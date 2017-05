Pogradec, komunitetet përfitojnë nga një Qendër e re Komunitare

Në Pogradec, u përurua një Qendër e re komunitare. Qendra do t’i shërbejë fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara, fëmijëve nga familje të margjinalizuara, si dhe individëve e familjeve në kushte të nevojës për ndihmë të menjëhershme.

Qendra mund të strehojë deri në tridhjetë fëmijë dhe gjashtëmbëdhjetë të rinj me aftësi të kufizuara, dymbëdhjetë fëmijë nga familje të margjinalizuara që mund të kenë nevojë për ndihmë në mësime pas shkollës, nëntë individë / familjarë që kanë nevojë për strehim afatshkurtër për shkak të situatave emergjente.

Qendra është ndërtuar me ndihmën e PNUD-it në Shqipëri, në kuadër të Programit “Mbështetja e Kombeve të Bashkuara për Përfshirjen Sociale në Shqipëri”, të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatuar në partneritet me Qeverinë e Shqipërisë dhe Agjencitë e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri.

Një ekip prej dhjetë profesionistësh, duke përfshirë mësues, terapistë të të folurit, fizioterapistë dhe punonjës socialë, ofrojnë shërbime për të tridhjetë fëmijët e të gjashtëmbëdhjetë të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe të gjashtë fëmijët nga familje të margjinalizuara që aktualisht frekuentojnë Qendrën.

Qendra është e aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara dhe ofron një mjedis që mundëson zhvillimin individual dhe socializimin për ata që përfitojnë shërbimet e qendrës.

Bashkia Pogradec, një partner kyç në këtë sipërmarrje, ka filluar ofrimin e shërbimeve dhe do të sigurojë operimin dhe mirëmbajtjen e Qendrës.

Ambasadori i Zvicrës në Shqipëri, Z. Christoph Graf, gjatë përurimit, tha: ”Shpresoj që kjo qendër të shërbejë si një shembull i mire, nje shembull qe tregon cka do te thote nje mbeshtetje kuptimplote per personat me aftesi te kufizuar e ne kushte te cenueshme.

Kjo qender e rinovuar do t’ju ofroje sherbime cilesore shume femijeve, te rinjeve dhe grave ne nevoje.Qeveria e Zvicres është angazhuar për përmirësimin e përfshirjes sociale dhe kohezionit në Shqipëri për shumë vite, në partneritet të ngushtë me Qeverinë e Shqiperise dhe OKB-ne.

Për këtë Qendër,qeveria ime ka kontribuar me 200’000 euro. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë të angazhuar për të ndihmuar Shqipërinë që “Askush mos te mbetet pas”.

“Ne jemi duke punuar së bashku me partnerin tonë kryesor – Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë – dhe ministritë e tjera dhe qeveritë lokale për të siguruar që të gjithë gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, veçanërisht ata nga grupet e margjinalizuara dhe të cënueshme, të ushtrojnë të drejtat e tyre për shërbime cilësore të barabarta, në përputhje me të drejtat e njeriut. Agjenda 2030 dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm kanë një parim kyç: Të mos lëmë askënd prapa, kështu që ne jemi shumë të kënaqur që po punojmë me Qeverinë Zvicerane dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për të konsoliduar rrjetin e sigurisë dhe për të ofruar mundësi dhe shërbime të barabarta për ata të cilët janë më në nevojë. Këto ndërhyrje bëjnë që këto grupe të kapin kohën, duke rritur kështu perspektivat për arritjen e Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm në Shqipëri”, – tha Brian Williams, Përfaqësues i Përhershëm i Kombeve të Bashkuara në Shqipëri, kur mori fjalën.

Shërbimet komunitare të ofruara në Qendër, janë në linjë me parimet që udhëheqin reformën e decentralizimit dhe atë të kujdesit shoqëror si dhe me politikat dhe planet kombëtare të ndërmarra në mbështetje të fëmijëve, grave, të rinjve, personave me aftësi të kufizuara dhe komuniteteve rome.

Grupet që përballen me pengesa të shumta për përfshirjen sociale në Shqipëri janë njerëzit që jetojnë me HIVAIDS, gratë që i mbijetojnë dhunës, viktimat e trafikimit, fëmijët në rrezik, komunitetet rome dhe egjiptiane dhe personat me aftësi të kufizuara.

Pavarësisht reformave të ndërmarra dhe rritjes ekonomike të vendit gjatë dekadës së fundit, qeveria ka hasur një sërë sfidash kur ka qenë fjala për t’iu përgjigjur si duhet nevojave të grupeve të margjinalizuara dhe të cënueshme.

Për të trajtuar këtë situatë, me mbështetjen financiare të Qeverisë së Zvicrës, Agjencitë e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri kanë bashkuar forcat për të zbatuar një program shumëdimensional të quajtur “Mbështetja e OKB-së për përfshirjen sociale në Shqipëri”.

Programi vjen si një mbështetje e drejtpërdrejtë për zbatimin e politikave të reja të Qeverisë në fushën e Përfshirjes Sociale dhe Mbrojtjes Sociale.