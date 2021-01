Politika, si armike e përbetuar e idealistëve: Durrësi, ilustrimi i një shkatërrimi dhe mjerimi të qëllimshëm

Dr. Bledar Kurti

“Nuk dinë apo nuk duan ta bëjnë këtë vend?” është pyetja që shoqëron çdo shqiptar që nga rënia e regjimit komunist. Përgjigja është e thjeshtë: as nuk dinë e as nuk duan.

Nuk dinë pasi për 30 vjet Shqipërinë e kanë drejtuar militantët, bashkitë i kanë administruar të pashkollët dhe servilët të cilëve partia u jepte zë dhe pozitë, dhe vizioni i zhvillimit të vendit apo qytetit varej nga sa esëll ose sa shtrihej llastëku i formimit dhe imagjinatës së rëndomtë të titullarit.

Dhe për shkak se politika është armike e përbetuar e idealistëve, dëshira për të bërë historinë e një vendi apo një qyteti, as që është cekur nga radarët mendorë të drejtuesve të rëndomtë si nga intelekti ashtu edhe botëkuptimi.

Nga ana tjetër nuk duan sepse kur investon për vendin nuk përfiton për vete, kur investon për njerëzit e thjeshtë nuk siguron dot pasuri për dhjetra breza të familjes tënde, dhe kur ia jep mafias kontrollin e pushtetit do i shërbesh vetëm interesave të saj.

Shembulli më i prekshëm i “nuk dinë dhe nuk duan” është Durrësi. Dikur taverna e Adriatikut sot qyteti më i rrënuar dhe më i keq-shpërfytyruar në vend.

Beton – beton – beton në çdo pëllëmbë tokë. Vija bregdetare e mbushur me fekale dhe e copëzuar me parcela private (sa më i afërt pronari me pushtetin aq më e madhe parcela); asnjë metër katror hapësirë publike e gjelbërt; asnjë kënd lojrash; qytet pa kinema dhe pa semaforë; qytet pa asnjë logjikë menaxhimi urban pasi nën beton janë përfituar miliarda e miliarda.

Durrësi, qyteti i dytë më i rëndësishëm në vend, nuk ka patur as edhe një investim serioz as të juaj e as vendas, por vetëm pallate e pallate për të pastruar paratë. Erdhi investitori i huaj libanez në vitin 2016 të investonte miliona në Durrës, e rrahën dhe e zhdëpën për vdekje dhe në Ishëm, tek zona që donte të investonte ndërtuan një pistë avioni për trafikim hashashi, e jo vetëm ai por të gjithë investitorët e huaj që kishin mendimin më të vogël për të investuar në Shqipëri as që donin t’ia dëgjonin më emrin vendit tonë.

Durrësi ka pasurinë arkeologjike më të madhe në vend dhe ndërkohë nuk përfiton asgjë prej kësaj pasurie për shkak se injoranca dhe barbarizmi i administratorëve të qytetit ka qenë e vazhdon të jetë i orientuar vetëm tek kullat shumëkatëshe.

Jemi në shekullin e 21-të dhe “Durrësi futurist” siç e ka quajtur prej 20 vitesh pushteti vendor, përmbytet sa herë që bie shi. Dhe jo përmbytje që të lag vetëm këpucët, por përmbyten shtëpitë, sheshet, rrugët, tokat bujqësore, bulevardi kryesor dhe shëtitorja “Taulantia.”

Të rinjtë e Durrësit, me t’u diplomuar kanë zgjedhjen e vetme ose të largohen nga Shqipëria ose të punësohen në call centers ose fasoneri. Qyteti me potencialin më të madh në Adriatik i ofron rinisë së vet vetëm një copë bukë mbi tavolinë! Kjo, vetëm sepsa ata që e drejtojnë Durrësin, qoftë nga bashkia apo qeveria, nuk dinë dhe nuk duan t’ia dinë.

Durrësi ka portin kryesor në vend dhe durrsakët nuk përfitojnë as edhe një qindarkë prej tij. Përfitojnë vetëm firmat koncensionare dhe fituesit e tenderave. Durrsakët as edhe një groshë.

Durrësi ka faturat më të larta të ujit dhe energjisë elektrike në vend dhe çmime të larta medikamentesh mjekësore dhe ushqime. Pensionistët e Durrësit janë në kushte mbijetese dhe pjesa më e madhe prej tyre jetojnë në vetmi pasi fëmijët u janë larguar në mërgim.

Universiteti i Durrësit “Aleksandër Moisiu” është syrgjynosur në një zonë që duket si shkretëtira e Teksasit, pa asnjë kampus universitar apo logjistikë mbështetëse nga ana e pushtetit vendor për ta jetëzuar atë zonë në funksion të studentëve dhe zvillimit të zonës.

Veliera e Durrësit, me kosto 6 milionë euro ka mbetur vetëm në 3D dhe në vend të saj është një strukturë betoni e cila jo vetëm ka shëmtuar e barbarizuar zonën më të bukur në Durrës por edhe i është dashur t’i shtohen kolona hekuri për shkak të rrezikut nga shembja. Durrsakëve iu vodhën përpara syve 6 milionë dollarë dhe askush nuk mban përgjegjësi.

Bizneset e vogla, të mesme e të mëdha, operatorët turistikë, hoteleria, etj, në Durrës, çdo gjë që e kanë arritur është vetëm në sajë të mundit të tyre pasi mbështetja nga qeveria dhe bashkia jo vetëm që ka munguar por ato kanë qenë penalizues dhe përndjekës, me gjoba selektive dhe presione nga më të ndryshmet. Kjo u pa edhe gjatë pandemisë ku 80% e bizneseve rrezikuan falimentin.

“Thjesht, nuk duan t’ia dinë,” kuptuan banorët e Durrësit gjatë procesit të rindërtimit. Po kalon dimri i dytë dhe 8,000 banorë janë ende në çadra dhe kontinierë. Teksa Ministri i Rindërtimit gostiste me pjata 700 euro në Dubai me mijëra familje të Durrësit kalonin të ftohtin në kushte çnjerëzore. 900 familje DS4 në Durrës nuk kane as informacionin më minimal se çfarë do bëhet me banesat e tyre. Nga pallatet e klasifikuara si të pabanueshëm nuk është ndërtuar as edhe një i vetëm. Lagja e re e premtuar në Spitallë as që ka nisur nga puna.

Thjesht nuk duan t’ia dinë për Durrësin dhe banorët e Durrësit. Qytetarët e thjeshtë për derrat e pushtetit janë vetëm shifra dhe numra për vota. Ata konaiderohen pa fytyrë, pa personalitet, pa halle, pa dinjitet, thjeshtë një votë më shumë. Dhe me t’ua marrë atë votë asgjesohen nga radarët mendorë deri në katër vjeçarin e ardhshëm.

Këta derra i konsiderojnë durrsakët miza. Këta gomerë pa ide e pa vizion kanë barbarizuar, betonizuar dhe mjeruar Dyrrahun e lashtë e të bukur (nuk po listoj vlerat arkeologjike, as historitë me perandorë se kur nuk i kanë mësuar deri më tani s’kanë për t’i mësuar kurrë.)

Në asnjë rast të vetëm nuk është dëgjuar zëri i qytetarëve. Në as edhe një rast të vetëm nuk janë marrë vendime në përfitim të banorëve. Këshilli bashkiak nuk ka patur kurrë përfaqësues të shoqërisë civile.

Nuk ka qarkullim elitash. Dhjetë individë, ushtarë kamikazë të pushtetit qarkullojnë nga njëra drejtori në tjetrën. Shikoni emrat e drejtorive në Durrës, po te njëjtat emra, ndërkohë që Durrësi ka pasuri njerëzore të jashtëzakonshme.

Një mikesha ime u kthye në Durrës pas studimeve në London School of Economics dhe për du vite nuk gjeti dot punë as në Durrës e as në Tiranë, e pasi u rikthye në Angli, e detyruar nga zhgënjimi, u morr në punë si lektore në London School of Economics, duke dhënë leksione dhe konferenca në mbarë botën.

Ndërkohë në Durrës vazhdon të qeverisë e drejtojë injoranca. Sa shumë e shumë raste të tilla ka në Durrës dhe Shqipëri!

Ndaj edhe braktiset Durrësi dhe vendi. Ndaj edhe derrat zhgërryhen në llumin që kanë krijuar vetë, duke e shndërruar këtë qytet nga një habitat të mrekullueshëm në një greminë ekonomike, urbanistike dhe sociale njerëzore.

Durrësi do ketë shpresë vetëm kur të administrohet nga njerëz që e duan qytetin dhe banorët, që duan të bëjnë histori dhe jo pasuri. Vetëm kur të ketë një qeverisje ndryshe nga kjo e 30 viteve të fundit, e cila mendon e punon për njerëzit dhe jo brezin e 33-të të familjeve të pushtetarëve.