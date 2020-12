Poeti i vargjeve t’Arta

Për Arben Dukën dhe atë datë të 5 dhjetorit që: “Labovës, në Labovë, i lindi këngëtari”, me shpirt atdhetari, Me “Shpirt diamant i pavdekshëm”, Dhe “Mbret suprem i Lirikës”. I cili “… Që nga qiejt e poezisë, Zbriti ky si murg sfidonjës, Dhe në emër të Lirisë, Mbrojti krahët e Shqiponjës…” Hysni Milloshi, 2003.

Nga Ndoc Logu

Datëlindjet e përvjetorët e poetëve gjithmonë me ngjallin emicione, kujtime, mall, respekt, revoltë, shpresë, por edhe ndjenja faji dhe detyrim, sepse, në të gjithë shoqërinë, shteti, institucionet e tij, nuk bëjmë sa duhet, sa e meritojnë ata. Ne bëjmë ndonjëherë, të kundërtën e gjithçkaje që duhet të bëjmë për poetët. Në të shumtën e rasteve, jo vetëm nuk i vlerësojmë, por edhe nuk i përfillim. I lëmë në harresë. Disa poetë edhe i urrejmë. I kalojmë edhe në poshtërim e sulme, nga ata që duhet të jenë mbështetja e tyre, pra shteti.

Është thënë prej motesh, thuhet edhe sot, do të përsëritet gjithmonë, se, poetët janë si pranvera. Dihet se pranvera është stina më e bukur. Ajo, ripërtërin tërë elementët e jetës. Edhe poetët, ashtu si pranverë, refektojnë mbi tërë elementët e jetës sonë. Kuptohet, me fjalë magjike. Pa fyerje, me kulturë, me shpirtbardhësi. Jo si politikanët që të neveriten kur i dëgjon, ata të cilët janë kalimtarë.

Poetët janë edhe si tërmetet. Tërmetet ndodhin kur toka ndien “dhimbjet” e veta. Poetët shpërthejnë kur atdheu dhe populli i tij kanë dhimbje. Kur ndiejnë dhimbje e tronditje deri në kufijtë e mbijetesës. Atëherë poeti, kuptohet poeti atdhetar, bëhet pjesë e luftës dhe e qëndresës së popullit të vet. Bëhet emancipuesi shpirtëror e shoqëror i atij populli nga ku ka lindur. Në këto raste, poetët shpërthejnë pavarësisht se cilin e cilët ka përpara, pa pyetur se: çfarë mund të ndodhte me jetën e tij. Këta, poetë, janë militantët më të mëdhenj në frontin e luftës përtejshme, për ta bërë dominuese për të gjithë të drejtën, të vërtetën, të mirën, të bukurën, lumturinë dhe mirëqenien. Ky është misioni më fisnik se i çdo predikuesi. Predikuesi, predikon me dogma e për dogmat. Poeti ndryshe nga predikuesi dogmatik, e sheh jetën ndryshe. Ai, poeti, vëzhgon konstaton, akumulon dhe më pas shpërthen me tërë forcën e shpirtit. Së pari për lirinë, e cila, në përgjithësi kurrë nuk ka qenë e shëndetshme dhe e plotë. Vargjet e dala nga shpirti, ose “nga gjaku i shpirtit”- siç thoshte poeti Hysni Milloshi tek poena “Atdheu”, himnizojnë jetën, dashurinë, lumturinë, vlerat e jetës e të njeriut, sfidat e saj, çmimin e vlerave që burojnë nga jeta dhe liria.

Vargjet e mësipërme, këto mendime risolla në kujtesë, këto ndjesi pata për atë 5 dhjetor kur Labovës, në Labovë, i kishte lindur një djalë, një këngëtar, një poet atdhetar që më pas:

“Me një penë prej argjendi,

Krejt i etur mbi fletore,

Ky lugat i këtij vendi,

Piu gurrat popullore…” do të shkruante, shoku i Arbenit, Hysni Milloshi, në përvjetorin e 50-të të datëlindjes së tij.

Por, ndryshe nga ne frymorët e tjerë, poetët kanë vetëm një datë për t’i uruar e kujtuar, vetëm ditëlindjen. Poetët atdhetarë, poetët e shpirtit dhe të jetës së popullit, poetët që e modelojnë vargun për jetën dhe lirinë, për të mirën e të bukurën, si me dashurinë e nënës për fëmijën, me pastërtinë e lotit të syrit, me forcën ndriçuese si të diellit, në rastin tonë, si Arben Duka, ashtu si paraardhësit e vet Naimi, Migjeni, Agolli, Hysni Milloshi, nuk kanë vdekje. Këta kanë vetëm datëlindje. Vdekja e poetëve është vetëm harresa. Harresa, ndryshe, braktisja nga ana e lexuesit, është vdekja më e rëndë për poetët. Por kjo nuk ndodh me ata që thamë më lart. Pesëshja e poetëve të mësipërm janë simbolet më indentifikuese e përfaqësuese të kombit shqiptar, ashtu siç janë: Pushkini, Lermontovi dhe Esenini për Rusinë, Gëtja dhe Hajneja për Gjermaninë, siç është Dantja dhe Françesko Petrarka për Italinë, N. Hikmet për Turqinë, siç është M. Glezos për Greqinë, siç është Shandor Petëfi për Hungarinë, siç është Robert Bernes për Skocinë, siç janë Li Bo dhe Du Fu për Kinën dhe qindra të tjerë që kanë mbetur vlera dhe simbole të vendeve të veta, por edhe të popujve të mbarë botës.

Nuk harrohen, nuk vdesin, nuk vjetërohen kurrë qindra e mijëra krijime me himne, balada, lirika, rapsodi, këngë, kushtrime, elegji që iu a kanë kushtuar atdheut, popullit, luftës, lirisë, heronjve, dëshmorëve, jetës, progresit, historisë dhe sakrificave ndër shekuj mbijetesa dhe çdo vlerë të kombit shqiptar, që kanë dalë nga shpirti, nga gjaku i shpirtit të Arben Dukës.

Ata që e kanë ndjekur me vëmendje krijimtarinë poetike të tij, të krijohet përshtypja, veçanërisht në 30 vitet e fundit, se, poeti, ka marrë mbi vete tërë atdheun e hallet e tij, duke i kthyer të tëra në vlera atdhetare të popullit e jetës së njerëzve por edhe të shpresave, derteve, të vuajtjeve, tragjedive, në vargje brilante, të jashtëzakonshme. Janë me mijëra vargje në çdo muaj, qindmijsha në çdo vite që burojnë nga shpirti i tij i bardhë, si një ujvarë, në disa gjini, duke u shfaqur si një fenomen jo vetëm këtu në Shqipëri, por edhe në botë, në dy a tre shekujt e fundit, duke u shfaqur, siç e kanë vlerësuar studiuesit e tij si një farëmbjellës lirikash, baladash, lirikash politike, epigramesh, rubairash, këngësh të paharrueshme, të pavdekshme, të papërsëritshme nga askush deri tani.

Në gushtin e vitit 2019, në gazetën “Dita” (20, 21 e 22), në shkrimin me titull “Kokë Art”, jam përpjekur të bëj një bilanc të përafërt lidhur me krijimtarinë e Arben Dukës, por është e vështirë, deri e pamundur, do të thosha.

-Janë 50 libra të botuara.

-Do të bëheshin edhe 50 të tjera që janë pa botuar dhe të shpërndara në gazeta, revista, tekste këngësh, në TV e radio.

-Atëherë numëroja mbi 2 mijë lirika.

-Janë të evidentuara mbi 3 mijë tekste këngësh.

-Të gjitha të marra së bashku e kalojnë 1.250 mijë vargje poetike. Kjo është një përafërsi, se rreth një vit e gjysmë më pas, deri në këtë dhjetor, këto shifra janë rritur në disa mijëra të tjera. Ky është një fenomen i panjohur deri më sot. Por, është edhe e vështirë se përsëritet edhe për kohë të gjata, në të ardhmen. Me këtë krijimtari të begatë, i paparë dhe as i papërsëritshëm nga askush nga krijuesit shqiptarë e të huaj, Arben Duka, është kthyer si në kohët e qeta edhe në krizat e rënda, në simbol vlerash, mishërim i shpirtit të popullit dhe i atdheut të vet, i plagëve, i aspiratave të tij. Ai është mishërim më identifikues e mishërues edhe i vlerave të jetës njerëzore. Studjuesit e fenomenit Arben Duka që prej vitesh e kanë vendosur jo më në fronin e princit të lirikës, por në fronin e Mbretit të saj. Ai, poeti, Arben Duka, është përkufizuar kështu: “… Larmimi motivesh, disiplinë poetike, unitet forme e përmbajtjeje, harmoni ngjyrash e ritmesh, pikëllim zemrash, shkëlqim diamantesh, vezullim ëndërrash, revoltë e shpërthim kryengritës, kryqëzim tiranësh e mafiozësh, bubullim rrufesh, muzikë valësh, elegji fantastike për nënën e tij të dashur Leno, plagë që kullonin dhimbje, trëndafila të kuq shpresë…” mbushin tërë krijimtarinë e poetit Arben Duka. Sot, kur kujtoj atë 5 dhjetor të datëlindjes së tij, atë bilanc të përafërt që ka kapërcyer çdo hamendësi të derisotëm, rrethin e çështjeve që rrok krijimtaria poetike, larmitë e formës dhe përmbajtjes, më vjen të bërtas deri në kupën e qiellit: përse ky qëndrim i ftohtë, mospërfillës, madje edhe nëpërkëmbës ndaj këtij fenomeni poetik, ndaj këtij poeti atdhetar, ndaj këtij atdhetari të florinjtë që besimin, shpresën, dashurinë, krijimtarinë dhe vetë jetën, ia ka kushtuar atdheut dhe popullit të vet. Ai sikur ka lindur dhe jeton vetëm për të krijuar mrekullin poetike për jetën, njeriun, atdheun.

Kur lexoj, kur kujtoj, kur dua të them ndonjë gjë modeste për Kokë Artin Arben Duka, kërkoj e rikërkoj nëpër libra, në botime e gazeta, në vite a dekada, në 50 vjeçar a shekuj, nga krijuesit tanë apo të huaj se: ku mund të gjendet, a cili mund të ishte modeli i Kokë Artit shqiptar. Por është e pamundur. Poeti ynë ka kapërcyer çdo kufi. Ka arritur në nivelet më të larta të imagjinatës, jo më te lexuesit, por edhe të çdo krijuesi. Aq vargje sa ka krijuar Arben Duka, nuk besoj se i kanë arritur disa poetë, të marrë së bashku, që u është dhënë çmimi “Nobel’. Ai është i vetmi poet shqiptar po e po, por edhe kudo, që në moshën më të mirë të krijimtarisë, ka arritur gjithçka. Ka arritur në majat më të larta. Ai është ngjitur triumfalisht në fronin e Mbretit të Lirikës. Është vështirë që ta gjesh individin a kohën që mund ta zbres Arben Dukën nga ai piedestal i florinjtë dhe i merituar, që e kanë zënë falë krijimtarisë së madhe tej çdo hamendësie, nivelin e lartë dhe larminë e formave që vetëm ai ka mundur t’i realizojë.

Arben Duka, është i vetmi krijues që nuk ka për t’i mbetur ndonjë peng prapa, sikur që tani të vendos penën e artit në sarafogun e argjentë, e të mos shkruajë më. Kur lexon pafundësinë poetike të tij, të krijohet përshtypja se, ai, s’ka lënë gjë pa thënë. Sikur i ka thënë të gjitha e për gjithçka që i rrok shpirti dhe jeta e njeriut. Por, Arbeni, nuk e pranon këtë broçkullën time. Ai është në kulmin e krijimtarisë, të moshës dhe të pjekurisë. Më e saktë do të ishte, në nivelet më të larta artistike. Ai shkruan pandërprerje, ditën e natën, sikur edhe në fillimet e rrugës krijuese. Arben Duka ka thënë shumë, gjithçka. Por, akoma s’i paska thënë të gjitha. Si duket, vatrat e kores së trurit të tij funksionojnë si një reaksion kimik zinxhir që nuk lodhen dhe as nuk mplaken kurrë.

Poeti shqiptar, Arben Duka, mendoj unë, është i vetmi poet a shkrimtar që s’do të ketë përse as ta shkruaj, as ta kujtojnë vargun trishtues të Migjenit “…thellë në veten time flejnë këngët e pakëndueme”. Të dymijat e kush e di sa qindra lirike të tjera, kush e di sa milionë vargje, janë mrekullia më e madhe dhe e papërsëritshme deri tani e fjalëformimit poetik të Arben Dukës. Ky nuk ka për ta brejtur fare meraku dyshues si Migjenin: “… Në rrofsha edhe pak, vepra eme kospektivisht do të kryhet…” . Të 50 librat e botuara, po aq që janë, për t’u botuar, krijimtaria e përditshme si një makinë vargjesh, nuk lënë vend as kohë për dialemet hamletianë tek Arben Duka, për të jetuar apo jo, për të shkruar apo jo, për të realizuar këtë apo atë synim. Jo, këto s’kanë vend tek ky emër. Tek Arben Duke ka jetë, krijimtari, pavdekësi. Pena e tij vetëm shkruan e shkruan, nuk lodhet as nuk ndalon kurrë.

Poezia e Arben Dukës, u shfaq si aromë e polen lulesh shumëngjyrëshe që mbijnë nga toka jonë, e mbrujtur me gjak, lotë e djersë, për t’u kthyer majltë për ushqimin e shpirtit, në melhem për mjekimin e plagëve të trupit e të shpirtit shkaktuar nga luftrat e gjata nëpër shekuj robërie, e më pas për të mbetur vlerë e pazëvendësueshme në kulturën tonë kombëtare. Poeti, e filloi jetën në atë 5 dhjetor të acartë, por në kohën, vitet dhe dekadat më të vrullshme të historisë së Shqipërisë. Aq shumë u shkri shpirti i njomë i poetit në jetën e atdheut, aq shumë u rrit atdheu bashkë me poetin, sa të krijohet përshtypja se: Atdheu e poeti janë rritur në trupin e njëri-tjetrit. Kjo mund të duket si metaforë, por krijimtaria poetike e tij, për këtë flet. Askush më bukur se Arban Duka, ish-oficer dhe pasardhës i luftëtarëve të lavdishëm të LANÇ-it, nuk i ka kënduar më bukur se tre përbërësve të atdheut tonë: Atdheut të flornjtë- tokës, Atdheut blu- detit, Atdheut kaltër- qiellit, në tri kohët, në tri vlerat e tij, lirisë, sovranitetit dhe më pas progresit shoqëror dhe jetës me dinjitet.

Kush e ka studiuar me vëmendje krijimtarinë e poetëve, nuk ka se të mos i tërheqi vëmendjen një libër, një poezi, një strofë, një varg a figurë, ndërtimi, simboli, metafora, domethënia, mesazhi, kushtrimi, pas së cilës gjendet shpirti i poetit. Ndërsa shumë poetë veçohen, indentifikohen dhe përcaktohen me diçka a për shumcka, Arben Duka i ka sfiduar tërë brezat, tërë kohët dhe me të tëra format, a stilet poetike, siç themi nga ndonjëherë. Ai, si lirik, i ka sfiduar të gjithë, edhe si nivel artistik, edhe si tematikë, por edhe si masë krijimtarie. Në përvjetorin tjetër me siguri do të ketë arritur në 1.5 milionë vargje, çka përbën një rekord më vete, i paarritur askund e nga asnjë deri tani. Ajo çka është interesant dhe e rendësishme është fakti se me gjithë masën e madhe të krijimtarisë nivel i lartë nuk bie kurrë. Pena e Arben Dukës, nuk ndodh që të nxjerrë nga dora produkte, siç thuhet në teknikë, me cilësi e nivele të ndryshme e për t’i klasifikuar në grupe a kategori. Jo, kjo nuk ndodh me fenomenin Duka. Ai, sikur ka rrëmbyer tërë tingujt dhe meloditë e muzave, e më pas, në kokën e artë i end si tezgjahu basmën e Flamurit, të cilat, vargjet do të na i dhurojnë ne, tërë brezave, në betejat e jetës. Tre janë poetët shqiptarë në 100 vjetët e fundit, që kurse u shkrue fjala shqipe, të këtij niveli, që nuk mund të jenë më poshtë se, e mrekullueshmja. Dhe këto janë Migjeni, Hysni Milloshi dhe Kokë Arti Arben Duka. Por poeti Arben Duka, falë moshës, rrethanave, talentit të epërm dhe arritjeve të derisotme, do të ngjitet akoma më lart, duke sfiduar tërë brezat dhe kohët e shkuara, e nga lartësitë e piedestalit art, do t’i shikojnë e t’i “përshëndes” si shqiponja zvarranikët në llucë, “divizionet” e krijuesve, shumë nga të cilët enden e përgjërohen deri në poshtërim, ndaj pushtetit të horrave për një qoshe të ngrohtë, për një privilegj a pasuri, në këmbim të shërbimit me penën anemike që as nuk ngroh, as nuk ftoh njeri. E si për ironi të kohës, që të dy palët ndjehen të kënaqur. Poeti i vargjeve të arta, Arben Duka, me të drejtë, në këtë 50 vjetor krijimtarie shikon:

Majën ku është ngjitur,

Atë majë që e ka pritur gjithë jetën,

Dhe s’ka pse të jetë aspak i habitur,

Pse atje është krejt i vetëm…

Ndërsa këta të tjerët, poshtë, gjithmonë të pangopur, kënaqen me “xhepat plot e barkun kodër” siç thoshte Fishta, tamam si tek derri i Sokratit. E Sokratit sotik e madhështor.

Duke shprehur disaherë, konsideratën e lartë në ndonjë shkrim modest për këtë poet jo të zakonshëm, nuk ka se si të mos shpreh edhe mosdakordësinë që lidhet me krijimtarinë poetike të Arben Dukës. Sipas asaj që di unë, në rreth 50 vjet krijimtari, për poetin në fjalë, janë shkruar mbi njëmijë shkrime. Kjo është diçka e mrekullueshme por jo gjithçka. Tani që krijimtaria poetike e tij ka arritur në këto përmasa madhësie kaq të lartë, i cili vazhdon të na mrekullojë e çuditë akoma, mendoj se ka ardhur koha që institucionet përkatëse të artit e të kulturës së këtij vendi, të merren seriozisht me krijimtarinë e këtij poeti që na ka dhënë tërë këtë thasar të florinjtë. Unë mendoj se ka ardhur koha, ose është pikërisht koha e përshtatshme që të gjendet njeriu i duhur, koha dhe fondi që e giithë krijimtaria e këtij poeti të jashtëzakonshëm të mblidhet, të sistemohet, të grupohet a klasifikohet sipas profileve a gjinive, ku më pas, shteti, megjithë vështirësitë që dihen, i ka tërë mundësitë t’i botojnë në një korpus të plotë. Kjo bëhet e ngutshme edhe për gjendjen shëndetësore jo të mirë të poetit dhe shpenzimet e mëdha që i duhen për ta përballuar mjekimin e detyrueshëm, shumë të kushtueshëm dhe të përditshëm. Unë e kuptoj se kjo është një punë e madhe e një specialisti të fushës. Të hysh në masën e pafundme të krijimtarisë së Arben Dukës, është sikur të hysh në pyjet e Amazonës. Por, kjo nuk është e pamundur. Disa kohë më parë, kam lexuar në një gazetë se makina e një kryeministri shqiptar, kishte kushtuar 740 milionë lekë! Po sikur të ecte kryeministri me një makinë prej 640 milionëshe, çfarë do të ndodhte? Kusuri t’i vihej në dispozicion kësaj krijimtarie? Do t’i bëhej një shërbim mjaft i dobishëm kulturës kombëtare.

Lidhur me vlerësimin dhe trajtimin e disa individëve krijues, në Shqipëri, qeveritë dhe institucionet përkatëse, kanë kundvështrime e trajtime të ndryshme e përzgjedhëse. Kuptohet, kjo nuk është e drejtë, por është e vërtetë. Që këtej kuptohen lehtë se edhe shumçka e jetës së poetëve, veçanërisht e atyre atdhetarë, përcaktohen nga rendi ekonomiko- shoqëror dhe qeveritë përkatëse. Poetët këtu gjykohen nga shërbimi që i bëjnë shtetit, apo kundërshtimi që i bëjnë padrejtësive që kryejnë. Që këtej përcaktohen privilegjet, edhe nëse s’ka talent, dhe kusuret për të talentuarit dhe krenarët. Po të ishte sjellja e qeveritarëve dhe e sektorëve përkatës, e individëve me pushtet sa gjysma e ndjeshmërisë së poetëve ardhetarë dhe e krijimtarisë së tyre, poetët atdhetarë do të afirmoheshin më shpejt, më gjerë dhe më dinjiteshëm në opinionin e vendit të vet e atë të huaj. Disa poetë, shkrimtarë, aktorë e të tjerë të talentuar në Shqipëri i shoqërojnë dy fate, ose një fat dhe një fatkeqësi. Fati është talenti, krijimtaria e madhe, e bukur, atdhetare. Fatkeqësia është se ata kanë lindur, formuar dhe krijuar si poetë, paradoksalisht, siç thonë këta, para kohe, apo në kohë të pa përshtatshme. Kjo nuk qëndron sepse puna e krijimtaria për atdheun s’ka moshë as kohë. Paradoksi është se kanë ardhur njerëz të pa përshtatshëm në krye të punëve që nuk dinë se çfarë është krijimtaria as arti. Apo akoma më keq, nëse nuk ju intereson fare arti as kultura atdhetare, madje asnjë lloj krijimtarie, qoftë atdhetare, qoftë edhe e realizuar, dhe e shkruar, sikur edhe me gjakun e popullit. Kjo e fundit do të ishte fatale. Por edhe pse e tillë, tashmë, kjo ka ndodhur në Shqipëri, në 30 vjetët e fundit. Fakti i gjallë akuzues, janë nëpërkëmbja dhe trajtimi çnjerëzor që ju ka bërë dy poetëve atdhetarë; Hysni Milloshit dhe Arben Dukës.

Përveç tërë vlerave të historisë së kombit tonë, deri në mrekulli, ne shqiptarët, kemi shënuar edhe rekorde skandalesh. Në kohë të ndryshme, në pika e kthesa historike, të jesh atdhetar, të luftosh e të sakrifikosh për vendin e popullin tënd, shpesh herë ka qenë herezi, e rrezikshme. Është paguar edhe me jetën. Kuptohet ata që nuk donin lirinë e popullit, ata që nuk donin sovranitetin e vendit, nuk do të donin as luftëtarët e këtyre çështjeve. Nuk do të donin as gjuhën, as fjalën shqipe. Nuk do të donin as poezinë, e jo më krijuesit e saj: poetët. As më pak poetët atdhetarë, që reshtoheshin në ballë të barrikadave popullore që aspironin lirinë, që luftonin për të qënë zot i fatit dhe jetës së vet, në tokën e vet. Prandaj edhe gjuha dhe fjala e shkruar ka pasur heronjtë e saj dhe jo pak krijues, ashtu si plejada më e ndritur e politikanëve, qeveritarëve, prijësve, gjeneralëve popullorë, e kanë paguar me pasoja të rënda krijimtarinë atdhetare. Në rendin ku jemi sot e 30 vjet, ashtu si para vitit 1944, nuk është e lehtë të jesh poet atdhetar. Është një segment i dilemës së madhe hamletiane: të shkruash të vërtetat e jetës, të popullit a vendit tënd, apo të përpiqesh për të retushuar fasadën e zezë e të përgjakur të kapitalizmit? Kjo ndodh se rendi ku jemi, nuk ka Atdhe. Atdhe ka paranë. Ai, nuk ka as popull. Ka proletarë për t’u shfrytëzuar punën e tyre. Por, ka edhe po nuk i pati, i gjen, lakejtë e vet pseudokalemxhinjtë për t’i përdorur si fasada, në përligjejnë e himinizuar edhe në art e kulturë ideologjinë alla Dalles. Poeti ynë labovit që ka datëlindjen në këtë 5 dhjetor, nuk është i tillë. Arben Duka ka lindur:

“… Të gjëmoj si deti,

Si zog i stuhive,

T’u ndez dinamitin,

Gjithë padrejtësive…