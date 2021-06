Porositë e mëdha që na jep Rexhep Qosja (II)

Nga Jorgo Mandili

(Vijon nga numri i kaluar)

Për Ismail Qemalin…

Emri i i Ismail Qemalit në historinë e popullit shqiptar mbetet përgjithmonë i shënuar si Shtetari, që themeloi Shqipërinë; si Demokrati liberal, që e filloi qeverisjen demokratike në jetën kombëtare dhe si Njeriu, që dhuntinë e tij politike e përdori në mënyrat më të denja për punët më të rëndësishme – domethënë mbetet i shënuar si personaliteti, që ka kryer mision prijës e parathënës në këtë histori. Është e kuptueshme pse pikërisht populli, njerëzit e thjeshtë me të cilët është përnjësuar ai, e kanë vlerësuar aq bukur këtë mision kur e kanë kënduar në vargjet: Unë jam Smail Qemali/Pas meje vjen historia. Lavdia e pa kaluar politike e shtetare meritohet edhe në sajë të dhuntive e virtyteve që e shquanin Ismail Qemalin: në sajë të kulturës çfarë e kishte Ai; në sajë të forcës morale, me të cilën i duronte tundimet e fatkeqësitë Ai; në sajë të ndershmërisë me të cilën shquhej Ai; dhe në sajë të sakrificave që për Atdheun e vet i bënte Ai. Ai, i cili, si rilindësit e tjerë të mëdhenj, të gjitha pasuritë e veta lëndore, mendore, shpirtërore, ia dhuroi popullit të vet Ai – Ismail Qemal Vlora – shembulli i madh i njeriut, i politikanit dhe i shtetarit në historinë e popullit shqiptar.

Për Zogun

Epokën e Mbretit Zog I Qosja e ka quajtur “rend feudal” …Për Ahmet Zogun shkruan se ishte një politikan dinak, i gjetur për kushtet shqiptare, që kishte bashkuar shumëfytyrësinë e despotit oriental dhe të bajraktarit shqiptar. Ishte kapaku që i përgjigjej vjegshit!

Për Esad Toptanin

. ..ishte substanca tradhtare e feudalit, e krijuar gjatë shumë shekujsh pushtime: nga Bizanti, nga Mbretëria e Car Dushanit, nga Perandoria Otomane.

Për Enver Hoxhën

Përpara as kam folur e as kam shkruar për Enver Hoxhën sado kam shkruar e folur shumë kritikisht për socrealizmin në letërsi, në arte e në shkencë si prodhim i diktaturës komuniste. Por, tani për Enver Hoxhën kam shumë gjykime të mira. Pse jo? Sa më shumë po i njoh këta sundimtarët e sotëm aq më i virtytshëm po më del Enver Hoxha. Ai vërtet ishte diktator, diktator i arsimuar iluminist, por u bë diktator, sepse i njohu dhe i kuptoi të këtillët – disa nga këta dhe disa si këta të sotmit. Enveri e pastroi shqiptarin prej morrave, pleshtave, tartabiqeve, dregëzave, zgjebës; Enveri e shpëtoi Shqipërinë prej malaries, kurse këta të sotmit po e ndotin Shqipërinë dhe jetën e shqiptarëve me hedhurinat e llojllojshme dhe radioaktive, prej centraleve evropiane! Për euro! … E shkëputi Shqipërinë prej një varfërie të madhe që sundonte përpara…i siguroi atij populli bukën, …ndërtoi një shtet bashkëkohor me të gjitha institucionet politike, shoqërore, kulturore, arsimore, shkencore. Nuk mund t’i harrojmë këto. Shqipëria sot ndriçohet edhe me hidrocentrale që ka ndërtuar ai regjim, apo në radhë të parë me ato termocentrale. Ai regjim e mbrojti Shqipërinë prej përmbytjeve, e shpëtoi Shqipërinë prej kënetave… Enveri i bëri kënetat fusha pjellore, kurse këta të sotmit fushat po i bëjnë këneta dhe liqene!… Enveri ishte shumë, shumë më largpamës se këta hyzmeqarët e tij. Enveri donte të bënte një komb. Një komb me një identitet. Një komb me emra kombëtarë, me mbiemra, me gjuhë, me histori, me kulturë, me bindje, me shpirt, me vetëdije, me shtet. Po, me shtet të fortë kombëtar…”.

Enveri i bëri kënetat fusha pjellore, kurse këta të sotmit fushat po i bëjnë këneta dhe liqene!… Enveri ishte shumë, shumë më largpamës se këta hyzmeqarët e tij. Enveri donte të bënte një komb. Një komb me një identitet. Një komb me emra kombëtarë, me mbiemra, me gjuhë, me histori, me kulturë, me bindje, me shpirt, me vetëdije, me shtet. Po, me shtet të fortë kombëtar… Nuk mund dhe nuk duhet t’i harrojmë këto. E thashë më parë e dua ta përsëris se… ai regjim i dha popullit shqiptar një dinjitet ndërkombëtarisht të njohur dhe kjo nuk është diçka e parëndësishme… Enver Hoxha ishte atdhetar i madh, atdhetari më i madh shqiptar, që ia kishte kushtuar jetën Shqipërisë shtet dhe popullit shqiptar komb. Këta të sotmit, të gjithë së bashku s’i vijnë atij as deri te nyja e poshtme e këmbës”…

Për Sali Berishën

Ja si flet prijësi i demokratëve të Shqipërisë në një kumtim të tij në romanin “Bijtë e Askujt”: “Dëgjomëni mirë ju mua! Të gjithë atyre që mendojnë ndryshe, që shprehen ndyshe për frikën e cunameve ekonomike, financiare dhe natyrore prej sundit tonë, si sundimi më i mirë, më i shëndodhë në Evropë, në të vërtetë në Lindje dhe në Perëndim, me fuqinë e darës së ligjit ne do t’ua nxjerrim dhëmbëqt e dhëmballët, të 36-ët… Në qoftë se me fuqinë e darës së ligjit nuk do të mbushen mend, atëherë unë, sundimtari juaj, me mjete të tjera dhe në mënyra të tjera, do t’i mbush mend njëherë e përgjithmonë. Zoti e bekoftë Shqipërinë Demokratike!”

Kush flet kështu sulltani, monarku, fashisti, despoti apo demokrati? Lehtësisht mund ta kuptoni se për kë bëhet fjalë… “… ish-sekretari i organizatës themelore të Partisë së Punës së Shqipërisë në Universitetin e Tiranës, Sali Berisha, i cili kishte bërë shumë përpjekje, qoftë edhe përmes djemve të Enver Hoxhës, për të hyrë në shtëpinë dhe në ekipin e mjekëve të tij! Dhe, ky trabant i komunizmit, që aq egër do të çohet kundër idhullit të vet vetëm pas vdekjes së tij, do ta quajë sot Enver Hoxhën Hitleri shqiptar!…”

KANË THËNË PËR REXHEP QOSEN

Ismail Kadare jep këtë vlerësim për për romanin ” Vdekja më vjen prej syve të tillë” (1974) si romani i parë postmodern i letërsisë shqipe dhe ndër veprat më të bukura të letërsisë sonë. Në parathënien që ia ka bërë botimit frëngjisht të këtij romani, thotë: “Rexhep Qosja është shkrimtari më i madh ndër shqiptarët që jetojnë jashtë kufijve të vendit, të cilët përbëjnë më shumë se gjysmën e kombit shqiptar.”Vdekja më vjen prej syve të tillë’”është një vepër me inspirim kafkian, një roman që prish qetësinë, një vepër që profetizon apokalipsin dhe një nga veprat më të mëdha të letërsisë shqiptare”.

Begzad Baliu

Veprat e tij me karakter teorik, historik, filozofik, estetik, antropologjik, historiko-letrar e kulturor dhe më në fund, edhe Ditari i tij, dëshmojnë për angazhimet e tij në jetën qytetare, kulturore dhe institucionale të kohës, që më parë se sa konceptet ideologjike të pranishme dendur në Prishtinë dhe mbretëruese në Tiranë, sundoheshin prej veprave të filozofëve klasikë: Zhan-Zhak Rusosë, Erasmusit të Roterdamit, Konfuciusit, Deni Didrosë dhe filozofëve bashkëkohorë të kohës: Zhan Pol Sartrit, Klod Levi Strosit, Mihail Bahtinit si dhe prej veprave të letërsisë së përbotshme (Eskilit, Dantes, Shekspirit, Gëtes, Andre Zhidit etj.), por me referencë majat e letërsisë moderne europiane, ruse dhe amerikane: Dostojevskin, Marsel Prustin, Xhejms Xhojsin, Uilliam Folknerin, Albert Kamynë etj. A është kjo arsyeja pse në këtë ecje, në këtë rrugëtim historik, Profesor Qosja me jetën dhe me veprën nuk e përfaqëson vetëm idhullin e shqiptarizmës: Naim Frashërin, po sintezën e madhe të kësaj periudhe të lavdishme historike.? Kjo, sigurisht, është edhe arsyeja pse vepra e tij shkencore, letrare dhe politike e ka ndihmuar kalimin e popullit shqiptar në kapërcyell të shekullit XXI.

Jorgo Bulo, akademik

Përmasa e vërtetë e personalitetit të Rexhep Qoses nuk mund të kuptohet pa angazhimin e tij për çështjen kombëtare. Studimet, artikujt dhe polemikat e tij kushtuar problemit kombëtar dhe pozitës së shqiptarëve në Jugosllavinë e djeshme, me argumente historike, politike e kulturore e kanë trajtuar zgjidhjen e çështjes kombëtare të shqiptarëve si një të drejtë legjitime dhe si një synim historik ende të parealizuar. Koherent në bindjen e vet se rruga drejt lirisë dhe njësisë kombëtare kalon përmes aksionit të vetëdijshëm kombëtar, me shkrimet dhe studimet e veta të përmbledhura në librat “Çështja shqiptare – historia dhe politika”, “Paqja e përgjakshme”, “Tronditja e shekullit”, “Strategjia e bashkimit kombëtar” dhe të tjera, pjesë integrante e veprës së tij shumëvëllimëshe, Rexhep Qosja e shtron problemin edhe në perspektivë historike, duke përvijuar një program për zgjidhjen e tij, dhe duke përcjellë një mesazh historik. Ky mesazh që përshkon tejendanë këtë pjesë të veprës së Qoses, i ka dhënë lexuesit kohën të provojë se mendësia e nënshtrimit dhe e pritjes pafund mund të çojë në zhburrërimin e substancës njerëzore kombëtare, dhe ka ndihmuar të ndërgjegjësohet jo vetëm faktori kombëtar, por edhe faktori ndërkombëtar, për drejtësinë e aksionit çlirimtar të një populli që kërkon të jetojë i lirë në trollin e vet.

Adem Demaçi, shkrimtar dhe politikan

Jeta dhe veprimtaria e tij intelektuale e krijuese ka kaluar nëpër faza fort të vështira politike e shoqërore nën një robëri të gjatë sllave, prandaj dhe qëndrimet, veprimet e krijimet e tij janë plot larmishmëri, por mbi të gjitha ishte dhe mbeti përplot energji begati e origjinalitet. Në shumësinë e intelektualeve të kombit tonë mbetet i gjithanshëm e i pashoq.

Luan Omari, akademik

Figura e Rexhep Qosjes është një figurë kaq poliedrike sa do të duhej një emision i gjatë televiziv apo numra të tëra gazetash për të shkruar për ‘të. Por unë në gjithë morinë e meritave që ai ka si krijues letrar, si kritik letrar, si publicist, por edhe si atdhetar unë do të veçoj: Ai mbetet trashëgimtari, nga më të shquarit i Rilindjes Kombëtare shqiptare. Kjo shprehet në aspektin intelektual, moral dhe atdhetar. Këtë meritë pak intelektual e kanë gëzuar dhe merituar.

Pëllumb Xhufi, akademik

Rexhep Qosja është një figurë emblematike e kombit shqiptar e këtyre dekadave të fundit. Ai ka lënë gjurmë për diturinë e jashtëzakonshme, për lidhjen e tij me Rilindjen Kombëtare që ka qenë objekt i studimit të tij, për të cilat ka lënë vepra të pashlyeshme, të papërsëritshme. .. Një burrë i madh dhe i ditur që e ka thënë fjalën e tij në mënyrë të drejtpërdrejtë që e ka kritikuar në mënyrë parimore, cilindo që është orientuar keq në këto kohë të vështira. Ai mbi të gjitha ka kritikuar dhe veten e tij që është gjë shumë e rrallë, në inteligjencën shqiptare që të ketë njerëz të shquar si Prof. Qosja, që të jenë kritikë ndaj vetes. … Prof. Qosja ka qenë një Yll Polar, për rininë kosovare, për qëndrimet e tij parimore në mbështetje të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Ai me fjalën e tij me veprat e tij ka frymëzuar dhe ushtarët e UÇK-së. Ai ka orientuar edhe politikën shqiptare, por ka ndikuar edhe në politikën ndërkombëtare për fatet e Kosovës. Këtu mjafton të përmendim rolin e tij të jashtëzakonshëm në procesin e Rambujesë në vitin 1999, muaji Mars, ku u vendos përfundimisht fati i Kosovës, shkëputja e saj nga Serbia…. Ai e lartësoi këtë trevë, për trimërinë, zgjuarsinë dhe diturinë. Ai përmendi të gjithë trevat jugore, ku përmendi dhe Çamërinë, por dhe tre vëllezërit Frashëri, të cilët ai i ka skanuar në mënyrë gjeniale. …Të gjitha këto tregojnë se ai mbetet një shqiptar i madh, i cili ka absorbuar mësimet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, e cila donte krijimin e një Shqipërie të pavarur, me kufijtë e saj etnikë, të një Shqipërie të Bashkuar, duke kapërcyer ndarjet krahinore, ndarjet fetare, ndarjet ideore. Këtë ide ai e mishëronte në përditshmërinë e tij, me aktivitetin e tij, me veprimtarinë e tij dhe me sjelljet e tij. Ai është një shembull, si studiues, është një shembull për ne të gjithë për rrugën që duhet të ndjekë çdo intelektual në shërbim të kombit të tij. Sfidat që ka kombi ynë për t’u orientuar në strukturat Euroatlantike, mund të kalohen në mënyrë korrekte me njerëz të ditur, të mençur, të urtë si Prof. Qosja. Vetëm kështu ne mund të realizojmë dëshirat dhe qëllimet për të cilat aspirojmë.

Alfred Moisiu, president i Republikës së Shqipërisë

Rexhep Qosja është një figurë e madhe e letërsisë dhe patriotizmës shqiptare. Vepra e tij ka qenë shumë domethënëse dhe shumë dimensionale. Vepra e tij si studiues i shquar i letërsisë kombëtare shqiptare, apo si kritik letrar, shkrimtar, eseistit, publicistit, mendimtar kryesisht tregon për gjerësinë e mendimit duke studiuar jo vetëm arkivat e huaja, por edhe ato shqiptare.

Anselmo Roveda, gazetar, kritik letrar dhe shkrimtar

“Rexhep Qosja, prezanton një nga mjeshtërit e letërsisë ballkanike, nismëtar i një tradite të re letrare në letërsinë shqiptare. Lexuesi italian, do të mundet më në fund të shijojë prozën e tij; një mënyrë tregimi që na sfidon nëpërmjet forcës së tematikave dhe të vetë strukturës së romanit, duke iu referuar vazhdimisht debateve kulturore dhe me gjuhën e tij të kërkuar dhe letrare, të rrallë e të vrullshme, që është në gjendje të alternojë regjistrat e gjuhës e në fund të përfshijë shumëllojshmërinë e formave të gjuhës – edhe falë dialogjeve, shprehjeve të mendimeve, krijimit të fjalëve të reja dhe ridimensionimin e leksikut, të shkronjave, të ëndrrave… Do të jetë një mundësi për të zbuluar një shkrimtar të çmuar në rang ndërkombëtar e për t’iu afruar kështu një klasiku të pashmangshëm të letërsisë shqiptare” .

EPILOGU

Rexhep Qosja me veprën e tij na tregon se ruan disa parime principe standarde të ngulitura brenda vetes . Kjo vepër e tij shërben si një busull shpirtërore e shqiptarizmës ,ku principet sipas të cilave ai jeton kanë fuqinë t’ i ndriçojnë një brezi të ri

Në krijimtarinë e Qoses shquhet vetëdija kritike jokonformiste ndaj tradicionalizmit, dogmatizmit dhe pushtetit autoritar.

Vepra e tij ruan një fuqi të madhe përtëritëse me shkrime që kanë dendësi mendimi, argumente dhe ide përgjithësuese.“E vërteta është mënyra e dashurisë sime për popullin tim dhe për kulturën e tij ” .Por kjo e vërtetë ,përpos ndriçimit dhe prosperitetit të kombit, ka prodhuar edhe shumë “armiq” të tij .

Sepse Rexhep Qosja është një shkrimtar i angazhuar si rrallëkush tjetër me një zë të fuqishëm si intelektual, me një autoritet të padiskutueshëm.

Autorit i vjen keq për ata që e sulmojnë, madje duket se i mëshiron, pasi edhe ata janë shqiptarë, ndaj shpesh përsërit me dhimbje vargjet e Naimit:

Shqipëri, të qofsha falë,/Të kam nënë e më ke djalë! “-

Akademik Rexhep Qosja konsiderohet sot një klasik modern i kulturës shqiptare. Veprat e tij shkencore e letrare kanë hapur përmasa të reja të emancipimit dhe modernizimit të vetëdijes historike, artistike e kritike shqiptare. Krijimtaria letrare e shkencore e akademik Rexhep Qoses e ka begatuar kulturën shqiptare me vlera, vizione, ndjeshmëri, forma artistike e metodologjike të vetëdijes moderne.

Prof. Begzad Baliu do të shprehej: “Shqiptarët, kudo janë, në Kosovë a në hapësirën shqiptare, në Europë a në hapësirën globale përgjithësisht, kanë arsye t’i gëzohen jo vetëm moshës së tij, mbi mesataren europiane, por edhe shëndetit fizik e elokuencës mendore, të cilin Profesor Qosja e dëshmon me paraqitje të shpeshta publike: në takime shkencore, kulturore dhe madje politike. Shqiptarët, për më tej, ende kanë arsye t’i gëzohen muzës së tij krijuese të gjithëkohshme, të cilën e shpreh me veprat dhe me oratorinë e shkëlqyeshme në paraqitjet e tij”.

Është fat për ne që profesori vazhdon ende të shkruajë… se “Një siklet i madh shpirtëror dhe për do siklete shoqërore”, që e mundojnë …vazhdo të shkruash ….trego për të fshehtat … Të fshehtat e rëndësishme e të parëndësishme, pikëlluese e argëtuese, të përhershme e kalimtare, vendore e botërore. Të fshehtat që, si të gjitha të ndodhurat e të bërat duhet të jenë të treguara.

***

Krijimtaria letrare e shkencore e akademikut Rexhep Qosja kap një spektër fushash e formash të diturisë albanologjike, që nga eseja, kritika, tregimi e drama deri te sintezat historiko-letrare, historike e tipologjike dhe strukturat moderne e postmoderne romanore.

Krijimtarinë e Qoses e integron stili origjinal dramatik, erudicioni intelektual dhe imagjinata krijuese artistike e shkencore.

Veprat historiko-letrare: “Vazhdimësi”,” Panteoni i rralluar”, “ Asdreni – jeta dhe vepra”, “Prej letërsisë romantike deri te letërsia moderne”, “Anatomia e kulturës”, “Nocione të reja albanologjike”, “Historia e letërsisë shqipe – Romantizmi 1”, “Historia e letërsisë shqipe – Romantizmi 2”, “Historia e letërsisë shqipe – Romantizmi 3”, “Porosia e madhe”, “Tri mënyra të shkrimit shqip” dhe “Semantika e ndryshimeve historiko-letrare”. Veprat letrare: “Antologjia e lirikës shqipe”, tregimi satirik “I ringjalluri i penduar”, dramat “Mite të zhveshura” dhe romanet “Vdekja më vjen prej syve të tillë”, “ Një dashuri dhe shtatë faje”, “Nata është dita jonë”, “Bijtë e askujt 1” dhe “Bijtë e askujt 2”. Veprat historike dhe historiko-dokumentare: “Çështja shqiptare – historia dhe politika”, “Programet serbe për shpërnguljen e shqiptarëve”, “Paqja e përgjakshme”, “Tronditja e shekullit 1”, “Tronditja e shekullit 2” dhe “Rilindja e dytë”. Veprat publicistike: “Populli i ndaluar”, “Strategjia e bashkimit shqiptar”, “Ligjërime paravajtëse”, “Fjalor demokratik”, “Demokracia e shpërdorur” dhe “Intelektualët, etika dhe politika”. Veprat polemizuese: “Morfologjia e një fushate”, “Ideologjia e shpërbërjes”, “Realiteti i shpërfillur” dhe “Të vërtetat e vonuara” .

Vepra letrare e shkencore të Qoses janë përkthyer në disa gjuhë botërore.

Rexhep Qosja lindi në vitin 1936 në Vuthaj. Shkollën fillore e kreu në Vuthaj e Guci, normalen dhe fakultetin Filozofik, Dega Gjuhë dhe Letërsi, në Prishtinë. Specializoi shkencën e letërsisë në studimet e shkallës së tretë në fakulltetin Filologjik të Beogradit, ndërsa Tezën e doktoraturës e mbrojti në Prishtinë me temë: “Asdreni jeta dhe veprave tij”.