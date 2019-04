Porositë e Bashës: S’do lejojmë që zgjedhjet të drejtohen nga krimi

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka deklaruar prere sot nga Kolegji i Kryetarëve ku u vendos për datën e protestës se radhës para Kryeministrisë, se “Zgjedhjet pa opozitën janë farsë”.

Bëhet me dije se në fjalën e mbajtur ne mbledhje, Basha theksoi se opozita “nuk do të lejojë më që zgjedhjet në Shqipëri t’i organizojë dhe diktojë krimi”.

Sipas Bashes, zgjedhjet do të mbahen pasi të ndëshkohen hajdutët e votave të 2017.

“Me Edi Ramën dhe me Dakon e Gjiknurin në krah të tij nuk mund të ketë zgjedhje të lira as sot, as mot. Prandaj largimi i tij i hap rrugë zgjidhjes politike që kemi kërkuar ne, opozita e bashkuar dhe legjitime e Shqipërisë, për të hapur dialogun me qeverinë e re tranzitore për masat që duhen marrë për të krijuar kushtet për zgjedhjet”, mësohet të jetë shprehur kryedemokrati Basha.

Basha ka theksuar me tej se vetëm zgjedhjet e lira do t’i kthejnë legjitimitetin institucioneve.

“Në kushtet kur Gjykata Kushtetuese nuk ekziston prej një viti e gjysmë, Gjykata e Lartë nuk funksionon, Prokuroria e Përgjithshme është e paligjshme dhe kur Parlamenti ilegjitim është kthyer në vegël te krimit dhe oligarkisë, që po grabisin dhe shkatërrojnë vendin duke mbjellë mjerim dhe pasiguri kudo”, ka thënë kreu i PD-së.

Ne këtë mbledhje, Kolegji i Kryetarëve ka vendosur për mbajtjen e protestës kombëtare të 11 majit.

Protesta sipas Bashës do te jete një “përballje popullore për të treguar se shqiptarët refuzojnë kategorikisht të vidhen dhe të qeverisen nga krimi”.

Me herët, Basha ka paralajmëruar se pa largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie tranzitore nuk do të ketë asnjë diskutim politik me PS-në.

Një qëndrim të njëjtë kanë mbajtur edhe partitë aleate në opozitë, të cilat kanë mandatuar kryetarët e partive për të negociuar me kreun e PD-së për arritjen e një marrëveshjeje të përbashkët për zgjedhjet vendore.

b.b/dita