë zone e rrethi duke folur për atë luftë. Ai ishte nxitës dhe frymëzues edhe për pjesëmarrjen e vullnetarëve dëshnicarë për ndërtimin e rrugëve, hekurudhave dhe bonifikimin e kënetave në Shqipërinë e mbas luftës, por edhe për të mbrojtur kufijtë jugorë nga provokacionet greke në gushtin e vitit 1949. Thuajse, një gjysmë shekulli i gatshëm për t’u sakrifikuar për atdheun e vet.Gjithçka që lidhej me figurën e tij si luftëtar patriot e atdhetar i dhanë atij atributet e një “Tribuni Popullor”, të një njeriu babaxhan, të drejtë, të ndershëm e pa vese, që i zinte vend fjala nëçfarëdolloj mjedisi. Jo pak dëshnicarë shkuan partizan të inspiruar nga emri dhe konseguenca e tij si luftëtar. Ai ishte njeri sa burrëror aq dhe tolerant e paqësor me këdo. Nuk druhej të fliste e të këshillohej edhe me “të deklasuarin”, “kulakun”e atë pa “karta fronti”, dhe nuk i trembej mendimit se “po zbuste luftën e klasave”, sepse nuk udhëhiqej nga interesa të vogla vetjakë, por nga zakonet e burrit të tabanit. E çmonte tjetrin nga tiparet njerëzore, jo nga ofiqetose “grackat”politike. Ai ndërroi jetë në janarin e vitit 1968, por në kujtesën e dëshnicarëve dhe jo vetëm të tyre, Xhako Markua (Kajca), mbeti njeri mëse inderuar. Ai pa asnjëmëdyshje është konsideruarsimboli i antifashistit në krahinë e më tej, por edhe e luftëtarit patriot. Përkufizimi mëi saktë për të do të ishte: i paepur nëluftëra, burrë zakoni në paqe.

XhakoMerkua, përveç dekoratave dhe medaljeve si luftëtar, nëvitin 2012,nëkuadrin e 100 vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë sonë Kombëtare u nderua me titullin “ Nderi i Qarkut të Gjirokastrës”. Dy vjet më pas iu dha titulli “Nderi i Komunës së Ballabanit” ku përfshihet edhe fshati Kajcë, ndërkohë që Komunën në fjalë e drejtonte Partia Demokratike. E ndërsa veprimtaria e XhakoMerkosështë kjo që shkruhet, ajo që të habitështë shpallja e tij “kriminel lufte” prej Agron Tufës dhe pasuesve të tij nëminorancë publike, në një listë-fantazmë prej 265 emra ku Xhakua rreshtohet i 250-i. Aty gjenden edhe tre emra të tjerë dëshnicarësh si, Feti Bubësi, Hysni Manushi e Myzafer Trebeshina. Rreshtohen prej këtij pseudo-historiani që zor të ketëpatur ndër duar as pushkë prej druri, dhe sikurse e thotë edhe vete diku, as familjarët e tij nuk kanë qenë kontribues qoftë dhe minimalisht në atë luftë. Por kjo është punë e tij. XhakoMerkua (Kajca), nuk e kushtëzoi pjesëmarrjen e tij në radhët e partizane më dikë që nuk bëri të njëjtën gjë si ai, madje edhe kur kundërshtarët e asaj lëvizje (ballistët),ishin bashkëfshatarë të tij. Nuk gjen asnjë rast në Dëshnicë që Çeta dhe Batalioni që komandoi Xhako Kajca të ketë ekzekutuar qoftë edhe një dëshnicar ballist ose të ketë urdhruar djegien e ndonjë shtëpie të tyre a të ketë bërëreprezalje të natyrave të tjera negative. Madje, edhe sikur të kish ndodhur kështu, luftë ishte, nuk qe dasmë. Kur ke armiq përballë, nuk këndohet, por luftohet me të gjitha fuqitë, sepse në luftë siç dihet, ose vret, ose vritesh. Paqja vjen mbas saj.Në ato dy vjet e ca si komandant lufte, nuk janë dëgjuar kurrë për të veprime si ato që thuhen sa sipër edhe gjetiu. Nëse nuk do t’i tregonte ato ky Xhako “krimineli”, nuk do të rrinin pa i thënë të tjerët, kundërshtarë apo dhe bashkëluftëtarë. Mirëpo , ja që“ krimet” e tij na i paska “zbuluar” Agron Tufa, që as në luftë nuk ka qenë, as respekt për të nuk ka patur dhe as ekuilibrat nuk di ose nuk dëshiron ti mbajë sot mbas 75 vite nga mbarimi i saj. E vetmja gjë që mund ta “kriminalizojë” XhakoMerkon, mund të jetë data 16 tetor që lidhet me krijimin e Batalionit “Dëshnica”, e cila përkon me ditëlindjen e Enver Hoxhës, që Xhakua në atë kohë as ia kish dëgjuar emrin pale t’i dinte ditëlindjen!Po, çfarë nuk pjellin mendjet djallëzore?!

Pavarësisht ligësisënë shpirt që ka autori i asaj liste për të njollosur lavdinë e atyre që u përballën me pushtuesit dhe veglat e tyre vendase, të cilët u mundën në “sheshin e burrave” dhe Xhakua me shokë dolën fitimtarë si pjesë e Aleancës së Madhe Antifashiste Botërore (Britani, Bashkimi Sovjetik, SH.B.A.), ky “zotëri historian” , nuk është as gjyqtar, as prokuror dhe as hetues i mirëfilltëqë të ngrejë akuzë për dikë si “kriminel lufte”, përderisa asnjë organ ligjor deri më sot nuk ka bërë një klasifikim të tillëtë komandantëve të asaj lufte. Më e pakta, nuk është as historian. Nëse ai, sikurse thotë përmes medias së shkruar, “ka fakte të pa kundërshtueshme të këtyre krimeve”, pse nuk hap gjyq për t’i konfirmuar të tillë gjyqësisht. Nuk e bën se sot për sot, përveç të vërtetës që e di gjithë bota se partizanët shqiptarë bënë luftë të drejtë dhe dokumenteveqë e dëshmojnë këtë gjë, janë ende gjallë përfaqësues të atij brezi, janë gjallë trashëgimtarët e tyre dhe një opinion i gjerë plot respekt për ta, të cilët Agroni dhe Agronët që e pasojnë nuk i mundin dot. Agronët janë më shumë në pozicionin e atij qenit “që leh e s’të kafshon dot” ose të atij që thërret “ha,ha, ujku” kur nuk shihen as gjurmë të tij. Mund tëpresin një kohë tjetër mëoportune, por historia e bërë nuk zhbëhet dot me shpifje e shtrembërime të qëllimshme nga shpirtzinjdhe të shitur që e kanë më lehtë t’u dalin në mbrojtje pushtuesve dhe lakejve të tyre të damkosur nga historia, se sa të jenë krah patriotëve vendas, luftëtarëve idealistë të këtij vendi, të cilët e kanë paguar deri me gjakun e tyre pasjen e një Shqipërie dinjitoze në sy të botës së përparuar. Pastaj, një njeriu të shkolluar si puna e këtij Agronit, të cilit iështë besuar një detyrë që ai e shpërdoron me dashje, nuk i falet të mos e pranojë të paktën si dibran, se a mund të përgojohet qëndresa e burrit të asaj ane “Gjeneralit me shajak” Elez Isufi, kur shumë dekada më parëu përball me pushtuesit serbë kur ata sulmuan Dibrën? A mund të përbaltet qëndresa e lumjanit Ramadan Zaskoci për të njëjtën përballje në Qafën e Kolesjanit në Kukës ? Pushtues si serbët e atëhershëm ishin edhe italianët e gjermanët në Luftën e Dytë Botërore. Pra njëlloj. Nëse atëherë nuk flitej për komunizëm në Shqipëri, pushtuesi nga çfarëdo pikëpamje politike të luftohet,ajo luftë nuk mund të paragjykohet. Thelbësore është shporrja e pushtuesit. Këtë gjë pati parasysh Xhako Merkua dhe të tjerë si ai që nisën dhe e bitisën atë luftë, duke e fituar atë. Nëse Agroni e të tjerë ndjejnë keqardhje pse nuk ishin ballistë ata që dolën fitimtarë, kjo nuk qe për faj të partizanëve qoftë edhe kur disa prej tyre ishin komunistë. Rruga që zgjodhën ballistët e tij, i damkosi ata me njollën e turpit, të bashkëpunëtorit me pushtuesin. Kjo nuk është trill, por fakt. Kuislingët u dënuan edhe ndërkombëtarisht.

Le të mbeten në memorien tonë vargjet mëmëdhedashëse të poetëve të mëdhenj të këtij vendi, Naimit dhe Çajupit: “Luftën që prish njerëzinë/ Nuk do ta doja kurrë/ Në më shkel njeri kufinë/ Do të luftoja si burrë”. Këtë bëri XhakoMerkua dhe të gjithë ata si puna e tij që përfshihen në listën me 265 emra tëquajtur “kriminelë lufte” prej këtij Agronit dhe ca të tjerëve si ai, ku mjaft prej tyre ranë në luftë të vlerësuar deri “Hero i Popullit”,dhe nuk është as njerëzore t’i përdhosësh ata pas vdekjes. Sa për prirjen e Agronëve për t’i baltosur ata, do të mjaftonin vargjet e Çajupit: “Kush më shan Baba Tomorrë/ Sigurisht që s’më vjen mirë/ Mali lartë me dëborë/ Nuk fëlliqet me këllirë”. Hajde pastaj mos i jep të drejtë, poetit Arben Duka kur shkruan” O rigoni i rigonit…”