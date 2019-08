Policët ushtarakë “nën urdhrat” e Policisë së Shtetit

Qeveria shqiptare është gati për të miratuar një projektligj, i cili parashikon edhe përfshirjen e Policisë Ushtarake në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve të ndryshme.

Drafti është hartuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe parashikon ndryshimin e veprimtarisë së Policisë Ushtarake.

Në relacionin e projektligjit, i cili është në fazën e konsultimit publik, parashikohet se Policia Ushtarake të ushtrojë kontrollin e saj jo vetëm brenda reparteve apo zonave ushtarake, por edhe jashtë saj.

Ky propozim ka ardhur me argumentin se zonat në të cilat ndodhen ambientet ushtarake, janë me terren të vështirë dhe jo me popullsi të dendur, çka vështirëson kontrollin e territorit nga ana e Policisë së Shtetit.

“Ky projektligj ka si qëllim ndërhyrjen në ligjin ekzistues duke shtuar kompetencat e Policisë Ushtarake për të garantuar arritjen e qëllimit të tyre, në një mënyrë sa më të thjeshtë.

Rendi dhe siguria, në zonat ku Forcat e Armatosura kanë baza dhe reparte, do të garantohet më thjeshtë duke shtuar masat e rendit dhe sigurisë në zonat rreth tyre. Zakonisht këto reparte, baza dhe objekte të rëndësisë së veçantë gjenden në zona rurale, në të cilat rendi dhe siguria janë të vështira për t’u garantuar vetëm nga Policia e Shtetit.

Për këtë arsye, duke i shtuar kompetencat Policisë Ushtarake që me veprime proaktive të garantojë rendin dhe sigurinë jo vetëm brenda rrethimit të bazës, por edhe në zonën përreth, rritet në mënyrë të konsiderueshme siguria e vetë bazave dhe reparteve por edhe situata e përgjithshme e sigurisë në shkallë vendi, duke rritur garancinë e kontrollit shtetëror të territorit dhe të luftës kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve të ndryshme, të cilat janë kryefjala në kohët e sotme”, theksohet në relacionin e projektligjit.

Krahas kësaj, në relacion bëhet me dije se struktura e Policisë Ushtarake do të rritet me 300 efektivë, duke e çuar numrin total në 500.

Ndonëse do t’i jepet kompetenca për ushtrimin e kontrollit të territorit jashtë reparteve, Policia Ushtarake do të ushtrojë veprimtarinë e saj nën komandën e Policisë së Shtetit. Relacioni që shoqëron projektligjin, thekson se Policia Ushtarake gjatë kontrollit të zonave jashtë reparteve udhëhiqet nga urdhrat e drejtorit të përgjithshëm të Policisë.

Krahas kësaj, relacioni thekson se pranë Policisë Ushtarake mund të bëhen edhe kallëzime penale, duke e kthyer këtë organ në një komisariat politik.

“Ky ndryshim vjen si pasojë e reflektimit të ndryshimeve në kompetencat funksionale dhe territoriale të Policisë Ushtarake, duke shtuar marrjen e kallëzimit edhe për veprat që cenojnë rendin dhe sigurinë në zonat e përgjegjësisë së Policisë Ushtarake”.

