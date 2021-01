Poeti për aktorin dhe artin: “… Salut Timo Flloko! Princ i Skenës…”

Nga NDOC LOGU

-Shënime dhe komente për poemën e Hysni Milloshit: “Bisedë poetike me aktorin e madh Timo Flloko” dhe për teatrin e teatralet që na kthyen artin në kolerë.-

Salut Timo Flloko! Besoj shumë,

Thellë shpirtit tënd- stuhi e furtunë,

Ka mbetur si floriri në burmë,

Pak Çerçiz, pak Vasil, pak Kajon…

Koha e çmendur apo njerëzit e çmendur të kohës që na indentifikojnë me njerëz të çmendur, të një kohë çmendurish, në tëra fushat e sektorët, përfshi edhe artin; nuk e penguan poetin Hysni Milloshi, për të qenë mjaft i vërtetë në poemën “Bisedë poetike me aktorin e madh Timo Fllloko”.

Edhe pse poema ka 13 vjet që është botuar, unë nuk e di në se, e ka lexuar poemën në fjalë aktori i madh Timo Flloko. Në se po, besoj, se do të jetë mrekulluar. Në se jo, është në nderin e tij, për ta lexuar e reaguar për këtë mrekulli poetike, ku personazh kryesor, është ai, vetë Timo Flloko. Ndërsa për këtë nuk di ta shpjegoj ekzakt, diçka tjetër, e them me kompetencë. Poezia e Hysni Milloshit, “Bisedë poetike me aktorin Timo Flloko” është njëra nga veprat më të arrira e ndonjë krijuesi që është shkruar ndonjëherë, për një aktor, kuptohet në vargje. Janë shkruar vepra në prozë, monografi, apo vepra tërësisht artistike, për aktor e poet, për shkrimtar, shkencëtar e heronj. Por poetike si kjo jo, kushtuar Timo Fllokos, janë të rralla. Por as kjo nuk është e para dhe vetmja për Hysni Milloshin.

Në vitin 2003, Hysni Milloshi, ka shkruar një poemë tjetër, të jashtëzakonshme, për një poet po të jashtëzakonshëm, për Arben Dukën. Poema titullohej “Rrebeli i Labovës” dhe ndodhet e botuar tek vepra e Hysniut “Atdheu” dhe ka mbi 1000 vargje, një vepër me të vërtetë dinjitoze. Për Arben Dukën kanë shkruar shumë. Ndoshta mbi 1000 shkrime mund të jenë botuar për lirikun dhe poetin e halleve të mëdha të popullit e vendit të vet. Edhe autori i këtyre rradhëve, ka shkruar diçka modeste për të. Edhe poemën “Rrebli i Labovës” e kam zënë diku me lapsin tim. Por jo sa e meriton poeti që i kushtohet poema dhe autori i poemës. Poema “Rrebli i Labovës” është njëra nga 40 poemat më të bukura që ka shkruar Hysni Milloshi. Ajo që mbetet evidente dhe e pa realizuar si duhet është fakti se “ Ndaj Hysni Milloshit dhe Arben Dukës, të gjithë, papërjashtim, ju jemi borxhli, Dhe borxhli do t’u mbetemi. Brezat e ardhshëm do të dinë t’i vlerësojnë me lart se ne, bashkëkohësit, si : Naimin, Migjenin, Agollin, Qosen etj. Por le të kthehemi tek biseda poetike e poetit me aktorin, e që lidhet me artin skenik. Për jetën, veprën, veprimtarinë e individëve, janë shkruar vepra të mrekullueshme, si për: Aleksandër Moisiun, për tre të mëdhenjtë: Migjenin, R. Qosen, D. Agollin. Janë shkruar për Naim Frashërin e Bekim Femiun,, për këngëtar, shkrimtar, poet e artistë. Por poema e Hysni Milloshit për të cilën po flasim, është e një natyre tjetër për nga tematika, rrethi i çështjeve që prëfshihen në të, për nivelin e lartë të realizimit, për shqetësimin, për artin dhe fatin e tij në këto kohë çmëndurishë dhe të çmëndurish.

Kam dëgjuar se, në rrjetet sociale, të cilave, unë, nuk ju besoj, se: Timo Flloko i paska kërkuar falje popullit për rolet që ka luajtur para vitit 1990. Unë nuk e besoj se e ka bërë këtë. Në se po, atëhere, kjo është njera nga turpet më të mëdha që mund të ketë ndodhur me një aktor shqiptar. Timo Flloko ka luajtur jo pak role. Madje edhe role me peshë, role heronjsh kryesor që ju ka kushtuar filmi. Por, në se ai, nuk do të luante Çerçiz Topullin, Mato Grudën tek “Njeriu me top”, Luan Sinën tek “Lulëkuqet mbi mure”, tek “Balada e Kurbinit” e tjerë, nuk do ta njihnin Timo Fllokon as fëmijët e “Sokakut të marrëve” në Gjirokastër, e jo më të mbaje mend nga brezat e tërë shqiptarëve të mirë. Ndërsa jehona e roleve të tij, madhështia dhe mjeshtëria aktoriale, edhe zeri kumbues veçanërisht kur reciton poezinë e Nolit, tek “Lulëkuqet mbi mure”, do të jenë ngjitur e bashkuar me retë mbi majat e Rugovës, Majën e Zezë dhe atë të Tabojës që rrethjojnë qytetin e Pejës ku ka lindur aktori. Më kanë treguar në Drenicë se, nga filmi, nga roli që ka luajtur Timo Flloko, dhe nga historia e Çerçiz Topullit, Adem Jasharit, kishte mbetur i mrekulluar, nga i cili ishte frymëzuar për luftën dhe lirinë e Kosovës. Adem Jashari, kishte mjaft heronj në Kosovë e më gjerë për t’i pasur idhull frymëzimi. Por si duket, mjeshtëria aktoriale e Timos, e bëri Ademin të jepej plotësisht pas kësaj figure legjendare, të cilin Timo Flloko, e kishte risjellë në jetë. Aq i denjë është roli i Çerçizit për Timon, sa, të krijohet përshtypja se: Çerçizi “priti” gjatë për t’u përjetësuar në art, deri sa u bë aktor Timo Flloko, të na ringjallë Çerçizin. Sa i pavdekshëm do të mbetej Adem Jashari, sa i paharruar do të mbetej aktori Timo Flloko, nëse ndonjë ditë, nëse në ndonjë film, do të luante rolin e Adem Jasharit, siç ka luajtur Çerçiz Topullin. Nëse Adem Jashari, ashtu si Çerçiz Topulli, do të përjetësohej në mjeshtërinë e magjishme aktoriale të Timo Fllokos, atëhere do të kishim dy heronj legjendarë në shpirtin e një hero filmash. Do të kishim “dy” Çerçiz, “dy “ Adem, që të katër në shpirtin e Timo Fllokos, dhe një të pestë: Timon real.

A mos do të mbetet kjo dëshira ime, si endrra e Ademit për lirinë që nuk e pa vetë me sy? Apo do të mbetet e pa realizuar si ëndrra e Bekim Femiut, për të luajtur rolin e Gj.K.Skënderbeut, në një film? Nuk e di s’çdo të thoshte akori i madh Timi Flloko.

Me dhjetra raste, kam parë njerëz të çdo moshe, në kinema dhe shtëpia, që duke parë Timon tek “Lulëkuqet mbi mure” qanin me lot. Veçanërisht kur recitonte poezën e Nolit. Dhe kjo ka ndodhur vetëm atëherë kur: dramat, plagët, lufta dhe historia e popullit tënd përjetësohet në art, e kur ky art interpretohet me mjeshtërinë e një aktori të madh si Timo Flloko. A mohohen këto role? Unë nuk e besoj.

Edhe diçka tjetër. Kanë kaluar dekada, ndoshta më shumë se një gjysmë shekulli, që kurse Timo Flloko, ka luajtur edhe “Militantin”, kushtuar edhe ky një heroi të popullit, Vasil Shantos. Por edhe tek “Rrethimi i vogël” në rolin e një kryetari të K.Ekzekutiv të një rrethi. Po bëhen gati 50 vjet, ndoshta edhe më shumë, që kurse Timo, ka luajtur këto role, edhe 30 vjet nga kthesa e marrëzive të çmendura, ku disa aktor u ekzaltuan deri në ekstaz dekadente, e megjithëçka, është shkruar e realizuar në artin skenik, figura të tilla frymëzuese dhe të përkushtuar për t’i shërbyer lirisë së Shqipërisë, si Militanti i Timos, nuk na ka dhënë akoma njeri. Por as administrata e shtetit, në politikë a institucione të shtetit, në asnjë nivel që nga më i vogli deri tek kryeministri, nuk na ka dalë jo një si Agroni i Timos, por as i ngjashëm me të. Vetëm këto raste mjaftojnë për të treguar se ç’ishte ajo koha e cila rriti e formoj të tilla figura e personalitete, të mishëruara aq bukur nga Timo Flloko, në një art të pavdekshëm.

Duke thënë këto pak fjalë për aktorin e madh Timo Flloko, në këto shënime modeste për teatrin dhe teatralet që na kthyen artin në kolera alla Dallas, nuk mund të anashkaloj pa e kujtuar një bisedë poetike të shokut tim Hysni Milloshi, me aktorin që u bë artist pikërisht prej këtyre roleve. Biseda poetike e Hysniut me aktorin e madh, është shkruar në vitin 2007 dhe ka rreth 1700 vargje, një vepër më vete, realisht edhe e madhe. Ajo ndodhet e botuar në veprën e Hysniut “Atdheu” nga faqja 240 deri në 408, rreth 170 faqe, pothuajse një libër më vete. Poeti i drejtohet kështu aktorit të madh Timo Flloko.

Salut Timo Flloko! Mundet vallë,

T’ju ftoj në bisedë poetike,

Serish të shfaqen me kumbim të bardhë,

Shpërthimet e tua kozmike?

Mundet vallë të flasim pa frikë,

Nën syrin e diellit të flakët,

Që shpirtin e ndez këtë ditë,

Si aktor i madh Naim Frashër?

Më pas, poeti, i thotë aktorit, se, edhe unë si ti e dashuroj artin, më dhimbset, është vlerë atdhetare dhe meritë e njerëzve të talentuar. Por, edhe se, unë poeti, nuk trembem kurrë për të ecur kundër rrymës, kundër të keqes- thotë poeti:

Dashuroj një manushqe mali,

Një plis të shenjtë dheu në Kaninë,

Muzikën e Valbonës që rrjedh zallit,

Ç‘do gjë fisnike që fisnikëron njerinë,

Thjeshtë sepse unë dashuroj,

Gjer në fundin tim të frymës,

Pa llogori borgjezi shpejt guxoj.

Të dalë dhe i vetëm kundër rrymës… dhe për t’i treguar në se ka nga ata aktorë që kanë bërë kthesën e turpshme, poeti, ju tregon kredon e vet.

Jam një poet i drejtpërdrejtë,

Që mespërmes i bie detit,

Në trupin tim rrjedhin lumenjtë,

E mëngjeseve të planetit…

Dhe si plotësim i kësaj, i pavarësisë së mendimit si poet e krijues, poeti na thotë, sikur do të konfimojnë përsëri kredon e mësipërme:

Se kush e ka pronë një anije,

Të lundrojnë me timonin e tij,

Unë, përshembull lundëroj në stuhi…

Në bisedën poetike me aktorin, na tregon se, pas vitit 1990, rrugët e Shqipërisë, janë kthyer si në kohën e Migjenit, i drejtohet:

Po nis për Ty një baladë,

A ndoshta vetëm dy fjalë,

Ja, rrugët plot lypsarë,

Me duart që u dridhen të shtrira,

Fatlumet e “Çekut të bardhë“…

Nuk e di e kuptojnë aktorët e teatrit të sotëm? Mendoj se po! Kjo që konstaton poeti, është një realitet që po vazhdon dhe pas 30 vjetësh. Por, kjo nuk ka ndodhur për faj ose për gabime të artit, me qartë të krijuesve. Rrugët me lypës mbushen atëherë kur politika dhe qeveria sillen si këta tanët pas vitit 1990. Ndoshta, kështu, edhe arti, kthehet në art pa vlerë, në shërbim të së njëjtës ideologji. Ndryshe nuk do të ishte i vërtetë konstatimi i poetit:

Ndërsa Lulëkuqet poshtë muresh,

Për të fituar dy e tri qindarka,

Enden edhe enden shitësa rrugësh,

Të pashpresë deri sa vjen darka,

Enden edhe enden fytyrë verdhë,

Xhamat e makinës duke fshirë,

Që t’ju hedhin bosat milionerë,

Një monedhë, të qeshën në fetyre…

Siç shihet, poema e Hysni Milloshit “Biseda poetike me aktorin e madh Timo Flloko”, është një ligjërim i jashtëzakonshëm poetik, gjoja me aktorin. Por, krahas të tjerave, ai, është edhe një paraqitje me revoltë dhe realizëm, i gjendjes në jetën e shtresave të papërfillshme nga ky vend, siç janë lypsit. Është edhe shqetësim për artin, por edhe vlerësim për artin dhe aktorët dhe të tjerë. Nga ana tjetër për realizimet e asaj kohe të papërsëritshme. Këtë e di mirë aktori i ftuar në bisedën poetike, por edhe tërë të tjerët. Poeti nuk harron, që në këtë ligjërim poetik, të shpreh vlerësimin maksimal, dhe të merituar për aktorët. Nga ana tjetër edhe dhimbjen për tërë atë plejadë artistësh që janë larguar nga jeta si: Naim Frashëri, Kadri Roshi, Sulejman Pitarka, Zef Jubani dhe jo pak të tjerë. Ai, poeti, shpreh dhimbjen për aktorët kështu:

Iku Kadri Roshi, Pitarka po ashtu,

Ikën, ikën, ikën o ç’mandate!

Valbona e Tropojës qan si zanat,

Si arkivol lëkundet Mali i Thatë,

Të gjithë ne, që njerëz qemë,

E ndiem kambanën e madatës,

Ditët zverdhur prej veremit,

Veshën këmishën e natës…

Dhe diku me poshtë poeti vijon:

……………………………………

Iku pema, u nda nga gjethet.

Në horizont, fryn e çfryn tufani,

Yjet rri vështroj në qiej të lartë…

Poeti, Hysni Milloshi, duket se, është shumë i ndjeshëm ndaj roleve që ka luajtur Timo Flloko. Apo të vetë jetës së heroit që luan aktori. Ndoshta i të dyve, ndryshe nuk do të shkruhej kjo poemë e mrekullueshme. Kjo shprehet, ndër të tjera, ku poeti, shpeshherë i drejtohet aktorit, me emrin e heroit që ka luajtur:

Salut Timo Flloko! Princ i skenës,

Si poet-heratik i shpallur

Prej kishave Blu, kishave Rozë,

E heq kapelen time të kaltër,

Mes turmës së dendur si shkozë.

Heq kapelen e pa ndrojtje aspak,

Me zemër, pa dhimbje kurrizi,

Ju them në drejtqëndrim ushtarak:

Si jeni komandant Çerçizi?

Unë, duke qenë shok i poetit për disa dekada, kam pasur edhe fatin ta ndjek edhe realizimin e krijimtarisë së tij. Peoma, për të cilën po shkruaj këto radhë modeste, për aktorin Timo Flloko, i parë nga këndvështrimi i poemës, rrok problemet e artit, dhe ato sociale të 15 vjetëve pas kthesës 1990-tës, dhe pesë vjet para se të ndërronte jetë poeti. Atëherë, kur edhe fytyra e artit dhe e disa aktorëve kishte marrë plotësisht ngjyrën mavi, të spërkatur me njolla të kuqe gjaku dhe baltë të zezë nga të partisë blu, ç’ka nënkuptonte vetëm vdekje dhe harresë të historisë së vërtetë, dhe të vetë artit të popullit. Dhe kjo filloi të bëhet realitet duke i dhënë artit fytyrën që ka sot e prej 30 vjetësh. Këtë, poeti, e kishte ndjerë e paralajmëruar me shqetësim që tek poema “Atdheu” në vitin 1989, atëherë kur “kazani” antiart ishte akoma në vlim në kokën e shthurur të antishqiptarëve. Por, poeti, e kishte ndjerë shumë vite më parë, se, ata, që do të bëheshin rrënuesit e vlerave tona, shumë më para se biseda poetike me aktorin. Unë nuk di a ka njeri në këtë vend që t’i ketë mbetur në kujtesë, nga realizmit i pas viteve ‘90-të që të ketë histori, vlerë, kulturë e art. Vetëm propaganda antikomuniste, mohimi i historisë së vërtetë, himnizojnë antivlerat, lakuriqsitë e mishtrat përjasht, seks, drogë e vrasje. Modeli më i shëmtuar ishte edhe ai filmi për Tropojën, apo nga Tropoja, i realizuar nga një kategori njerëzish të nivelit të ulët edhe si banor i këtij vendi. I vetmi realizim që ju kushtua rendit pas vitit 1990, ishte seriali “Njerëz dhe fate”. Por, si duket, u ndërpre vijimi, sepse demaskonte rendin e sotëm. Kjo, sepse në vend të historisë dhe vlerave të popullit, kishte plagët e sotme dhe paralajmëronte tragjeditë e ardhshme të shoqërisë e familjes, siç edhe po ndodhin në të vërtetë. Kjo, po, ndodh ndër të tjera, se “artistët” pa ideal atdhetar u transformuan brenda natës:

Kthejmë me gaz një gotë xhini,

Pastaj seks gjersa të velemi?

Ky na qenka arti, ky na qenka misioni

I artistëve trima të mangallit… , shkruante kështu poeti, sepse

…………………………………….

E urrej racën e borgjezëve,

Më tepër se surratin që ka vdekja…

Gjatë tërë poemës, shqetësimi i poetit, vazhdon të jetë mohimi i historisë, i vlerave kombëtare, i vetë artit, i krijimtarisë së pavdekshme që u realizua kushtuar kësaj historie, nga artistët tanë gjatë kohës 1945-1990. Kjo lëvizje e pas ’90-tës, gjoja progresive, në fakt ishte një luftë e pabesë, e padrejtë, dhe u përgatit nga antishqiptarët brenda nesh. U bë me qëllim për të fshirë nga kujtesa e brezave, ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë. Nga ana tjetër, duke nxjerrë në pah dhe ekzagjeruar qëllimisht, edhe në art, ato të meta, shumë nga të cilat ishin të natyrës së rritjes, dhe jo pak të tjera, të shkaktuara nga të tjerët. Për këtë gjendje, poeti, vijon kështu:

Ky art mizor mallkuar qoftë,

Që pështyn të vdekurin, vret të gjallin,

Ky art-bandë, drogë e vdekjes,

Që popullit i end qefinin,

Ka sekser një Allen Dallas,

Dhe baba kapitalizmin…

Për këtë arsye, thotë poeti, në bisedën poetike me Timo Fllokon, “Arti u kthye në kolerë“ dhe se në Shqipëri po “lulëzon një art pa fytyrë“ i “burrave pa eshtër”.

Duke parë se arti i popullit, që e ka bazën tek vlerat tona, ka marrë tatëpjetën, siç i thonë, ose është futur në pikjatën e pakthim të humnerës fatale, poeti, e pyet në vargje aktorin e madh Timo Flloko:

Ç’hero ti ri do lozni në teatër?

Ç’mesazh të ri mjeshtër do gjëmosh?

Në kohën kur dhe ajri s’është i pastër!

Ke fuqi ti qiellin ta pastrosh?

Ke fuqi me zërin tënd proteste,

Në shkretirë të artit të bërtasish,

T’u japësh spektatorëve pakëz shpresë,

Me pak ujë buzët t’ua lagësh?

Shterpe është koha, tepër shterpe,

Pa lindje të mëdha e pa dritë,

Karrocë e artit kalbet në kënetë.

Po ç’përgjigje mund t’i japim poetit, aktori apo unë, kur plejada e lavdishme, o ishin të moshuar, ose kishin ndërruar jetë. Të tjerët “Gugasnin si bretkosat pas avazit”. Ndodhë kështu sepse “Artin peng e morën kufomat”. Meqenëse ndodhi kështu, me artin që buron nga gjaku i popullit, poeti Hysni Milloshi, parashikon edhe fatin e krijimtarisë së vet. Veçanërisht, të rrezikuara ishin ato poezitë, që ishin kompozuar në këngë nga më të bukurat e Shqipërisë. Dhe nuk ishin pak, mbi 44 të tilla.

Zëri i Marina Grabovarit,

S’do të ketë më “Një djep në barrikadë“,

“Kasollja e Galigatit” kumbon gjemë,

Hysmi Milloshit sa për sadaka,

Sa për sy e faqe do t’i lemë,

Vetëm “Nënë, moj do pres gërshetin”,

Vetëm këngën “Trëndelinë dhe këngë“,

Se të tjerat prishin internetin…

Ndodhte kështu me tërë krijimtarinë e poetit Hysni Milloshi, dhe të tjerëve si ky, edhe se, nga disa aktor, ndodhi ajo që kishte konstatuar poeti:

Kam parë e ç’nuk kam parë këto vjet,

Aktor që ia dalin mbanë hallit,

Sepse në mënyrë më prefekte,

Njihnin shkollën e mizës së kalit…

Janë pikërisht këta aktorë që e mësuan shumë shpejt shkollën e mizës së kalit, e që thanë më vonë:

Arti veç elitës i përket,

Turma popull të shohë xhehenemin,

Ku fati ia shkroi fundin e vet…

Pas këtyre vargjeve, poeti, nuk e ka të vështirë të konstatojë se: nga filloi shkatërrimi i artit të popullit, dhe kush ishin ata, të parët e këtij “moderniteti” të zi:

Bota e lirë! Art i lirë! Treg ekonomi!

Krim pa ndëshkim! Tokë pa bereqet!

Stanislavski do ta kish zili,

Teatrin tonë modern në parlament,

Ku gjen në botë në parlament,

Ku gjen në botë teatër kaq pjellor,

Ku kryeministri çfaqet si Hamlet,

Me shpatën e helmuar drejt në dorë,

Që gabimisht ia merr vrasësit të vet…

Pas këtij teatri në parlamentin tonë, edhe 13 vjet pasi i ka shkruar poeti këto vargje, ai, pse dhe shumë të tjerë konstatojnë dhimbje se: “Perdja mbetet hapur, drama vazhdon…”

Siç shihet nga vargjet e mësipërme, poeti, Hysni Milloshi, në këtë bisedë poetike me aktorin Timo Flloko, edhe pse ka zgjedhur një aktor të madh, që ja ka rritur vlerat e historisë artit tonë, ai, nuk kufizohet, thjeshtë me disa vlerësime për ata, filmat edhe aktor të tjerë, apo disa role të tyre. Biseda poetike në vargje, me aktorin, është edhe ligjërim i dhimbje shpirtit të vetë poetit për çka po ndodh, për regresin në tërë sektorët e jetës tonë. Në këtë rrëfim të gjatë poetik, ose në këtë bisedë me vetveten, e në vetmi të plotë, por që na i lenë për ne të gjithëve si dëshmi, konstatim dhe trishtim shpirti, rroke çështje nga më delikatet, më tronditëse, më tragjike të jo pak familjeve, fiseve, e pas jo edhe të mbarë popullit, pas vitit 1990. Në vijim, poeti, e pyet aktorin:

Salut Timo Flloko! Të besohet,

Se Mato po bënë gjëmën portë më portë?

Ndërsa shtet xhelati përgjërohet,

Të na integrojë, në Europë.

Si do shkojmë or mjeshtër në Europë,

Me kullën e Haklajve mbi shpinë,

A me britmat e arkivolëve thellë në tokë!

Për djemtë që e humbën kot rininë?

Pasi evidenton me dhimbje, plagët tona që s’po kanë të mbyllura kurrë, poeti, herëpasëhere, ju kthehet atyre aktorëve që e mohuan artin e para vitit 1990, që e kishin realizuar po vetë ata, e pas 1990 na u bënë trima:

Ka një guxim legjendar prej lepuri,

Mendjen e ka prerë: Të shpallet vip.

S’ka punë më të lehtë mbi shpinën e dheut,

Mjafton të pish shurrë në ibrik,

Mjafton të shkelësh nderin e Atdheut,

E që të synosh pak më lart,

Përshembull çmimin “Ujku” të marrish,

Duhet të kthehesh në artist uturak…

Këta farë aktorësh, që e shpallin veten artistë, pas vitit 1990, janë pjellë bastarde e shkollës Dallasit, i cili e ka përkufizuar rolin e tyre kështu: “…Letërsia, teatrot, që të gjitha do të pasqyrojnë dhe hyminizojnë ndjenjat më të ulta të njeriut. Ne do të mbështesim dhe do të ngrejmë lart të ashtuquajturit artistë, të cilët do të mbjellin dhe kultivojnë në vetëdijen e njerëzve kultin e seksit, dhunës, safizmit, tradhëtisë, me një fjalë të gjithçkaje imorale…”

Gjatë tërë ligjërimit, poetin, nuk e lënë rehat plagët e rënda të pas vitit 1990, kur thotë:

Gjithë në jetë farëmbjellës jemi,

Kush me zë aktori, kush poeti,

Disa janë farëmbjellës ferri,

Kanabisin mbolli Kolumbia,

Kanabisin mbjell dhe Lazarati,

Po s’ka më të keqe njerëzia,

Se kanabisin që ka mbjellur arti…

Kanë kaluar 30 vjet që kurse edhe arti u fut në rrugën dekadente, nga disa pseodoartistë dhe pseudoatdhetarë, 13 vjet që kurse është botuar poema në fjalë dhe 8 vjet nga ndarja nga jeta e autorit Hysni Nilloshi. Jo për mrekullinë “hyjnore” të kësaj kohe barbare e barbarësh, as për mëshirën e ndonjërit, por vetëm për meritë dhe inteligjencë të poetit, poema, të duket, se autori e ka shkruar tani, këto ditë dhe për këtë togë mercernarësh të Dallasit, që protestojnë për një simbol fashist, pa asnjë vlerë. Këta pseudoartistë që kanë mohuar e poshtëruar vlerat e luftës e të lirësë, të shkollës e diturisë, të progresit jetës dhe ekonomisë, të pavarësisë e sovranitetit, të ngritura edhe në tërë gjinitë e artit, të para vitit 1990, nuk e kanë më të drejtën të flasin e të bërtasin, as për artin, as në emër të popullit. Aq më pak t’i bëjnë thirrje për t’i mbështetur. Populli shqiptar që e do artin e historisë së vet, nuk ka asnjë lidhje me ato banalitete që na paraqiten e tentojnë të na shiten si art. Populli nuk duhet t’i bindet asaj pjese të ligjit, që taksat tona t’ju mundësojnë kësaj shpure dekadente mbijetesën, duke demonstruar një art të pistë, një art murtajë, një art kolerë, që degradon e shkatërron vlerat e jetës e të familjes. Se kujt i intereson, kush e përkrah dhe kujt i shërben ky lloj arti, e thotë bukur poeti:

Borgjezi fort i falet Artis Pis,

Dhe i jep çmimin më të lartë,

Prej Pis- Artit gjarpëri lëviz,

Të puthë me afsh burrat dhe gratë,

Të puthë me afsh sidomos rininë,

T’ia vjedhë vetëdijen pak nga pak,

Pastaj në varr ta çoj si Ofelinë…

Uroj që të mos ndodhi kështu.