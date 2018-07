Portieri i Kroacisë shpërthen në lot gjatë konferencës për shtyp, ja arsyeja e trishtë (VIDEO)

Danijel Subashic ishte i mbushur me emocione të papërballueshme gjatë konferencës së sotme për shtyp, në prag të ndeshjes çerekfinale të Botërorit të Rusisë, që kombëtarja kroate do ta luajë kundër vendit organizator.

Ai u përmbyt nga lotët, pasi u pyet për mikun e tij të ndjerë, foton e të cilit e mbante poshtë uniformës së Kroacisë dhe e tregoi pas pritjes së tri penalltive, në 1/8 finale të këtij turneu.

Miku i Subasic, Hrvoje Custic, ka vdekur tragjikisht në vitin 2008, në moshën 24-vjeçare, pasi e goditi kokën në një mur betoni gjatë një ndeshjeje futbolli.

Dhe kjo e martë ishte shumë drithëruese për portierin e Kroacisë, pasi kjo temë iu ngrit nga media, pas fitores së vendit të tij ndaj Danimarkës.

Portieri i Monakos shikonte në qiell pas çdo penalltie të shpëtuar dhe veshi një bluzë të bardhë me foton e ish-shokut të ndjerë, në kujtesë të Custic.

Këtë fundjavë, Kroacia do të provojë shanset e saj për të mundur Rusinë dhe për të përparuar në gjysmëfinale të Kupës së Botës.

Tërë suksesin e kombëtares së tij në “Rusia 2018”, portieri kroat ia ka dedikuar shokut që u nda nga jeta duke luajtur futboll, të cilit iu ndërpre në mes ëndrra për t’u bërë dikush në këtë sport magjepsës.

Emotions are still raw for #CRO goalkeeper Danijel Subasic about the death of a teammate from an on-field injury a decade ago #WorldCup @ByTimBooth https://t.co/eGPLkPqQ9f pic.twitter.com/x1uI2qug1G

— AP Sports (@AP_Sports) July 4, 2018