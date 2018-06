Portugalia vuan por triumfon, Ronaldo thyen një tjetër rekord të pabesueshëm

Portugalia ka vuajtur deri në sekondën e fundit ndaj një Maroku të karikuar dhe të vendosur, por në fund ka arritur të fitojë me rezultatin 1-0 falë golit të 85-të të Cristiano Ronaldo-s me kombëtaren. Me këtë gol, ylli i Real Madrid është bërë golashënuesi më i mirë në rang ndërkombëtar në kontinentin europian.

Edhe pse dukej një ndeshje e lehtë në letër për kampionët në fuqi të Europës, ajo ndaj Marokut nuk ishte e tillë në fushën e blertë. Situata të shumta dyluftimi, apo edhe raste të kërkuara me ngulm nga afrikanët për t’u rishikuar me VAR, por që gjithsesi nuk ndryshuan asgjë në fatet e ndeshjes.

Portugalia ngjitet në krye të grupit B me 4 pikë, duke lënë pas Iranin me 3, Spanjën me 1 dhe Marokun në fund me zero pikë në dy ndeshje. Gjithsesi, spanjollët do të duhet të luajnë në mbrëmje ndeshjen e tyre të dytë ndaj Iranit.

Ndërkohë, për Marokun zyrtarizohet edhe matematikisht eliminimi, pasi humbi ndaj Iranit në ndeshjen e parë dhe ndaj portugezëve në të dytën, me të njëjtin rezultat minimal, 1-0.

o.j/dita