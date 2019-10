“Polici nga Tropoja frenoi me qëllim”, nis hetimi mbi aksidentin e Izet Haxhisë

Ka nisur një hetim për grupin e policëve që shoqëronin Izet Haxhinë më 9 tetor në ditën e gjate te dëshmive kundër Sali Berishës. Izet Haxhia i ka kallëzuar, veçanërisht shefin e grupit të shoqërimit me origjinë nga Tropoja, për një aksident të qëllimshëm të makinës teksa ai transportohej me pranga në duar nga burgu 302 në rrugën Mine Peza për në Prokurorinë për Krime të Rënda.

Idajet Beqiri, avokati i Izet Haxhisë ka folur sërish për “aksidentin” që ndodhi sipas tij pak ditë më parë, teksa klienti i tij po transportohej nga burgu 302 drejt Prokurorisë së Tiranës, ku do të dëshmonte ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha.

Izet Haxhia ka deklaruar sipas tij gjithë skenën e “aksidentit” ku ka theksuar se klienti i tij ka humbur vetëdijen nga frenimi i makinës dhe sipas tij gjithçka ka qenë e organizuar.

Ndryshe nga ditët e tjera, grupi i shoqërimit i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, që e merrte në dorëzim te Burgu 302 në orën 09.00, te Rruga “Mine Peza”, me përgjegjës grupi një me origjinë nga Tropoja, donte t’i vinte prangat me duart nga pas.

Ndërsa 6 ditët e tjera, prangat i ka pasur me duart përpara. Izet Haxhia, nuk e ka pritur mirë këtë veprim. Ka parë hile tek përgjegjësi i grupit të shoqërimit, sepse e njihte si tropojan dhe nuk ka pranuar t’i vinin prangat nga pas. Pas shumë debatesh, kur Izet Haxhiaj nuk ka pranuar të hipë në furgon me pranga pas dhe u ka thënë se nuk donte të shkonte te Prokurori, përgjegjësi i grupit të shoqërimit nuk ka insistuar më dhe e ka hipur në furgonin e policisë me prangat e vëna në duar përpara.

Beqiri shprehet se makina ka frenuar me qëllim, madje është lënduar nga frenimi i Izet Haxhia.

Dëshmia e plotë:

Në datën 9 tetor 2019, rreth orës 09.00 të mëngjesit, Izet Haxhia do të shoqërohej për të shkuar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda ku do të vazhdonte dhënien e deklarimeve kundër ish Presidentit të Republikës së Shqipërisë Sali Berisha, i kallëzuar penalisht për kryerjen e 23 krimeve të rënda, duke filluar nga një numër i konsiderueshëm vrasjesh, e deri te disa akte të rënda terroriste, grabitje e vjedhje, etj.

Ka dhënë shpjegime për 36 orë me radhë, në 6 ditë.

Burgu 302, ku është i paraburgosur Izet Haxhia e ka siguruar dhe e trajton atë me korrektësinë më të madhe. Pra, në incidentin e rëndë të ndodhur në datën 9 tetor kundër Izet Haxhiaj, Burgu 302 nuk ka asnjë lidhje dhe asnjë përgjegjësi. Përkundrazi, drejtuesit e tij kanë bërë detyrën me qëllim që ngjarja të zbardhet deri në fund prej strukturave të policisë dhe të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Ditën e mërkurë, në datën 9 tetor, ora 09.00 do t’a çonin te Prokuroria e Krimeve të Rënda për të vazhduar ditën e 6 të deponimeve…Fillonte në orën 9.00 dhe mbaronte në orën 15.00. Gjithë natën kishte qenë i sëmurë. Temperatura i kishte shkuar deri 40 gradë. Është qetësuar me ilaçet që ka përdorur natën. Për shkak të mos ndërprerjes së deponimeve që kishte filluar të jepte te Oficeri i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, ka vendosur të shkojë.

Ndryshe nga ditët e tjera, grupi i shoqërimit i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, që e merrte në dorëzim te Burgu 302 në orën 09.00, te Rruga “Mine Peza”, me përgjegjës grupi një me origjinë nga Tropoja, donte t’i vinte prangat me duart nga pas. Ndërsa 6 ditët e tjera prangat i ka pasur me duart përpara.

Izet Haxhia, nuk e ka pritur mirë këtë veprim. Ka parë hile tek përgjegjësi i grupit të shoqërimit, sepse e njihte si tropojan dhe nuk ka pranuar t’i vinin prangat nga pas.

Pas shumë debatesh, kur Izet Haxhia nuk ka pranuar të hipë në furgon me pranga pas dhe u ka thënë se nuk donte të shkonte te Prokurori, përgjegjësi i grupit të shoqërimit nuk ka insistuar më dhe e ka hipur në furgonin e policisë me prangat e vëna në duar përpara.

Makina, megjithëse rruga te Mine Peza është me trafik të rënduar, ka ecur me një shpejtësi tepër të madhe, thotë Izet Haxhiaj.

Një polic, që ndodhej në sendiljen përpara kafazit të furgonit, i ka bërë shenjë Izetit të afrohej tek telat e izolimit të kafazit. Në momentin që Izet Haxhiaj po ngrihej në këmbë, mjeti ka bërë një frenim të ashpër, si për aksident! Trupi i Izet Haxhisë nga inercia ka përfunduar te hekurat e kafazit, duke i rënë me kokë.

Është goditur mbi vetullën e djathtë, te balli. Shenjat e ënjtjes dhe të çarjes dalloheshin qartë në ballin e Izet Haxhisë edhe dje, në datën 12 tetor 2019, të cilat i dëshmoj me përgjegjësi pasi i konstatova vet në takimin që pata dje për një kohë të gjatë me të në Burgun 302.

Goditja ishte shumë e rëndë, më tha Izet Haxhiaj, dhe pësova një turbullim sa humba vetëdijen. Megjithëse u godit rëndë, duke e ndjerë dhembjen, këtë mënyrë frenimi të mjetit pa shkak, e përsëritën edhe disa herë të tjera. Ishte e qëllimshme, më pohoi Izet Haxhiaj, dhe nëse do të isha me prangat në duar nga pas, goditja në kokë do të ishte fatale.

Për këtë ngjarje është bërë një kallëzim penal. I kanë shkuar Izet Haxhisë në Burgun 302 përfaqësuesit e SHKB, oficerët e policisë gjyqësore dhe i kanë marrë deklarimet me korrektësi… E kanë çuar te Mjekësia Ligjore te Spitali Nënë Tereza dhe eksperti ka përpiluar raportin mjeko ligjor. Pra ka nisur një procedim penal.

Izet Haxhiaj insiston se veprimet që u kryen në datën 9 tetor 2019 ishin të qëllimta dhe me mesazhin e vetëm që të mbyllte gojën sepse kishte folur e deponuar shumë kundër Sali Berishës për 6 ditë me radhë. Mirëpo është vetëm fillimi i deponimeve.

Nga ana tjetër, gjatë deponimeve që ka bërë, njëra apo tjetra ngjarje, i ka zgjuar kujtesën për vepra të tjera penale të rënda që janë kryer dhe që numrin e akuzave nga 23 që ishin në dhjetor 2018, kur është bërë kallëzimi penal, tashmë është rritur në 30 akuza kundër Sali Berishës.

Institucionet ligj zbatuese të shtetit nuk po i vlerësojnë me gjithë seriozitetin e duhur gjithçka që po deponon me përgjegjësi të lartë ligjore Izet Haxhia. Statusi i tij po mbetet thjeshtë i një “të pandehuri”, çka nuk e ndihmon aspak zbulimin e plotë 30 krimeve me pasoja tragjike të kryera gjatë viteve 1991-1999, siç janë vrasjet e një numri të konsiderueshëm njerëzish, një numër i konsiderueshëm aktesh terroriste të kryera, një numër i madh personash që kanë bërë trafiqe njerëzore me pasoja të rënda në jetë njerëzore, grabitje dhe vjedhje të rënda të pasurisë etj, ende të pa zbardhura deri më sot.

Izet Haxhiaj i ka ndërprerë komunikimet me Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe nuk po deponon më asgjë, derisa të sqaroj mirë me autoritetet përkatëse ligj zbatuese, përmes mbrojtjes së tij ligjore, pozitën e tij aktuale dhe në të ardhmen.

Theksojmë për opinionin publik shqiptar se këto deponime që po jep Izet Haxhia në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, janë një proces më vete dhe nuk ka asnjë lidhje me vrasjen e ish deputetit Azem Hajdari. Procesi për vrasjen e Azem Hajdarit është i hapur dhe do e rigjykoj Gjykata e Shkallës së Parë.

Momentalisht çështja është pezulluar sepse Gjykata e Shkallës së parë për Krime të Rënda ka shpallur konfliktin e kompetencës. Kjo do të thotë që Gjykata e Lartë, kur të krijohet, do të vendos së cila Gjykatë është kompetente për të rigjykuar nga fillimi çështjen e vrasjes së Azem Hajdarit dhe nëse ka apo jo përgjegjësi Izet Haxhiaj për të, Gjykata e Shkallës së parë Tiranë Tiranë, apo Gjykata e Shkallës së Parë Për Krime të Rënda”, ka treguar avokati.

Për katër ditë rresht Izet Haxhiaj ka deponuar tek Krimet e Rënda kundër krimeve të kryera sipas tij nga Sali Berisha për periudhën 1991-1999.

Izet Haxhia është dënuar në mungesë me 25 vite burg për vrasjen e ish-deputetit Azem Hajdari. Pas 17 vitesh në mungesë, Haxhia është rikthyer në Shqipëri duke kërkuar rihapjen e dosjes, pasi ai kurrë nuk i ka pranuar akuzat e ekzekutimit të deputetit Azem Hajdarit në vitin 1998.

