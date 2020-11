Policia e shoqëron në komisariat, pasi e ndalon pa maskë në rrugë, ish-deputeti nuk përmbahet: “Më ndaloi Edi Rama, unë jam profesor dhe figurë publike”

Policia e Tiranës ka shoqëruar në komisariat ish-deputetin e Partisë Socialiste e më pas të Partisë Demokratike, Kastriot Islami.

Mësohet se Islami është ndaluar teksa udhëtonte në rrugët e Tiranës pa maskën anti-covid, e cila tashmë është e detyrueshme.

Ish-deputeti është ndaluar nga efektivët dhe në momentin që i është kërkuar karta e identitetit për ta gjobitur, ka thënë se nuk e kishte me vete.

Për pasojë, efektivët e kanë shoqëruar në polici. Siç ka ndodhur edhe me qytetarët e tjerë, Islami është lënë i lirë pasi i janë marrë të dhënat.

Një orë pasi u shoqërua, ka lënë ambientet e komisariatit nr.2. Kur ka dalë ka qenë me maskë (në foto)

Pasi ka mbërritur në shtëpi, Islami ka bërë një status në rrjetet sociale, ku fajëson kryeministrin Edi Rama.

“Jam ne shtepi…! Si cdo dite, po beja ecjen e perditshme me veshje sportive nga parku i Tiranes ne drejtim te shtepise… Gjykoj se ishte Edi Rama qe me ndaloi dhe forcerisht me izoloi ne komisariat per rreth 1 ore e 30 minuta… Sepse ju prezantova qe jam Kastriot Islami dhe perseri perdoren forcen ndaj nje profesori dhe nje figure publike… ! Me shume ndoshta do te sqaroj ne vijim… Falenderoj te gjithe ata miq qe me mbeshteten me telefonata dhe mesazhe,”- shkruan ai në Facebook