“Politikani është edhe artist”, Rama i dhuron Merkelit librin e tij me piktura

#Kanzlerin Merkel empfängt Edi Rama, Ministerpräsident von #Albanien, im Kanzleramt. Der Politiker ist auch Künstler und brachte der Bundeskanzlerin sein neuestes Buch mit. — Chancellor #Merkel receives Edi Rama, Prime Minister of #Albania, at the Chancellery. The politician is also an artist and brought the Chancellor his latest book as a souvenir. #Bundeskanzlerin #Politik #politics #Austausch