Politika uron besimtarët myslimanë për festën e Kurban Bajramit

Kreu i Shtetit Ilir Meta, nënkryetari i parlamentit Edmond Spaho kryebashkiaku Erion Veliaj, kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi dhe kreu i PD-së Lulzim Basha, kanë uruar besimtarët myslimanë për festën e Kurban Bajramit.

Mesazhi për solidaritet dhe mbështetje ndaj më të pamundurve ka bashkuar deklaratat e tyre.

Meta: Mesazhi i solidaritetit, bashkëpunmimit, i vëmendjes ndaj atyre që kanë më shumë nevojë për t’u përkrahur, për t’u ndihmuar. Këto janë mesazhet që na sjell kjo ditë e rëndësishme e besimit islam për të gjithë qytetarët tanë. Është një ditë që dëshmon bashkëjetesën e shkëlqyer ndërfetare, e cila ka në themelet e saj vlerat më të mira njerëzore dhe hyjnore.

Spaho: I uroj myslimanët gëzuar festën e Kurban Bajramit. Të jetë vit i mbarë dhe i begatë ku të sundojë paqja e begatia mbi të gjithë ne. Në këtë ditë të shënuar të Kurban Bajramit është një thirrje për të qenë të lidhur dhe afër njëri-tjetrit. Një ditë për sakrifica ndaj atyre që e sigurojnë ekzistencën me mund e vështirësi. I gjithë viti të jetë i mbarë, i mirëqënies e dashurisë për njëri- tjetrin.

Veliaj: Dua falënderoj qindra vullnetarë të bashkisë, qendrave sociale, shoqatave humanitare xhamisë që mbrëmë kanë shpërndarë mish për 2 mijë familje që janë në nevojë ekonomike. Ky është një apel që mund të jemi solidarë jo me statuse e lajka, por me diçka konkrete. Nëse ne do funskionomin me këtë mentalitet të bashkimit solidaritetit, sakrificës çdo ditë do të ishte mrekuli. Unë nuk jam naiv, e di se mrekullitë mezi ndodhin. E e di se kur të vijë shtator do rikthehet sherri, debati. Lutem që shtatori të na gjejë të bashkuar dhe siç jemi në festa të jemi edhe në ditët e punës.

Kryemadhi: Për gjithë besimtarët mysliman dhe për gjithë shqiptarët në fakt në këtë ditë të sakrificës dhe të flijimit të ditës së Kurban Bajramit dua tu uroj paqe, begati, mirësi dhe të ndajmë mirësinë me njëri-tjetrin, të ndajmë begatinë me njëri-tjetrin dhe të largojmë urrejtjen dhe dëshpërimin nga njëri-tjetri.

Sot në këtë ditë të shënuar, e cila në njëfarë mënyre na kujton të gjithëve të reflektojmë, që jemi të barabartë përpara Zotit, le të jemi përsëri vëllezër me njëri tjetrin, të jemi përsëri të angazhuar me njëri-tjetrin për të bërë mirë për Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë. Dua tu uroj dhe juve që në këtë ditë pushimi nuk ndaloni për tu shërbyer qytetarëve dhe për ti informuar ata. Mbarësi, begati dhe të mira paçi në familjet tuaja.

Basha: Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, bashkë me urimin për festën e Kurban Bajramit, tha se “sot në Festën e Flijimit që kremton mposhtjen e egos dhe forcën e besimit në Zot, mendimet dhe lutjet e mija shkojnë në veçanti tek të pamundurit, të braktisurit, dhe të nëpërkëmburit”.

“Mesazhi i kësaj feste dëshmon se nuk ka sprovë që nuk kalohet me besim tek Zoti dhe dashuri për Atdheun, familjen dhe njëri-tjetrin. Zoti e bekoftë Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë.

