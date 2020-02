Portalet, gjoba deri në 10,000 $ për moszbatim të vendimeve të AKEP / AMA

Qeveria dhe mazhoranca soacialiste kanë kryer një gjysmë tërheqje me mosvotimin e ndryshimeve në ligjit për mediat ndërkohë që kanë avancuar me rrëzimin e dekretit të Presidentit dhe votimin e ndryshimeve në ligjin “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë.

Gazetarët dhe shoqatat medias përfshirë OSBE dhe Komisionin Evropian përshëndetën tërheqjen e qeverisë nga votimi ligjit për shpifjet në seancën e janarit 2019 por nuk e kanë kuptuar se axhenda e Kuvendit ka avancuar me rrëzimin e dekretit nr. 11 414, datë 11.1.2020, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 92/2019, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë””, të Ndryshuar.

Vendimi për dekretin e rrëzuar është botuar sot së bashku me ligjin 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë””, të ndryshuar të cilat me rrëzimin e dekretit pritet të hyjë në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare, pra me datë 18 shkurt 2020.

Nga 18 shkurti 2020 AKEP do të mund të vendosë gjobat ndaj portaleve që parashikohen në në nenin 137, në fund të kreut V, ku pas pikës 19 shtohet pika 20 me këtë përmbajtje:“20. Nuk zbatojnë urdhrat/vendimet e AKEP-it, që lidhen me zbatimin e akteve/vendimeve të Këshillit të Ankesave dhe të AMA-s apo të nxjerra nga çdo organ tjetër me kompetenca ligjore në këtë fushë, sipas nenit 4, të këtij ligji.”

Sipas kreut V ku do shtohen dhe gjobat për portalet parashikohen se “me gjobë në vlerën deri në 1 000 000 (një milion) lekë, për shkeljet e mëposhtme të kryera nga personi juridik që kryen shkelje”. Është e qartë se shumica e portaleve do deklaronin falimentin me gjobën e parë që do të merrnin.

Ndryshimet në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. kanë të bëjnë me përfshirjen e publikimeve elektronike në njëjtin kuptim, sipas përcaktimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për shërbimet e medias në Republikën e Shqipërisë. Sipas ligjit, në nenin 3, pas pikës 23 shtohen pikat 23/1 dhe 23/2 me këtë përmbajtje: “23/1.

“Ofruesi i shërbimit të publikimeve elektronike” ka të njëjtin kuptim, sipas përcaktimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për shërbimet e medias në Republikën e Shqipërisë.

Në nenin 8, shkronja “k” riformulohet si më poshtë:

k) administron domain cc.TLD.al, nëndomainet e tij, si dhe përcakton me rregullore të posaçme rregulla të hollësishme për metodologjinë, pagesat, procedurën dhe mënyrën e menaxhimit të këtij shërbimi, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet ndërkombëtare.”.

Në nenin 12, pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje:

“3. AKEP-i bashkëpunon me AMA-n në përputhje me parashikimet e këtij ligji dhe dispozitave të tjera nënligjore, si dhe siguron zbatimin e vendimeve të Këshillit të Ankesave dhe organeve të tjera të AMA-s, duke detyruar ofruesit e shërbimeve të aksesit në internet të zbatojnë aktet/vendimet përkatëse të këtyre autoriteteve, sipas afateve dhe procedurave të parashikuara në legjislacionin në fuqi”.

